Три вещи, которых испугался Путин 19 июля, 18:41

Чем жила страна 19 июля 2023 года

● Путін злякався Африки. Російський диктатор не поїде у серпні до Південно-Африканської Республіки на саміт БРІКС. РФ на зустрічі представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про це повідомила канцелярія президента ПАР. Там заявили, що таке рішення ухвалили «за взаємною згодою» сторін. Окрім Лаврова, у саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки.

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Поїздка Путіна в ПАР мала стати першим його закордонним візитом відтоді, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора за підозрою в депортації українських дітей до РФ і в скоєнні воєнних злочинів в Україні. Через це Путіна можуть арештувати на території 123 країн, що ратифікували Римський статут (серед них є і ПАР). Упродовж кількох місяців Москва та Йоганнесбург думали, як все владнати. В ПАР навіть хотіли змінити законодавство, аби самостійно вирішувати питання щодо арешту людей, яких розшукує МКС. Врешті, Кремль дав задню.

● Путін злякався заколоту Пригожина. Російський диктатор був змушений укласти угоду з ватажком ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним під час нещодавнього заколоту, — щоб «врятувати свою шкуру». Про це повідомив CNN шеф секретної розвідувальної служби Великої Британії MI-6 Річард Мур. «Він дійсно не чинив опору Пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера Білорусі», — сказав той.

«Якщо подивитися на поведінку Путіна того дня, то Пригожин почав, я думаю, як зрадник за сніданком. До вечері його помилували, а потім через кілька днів запросили на чай», — додав Мур. Він підтвердив, що ватажок ПВК живий і перебуває на волі після повстання. Також, за даними британської розвідки, на Путіна вочевидь чиниться тиск усередині Росії через заколот.

До речі:

● Пригожин заговорив про ганебну війну. Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин виступив перед найманцями, які приїхали до Білорусі (відповідне відео опублікували пов’язані з ним ТГ-канали). Він заявив, що бойовики (відомі численними воєнними злочинами) «гідно воювали» та «зробили для Росії дуже багато». А нинішні події на війні РФ проти України назвав «ганьбою, у якій не потрібно брати участь». Пригожин зауважив, що треба дочекатись моменту, коли можна буде «проявити себе за повною програмою».

Далі Пригожин закликав найманців готуватися та підвищувати «свій рівень» і «в новий шлях, в Африку». Він сказав бойовикам, що, можливо, ті повернуться на війну проти України у той момент, коли будуть впевнені, що їх не змусять «осоромити самих себе і свій досвід».

● Заколот сплутав карти. Структура командування російських військ після бунту ПВК Вагнера «у кращому випадку заплутана», заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. За його словами, невдалий заколот привів у безлад структуру військового командування Росії. «Апарат командування та управління на стратегічному рівні, безумовно, у кращому випадку збиває з пантелику і, ймовірно, викликає труднощі», — сказав Міллі.

● За першу половину 2023 року до російських судів надійшло вдвічі більше кримінальних справ про самовільне залишення військової частини, ніж за весь 2022-й. Більшість підсудних є мобілізованими, повідомив російський ресурс Медіазона.

● Бунт власних військових — це теж один з довгограючих і внутрішніх жахів Путіна: тому в армії РФ відсторонюють деяких генералів (як Попов), а деяких (як Суровікін) надовго затримують невідомо де.

● Але новим актуальним зовнішнім жахом для кремлівського пенсіонера стало українське зерно, вірніше, можливість його експорту в країни Азії та Африки. Путін, який відчув себе приниженим через нещодавній підрив Кримського мосту, наказав терміново вийти з так званої «зернової угоди» з 17 липня. Та, як виявилось, Україна і Туреччина, а також і представники ЄС, почали опрацьовувати варіанти вивозу української агропродукції без узгоджень з Москвою. Аби не вступати через це у пряму конфронтацію з турками та європейцями, аби не намагатись втопити зерновози, Путін, судячи з усього, наказав знищити необхідну для експорту портову інфраструктуру. Тому вже другу ніч поспіль окупанти атакують ракетами та дронами Одесу (а до того — і Миколаїв):

● Путін злякався зерна. У ніч на 19 липня в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. За декілька хвиль атак російські окупанти вдарили по країні ракетами Х-22, Х-59, Калібр, Онікс, а також іранськими дронами-камікадзе типу Shahed. Окупанти намагалися атакувати Київ (всі дрони-камікадзе збито), а удар по Одеській області став, імовірно, наймасштабнішим від початку вторгнення. Ракети Онікс і Х-22 ворог спрямував на портову і критичну інфраструктуру регіону, — влучив в зерновий і олійний термінал, пошкодив резервуари та обладнання для завантаження.

Компанія Кернел заявила, що внаслідок атаки росіян була пошкоджена її перевалка зерна у порту Чорноморськ, а загалом там було виведено з ладу близько 40% зернової експортної інфраструктури.

● В небі над Одещиною збили вісім дронів типу Shahed-136, ще два — над Миколаївщиною. Внаслідок повітряних боїв і падіння уламків сталися пожежі, пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

● Протягом кількох хвиль атак противник застосував: 16 крилатих ракет морського базування Калібр, імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата Адмірал Ессен з акваторії Чорного моря (з них збито 13 ракет); 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря; 6 крилатих ракет Онікс з берегового ракетного комплексу Бастіон (Крим); 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря (була збита); 32 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська область РФ) — збито 23 «шахеди».

Окупанти отримали у відповідь потужну «бавовну»:

● Полігон злітає у повітря. На полігоні у Кіровському (Іслямтерецькому) районі окупованого Криму (східна частина півострову, на північ від Коктебеля та Феодосії) о 4:30 ранку виникла пожежа почулись перші потужні вибухи, які перетворились на ланцюгову реакцію детонації розміщених там боєприпасів. В результаті полігон безупинно злітав і злітав у повітря на протязі щонайменше шістьох годин. Окупанти причину первинного загоряння не назвали. Гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що в Криму перекрили незаконно збудований автошлях Таврида (Керч — Сімферопіль — Севастопіль) та хочуть на два дні евакуювати понад 2 тис. людей з чотирьох населених пунктів.

● Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що коментар нібито керівника розвідки Кирила Буданова про причетність України до вибухів на полігоні в Криму, що з’явився на одному з ТГ-каналів — фейк.

Тим часом з’являються все нові варіанти продовження зернової угоди вже без залучення росіян:

● Зерно може піти під конвоєм. Україна вивчає можливості відновлення зернового коридору, заявив президент Володимир Зеленський. Серед варіантів — супровід конвоями. «Як ми можемо забезпечити безпеку в цьому коридорі? Тут є різні аспекти. Ми порушували питання щодо окремих конвоїв. Їх потрібно обговорювати не тільки з Туреччиною, а й з іншими нашими партнерами», — заявив президент. Він додав, що «і ООН, і Туреччина, і військові можуть сказати, що гарантій 100% ніхто не дає. Але це дуже легка позиція. Це не та позиція, на яку ми готові. Тому що для нас потрібно, щоб коридор діяв».

Також президент зазначив, що деякі компанії-орендатори кораблів або агротрейдери «самі звертаються до нас, що ми готові йти по коридору».

● Через Румунію. Після виходу Росії із «зернової угоди» Україна створює тимчасовий маршрут для експорту продовольства Чорним морем, повідомило Reuters із посиланням на офіційний лист України для Міжнародної організації судноплавства ООН. Маршрут, за даними ЗМІ, буде проходити через територіальні води і виняткову морську економічну зону Румунії.

● Через Клайпеду. Головний порт Литви готовий перевантажувати 10 млн т українського зерна, проте логістика доставки вантажу до узбережжя Балтійського моря залишається складною. Про це заявив гендиректор Клайпедського порту Альгіс Латакас.

«Є величезна проблема, оскільки це пов’язано з багатьма речами, різними країнами, різними домовленостями, різними інтересами і так далі. Якщо це питання буде вирішено, Клайпеда зможе забезпечити 100-відсоткове обслуговування частини українського зерна вже сьогодні», — сказав Латакас.

● Раніше Хорватія запропонувала використовувати свої порти та залізничну інфраструктуру для експорту українського зерна.

Путін відчув, що програє, а тому:

● Москва пішла ва-банк. Міноборони РФ заявило, що з 20 липня вважатиме всі судна, які прямують в українські порти, перевізниками вантажів військового призначення. Також там оголосили низку морських районів у північно-західній і південно-східній частинах міжнародних вод Чорного моря «тимчасово небезпечними для судноплавства».

Тим часом на фронті ЗСУ продовжують готувати великий жах як для Путіна, так і всієї окупаційної армії:

● МІ-6 вірить у перемогу України. Голова британської розвідки МІ-6 Річард Мур «оптимістично налаштований» щодо перемоги України у війні з Росією. Про це він заявив у своїй промові у Празі. За словами британського розвідника, Україні вдалося «звільнити за місяць більше території, ніж росіянам захопити за рік». Мур додав, що шансів на те, що російські війська зможуть відновити силу, мало.

Проте, простим цей шлях не буде:

● Прогризаючи оборону супротивника. Голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі заявив, що від контрнаступу України не варто очікувати швидких результатів. Він наголосив, що міжнародна коаліція підготувала 17 бригадних бойових груп для контрнаступу України, включно з понад 63 тис. військовослужбовців. При цьому Україна все ще стримує значну кількість бойової потужності, повільно і свідомо пробиваючись через російську оборону.

Міллі зазначив, — незважаючи на те, що в росіян також був час на підготовку оборони, вони зіткнулися зі значними проблемами: поганою підготовкою, оснащенням і моральним духом. Проблем додало й заворушення, спричинені повстанням Пригожина. «На мій погляд, це [наступ ЗСУ] далеко не провал. Занадто рано робити такий висновок… Це буде довго. Це буде важко. Це буде криваво», — сказав генерал. І пояснив, що головною проблемою для українців стали мінні поля росіян.

● Вдалі дії під Бахмутом. Сили оборони України вибили російських окупантів з позицій біля села Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку напрямку у Донецькій області. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, українські бійці ведуть наступальні дії північніше та південніше від Бахмута.

● ЗСУ мають успіх на напрямках Велика Новосілка — Старомайорське та Новосілка — Старомайорське (схід Донеччини), наразі вони закріплюються на досягнутих рубежах. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

● Хоча РФ дійсно посилила наступальні дії на Куп’янському напрямку (схід Харьківщини) у спробі відтягнути резерви ЗСУ, окупанти навряд чи досягнуть тактично значущого прогресу або оперативного прориву на цій ділянці фронту. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

● Майже 240 тис. В Україні за минулу добу ліквідували 470 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 239 480 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4123 (+4 за добу), бойових броньованих машин — 8059 (+8), артсистем — 4573 (+31), РСЗВ — 689 (+0), засобів ППО — 430 (+2), літаків — 315 (+0), вертольотів — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3885 (+46), крилатих ракет — 1279 (+6) та багато іншого.

Схоже, єдине, чим Путін ще може спробувати налякати світ, — це аварія на окупованій (і замінованій росіянами) Запорізький АЕС. І Кремль, схоже, в чергове спробує використати цей «важіль» заради шантажу:

● Москва готує провокацію на атомній станції. Російські окупанти знову готують провокацію на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння. Про це повідомила українська військова розвідка. За інформацією ГУР, «департамент військової контррозвідки» ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про нібито підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС. Російські спецслужби стверджують, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, у якому нібито мають узяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі збройні підрозділи України».

Як уточнюють в українській розвідці, тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції під чужим прапором, яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

А щодо Кримського мосту, то:

● Прохід закрито. Після нічної атаки на Керченський міст 17 липня влада країни-агресора різко обмежила всі перевезення вантажного типу, повідомило Reuters із посиланням на анонімне джерело. Те повідомило, що навігація в районі Керченської протоки «вже простоює три дні». Reuters додає, що причиною тому є «погіршення безпеки» після нічної атаки на Кримський міст

І насамкінець:

● ЄС налаштований серйозно. Євросоюз розглядає можливість створення спеціального фонду на 20 млрд євро для довгострокової підтримки ЗСУ. Про це повідомило Politico. Фонд, зокрема, буде покривати витрати ЄС на постачання Україні боєприпасів, ракет і танків. Також фінансуватимуть навчання українських військових у країнах Європи.

● А Світовий банк надасть держкомпанії Укренерго грантами $240 млн на закупівлю спецобладнання для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.