Трамп грозит войной Сегодня, 15:17 1915 Цей матеріал також доступний українською

Мы оказались в ситуации, когда Иран не может жить без атомного оружия, а США и Израиль — с атомным Ираном

Риск вооруженного конфликта между США и Ираном в Персидском заливе возрастает с каждым днем. Во всяком случае, риторика их точно становится все более жесткой.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в своем Twitter, что Дональдом Трампом руководит «команда Б» — речь, видимо, о советнике по национальной безопасности Джоне Болтоне.

Зариф считает, что под влиянием Болтона Трамп собирается напасть на Иран, а это не получалось ни у Чингисхана, ни у Александра Македонского. Хотя монголы и греки считают, что все у них получилось. Но тем не менее, иранский министр напомнил, что «агрессоры ушли, а Иран все стоит».

Никакие переговоры уже не помогут

Тут же можно добавить, что арабские завоеватели камня на камне не оставили от старой, зороастрийской Персии, полностью подчинив ее себе. Теперь там и письменность арабская, и религия исламская, да и язык вобрал в себя множество арабских слов. Так что Зариф тут сильно преувеличивает способность своего народа сопротивляться захватчикам.

Но Трамп этого всего, конечно, не знает, поэтому он ответил Тегерану попроще. Президент США написал, что Иран остается «главным спонсором терроризма в мире» и получит «могучий ответ» в случае нападения на США или их союзников. Но при этом Трамп объявил, что хочет переговоров с Ираном.

Тут надо сказать, что у Вашингтона сейчас две официальные позиции относительно Ирана.

1. Мы хотим заставить Иран заключить новую сделку. По ее условиям, Тегеран фактически должен отказаться от самостоятельной внешней политики и делать только то, что мы ему разрешим. Для Ирана это, конечно, никуда не годится.

2. Мы хотим с помощью санкций уничтожить иранскую экономику, добиться там восстания и смены режима на какое-то подобие демократии. Тут, как видите, даже переговоры исключаются.

Естественно, что для иранского режима второй вариант еще хуже первого. Но ни на что другое США не согласны, поэтому противостояние между ними становится все более жестким.

При этом сам Дональд Трамп показывает аятоллам, как им добиться его уважения. Посмотрите на Северную Корею. Когда у нее не было атомного оружия и баллистических ракет, все ее пинали и шпыняли, вводили санкции и даже не считали отдельной страной.

Но когда у нее появилось атомное оружие и ракеты для его доставки в США, тон тут же поменялся. Трамп стал хвалить Ким Чен Ына, встречаться с ним и вести задушевные беседы.

С другой стороны, посмотрите на Ливию и Украину, которые поверили гарантиям США и отказались от ядерного оружия. Ливии сейчас вовсе не существует, а часть украинской территории находится под оккупацией. И там, и там идет война.

Иранцы не дураки, они все это отлично видят и понимают. Поскольку США сами вышли из ядерной сделки с Ираном, то у аятолл есть все основания для возобновления ядерной программы. И они ее возобновили!

На днях стало известно, что производство урана, из которого делают атомные бомбы, будет увеличено в четыре раза! То есть они поняли, что никакие соглашения и сделки не действуют. Надо делать себе ядерный щит. Только так и можно обезопасить свой режим.

Но тут есть проблема. Как только о начале производства атомного оружия узнают США и Израиль, они почти наверняка начнут войну с Ираном. Для Израиля это стопроцентная красная линия. Он не может себе позволить существование ядерного Ирана.

Таким образом, мы оказались в ситуации, когда Иран не может жить без атомного оружия, а США и Израиль не могут жить с атомным Ираном. Никакие переговоры уже не помогут, поэтому война кажется почти неизбежной.