Так нужно читать книги или нет? Сегодня, 17:27 237 Цей матеріал також доступний українською

Читая, ты понимаешь, что неразрешимых проблем нет

Тимофей Милованов завел провокационную беседу о том, нужно ли читать книжки. Вы, как и я, можете не соглашаться с мнением Тимофея, но тема интересная.

Я вырос среди книг. В нашей 25-метровой однокомнатной коммунальной квартире на Тираспольской в Одессе, кроме раскладывающего дивана родителей и моей кровати, было 24 полки книг и 2 книжных шкафа. Кресла стояли сверху на этих шкафах.

Свою первую большую книгу я прочел в 6 с половиной лет. Ее дал мне папа. До 14-ти я читал каждый день и много. Не было дня, чтобы я засыпал, не читая захватывающие приключенческие романы Луи Буссенара, Сабатини, Хаггарда, Стивенсона, Купера, Майн Рида, Твена, Толкиена, Рыбакова, исторические романы Вальтера Скотта, или Яна – о Батые и Чингисхане.

Затем пришло время Дюма, Жюля Верна, Грина, Джека Лондона, Диккенса.

Читая, ты понимаешь, что неразрешимых проблем нет

Потом – «Два капитана» Каверина, Конан Дойль и Эдгар По, Агата Кристи и Сименон, Уэлс, Обручев и Булычев, Брэдбери, Беляев, Тарле, Толейран. «Проклятых королей» Дрюона прочитал дважды. Долго не мог осознать литературную важность «Легенды об Уленшпигеле» Шарля Де Костера.

Позже были производственные романы Хейли и Кронина. Драйзер, Сэлинджер, Ремарк, Пикуль. Ильф и Петров, Зощенко, Чехов, Достоевский. Булгаков и Пастернак. Любил читать детективы Джона Гришема. Рекс Стаут, Микки Спиллейн читались очень легко, а вот Стивен Кинг заходил непросто.

Затем я влюбился в биографические романы. Сначала – Ирвинг Стоун: я легко себе представлял Ван Гога в «Жажде жизни», Джека Лондона в «Моряк в седле», Микеланджело в «Муках и радостях», готов был пуститься в путешествия за «Греческим сокровищем» Шлимана. Зачитывался Моруа: «Три Дюма», «Прометей или Жизнь Бальзака», «Жорж Санд», «Олимпио». Пять раз перечитывал «Письма к Незнакомке». Читал Девида Вейса о Бетховене. Цвейга и Фейхтвангера, «Молодые годы Генриха IV» Генриха Манна.

Затем читал всемирку: Бокачо, Чоссер, Рабле, Сервантес, Мольер, Генри Филдинг, Бальзак, Гюго, Золя, «Милый Друг» Мопассана, Жорж Санд, Теккерей, Оскар Уайльд, Флобер, Стейнбек, Фолкнер, Хемингуэй, Бернард Шоу. Мастеров современной прозы: Кобо Абэ «Женщина в песках», Моравиа, Камило Хосе Села, Хаксли, Оруэлла. «Жизнь замечательных людей»: очерки Шкловского о Марко Поло, Тарле о Наполеоне, Лурье о Гарибальди.

Потом – литпамятники: Монтень, «Опасные связи» Шодерло де Лакло, Джейн Остин, Проспер Мериме, «Письма к сыну» Лорда Честерфилда (переизданные в 1978 году – в год моего рождения) долго оставались одной из моих любимых книг, которые формировали мое представление о воспитании молодого мужчины.

В моем чтении было два больших пробела – фантастика и советская литература ХХ века. Вторую папа не любил и у нас не было этих книг в библиотеке. Наверное, так же было и с фантастикой. Сейчас немного навёрстываю.

Я не помню себя не читающего. Я первый раз поехал за границу в 18 лет и пару дней назад говорил своему сыну, что через книги познавал мир. Путешествовать по-другому я в детстве особо не мог. Я изучал природу, географию, историю по книгам, открывал для себя новые страны, путешествуя за Сорви-Головой, капитаном Бладом или капитаном Татариновым, разгадывал тайны с Эркюлем Пуаро, учился смелости у Волка Ларсена и любви к животным на примерах Белого Клыка или Бэка.

Может, у сегодняшней молодежи есть другой способ познавать мир в детстве, но у меня это были книги, любовь к которым привил отец.

С бизнесом многое похоже. Свою первую бизнес-книгу я купил в начале второго курса университета за собственные деньги. Моя мама тогда всплакнула – еще один семейный бюджет будет потрачен на книги.

Несколько раз в неделю после университетских лекций я проходил через «Книжку» на Греческой и останавливался у стойки с книгами по финансам и экономике. Я не мог купить многие из тех книг. Но многие из них пролистывал, потом искал в библиотеке, читал. Через неделю приходил к продавцу и рассказывал свое мнение о книге, у нас завязывалась интересная беседа.

Я начал формировать собственную библиотеку. Сначала это были книги по слияниям, затем по презентациям. Работая преподавателем, я начал покупать книги для своих студентов. У меня была специальная стипендия на это – раз в полгода я ездил на Петровку и покупал книги для студентов.

Затем мы открыли Ресурсный центр. Как Энди Дюфре из любимого фильма, я начал писать письма в разные западные университеты с просьбой прислать книги. Я придумал идею – собирать разные издания Economics на разных языках. В итоге у нас было 54 разных издания: от Essenitials до Advanced. В целом библиотека Ресурсного центра составила 7000 книг – ей пользовались студенты и аспиранты не только нашего университета.

Моя бизнес-библиотека сегодня насчитывает около 2000 книг. Часть осталась в Одессе, часть – в Киеве. Некоторые приехали со мной в Вашингтон. Те, кто был в моем офисе, видели полки с книгами. Очень много книг осталось в руках моих студентов и коллег.

Многие из моих бизнес-книг – истории развития или кейсы трансформации компаний. По ним можно также учиться познавать мир, чувствовать себя более подготовленным, более смелым даже – читая, ты понимаешь, что неразрешимых проблем нет. И кто-то уже входил в подобные болота изменений, взлетов и падений. Это касается людей, фирм, стран. «Варвары у ворот» – о слияниях, «Onwards!» – о культуре. Чтение позволяет мне смело смотреть вперед. И это дорогого стоит.

Моему отцу было бы сегодня 73 года. Он любил читать. Привил эту любовь мне. Мои дети сегодня заснули с книжками в руках. Так же засыпаю и я. Читаю «Bad Blood». Жена тоже только закончила читать новую книгу.

Уверен, что папа бы гордился, что бы ни говорил мой друг Тимофей.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени