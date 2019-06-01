Слуги и олигархи Сегодня, 07:13 Цей матеріал також доступний українською

Может произойти так, что, пока команда Зеленского будет строить государство в смартфоне, Коломойский возведет старое доброе теневое княжество

За почти тридцатилетнюю историю независимости Украины еще ни одному президенту не удавалось сформировать кодекс равных правил во взаимоотношениях с олигархами. Так уж сложились традиции украинской политики. Рядом с каждым главой государства маячила тень того или иного фаворита. Во времена Леонида Кучмы возникали то Павел Лазаренко, то Виктор Пинчук. Виктор Ющенко сначала тяготел к Дмитрию Фирташу, но затем попал в плен к Ринату Ахметову, которому удалось продлить эпоху своего влияния и на президентство Петра Порошенко.

Роль бесспорного фаворита в окружении уже шестого президента Владимира Зеленского, очевидно, хочет играть Игорь Коломойский. Если в основе партнерства Порошенко и Ахметова лежали личные интересы и совместное управление Антимонопольным комитетом и энергорегулятором, то Зеленский и Коломойский пришли к власти вместе как формальные и неформальные партнеры, скрепленные медийным влиянием 1+1.

Коломойский спешит расставить красные флажки

Между тем пугающее клише «проект Коломойского», которым команда Порошенко клеймила Зеленского, не совсем отражает действительность. Лидер Квартала 95 планировал участие в выборах задолго до появления партии Слуга народа. Речь идет о планах баллотироваться на пост главы государства еще в 2014 году.

Для Коломойского участие Зеленского в выборах было скорее венчурной инвестицией в рамках войны с Порошенко. В то время как сам кандидат пользовался доступными ему ресурсами без оглядки на дальнейшие обязательства. И тут сложно сказать, кто чьим был инструментом — Зеленский в руках Коломойского или телеканал 1+1 в умелых руках амбициозного артиста.

Став главой государства, Зеленский попытается восстановить паритет лидерства в этом тандеме. Вот с чем связана активность Коломойского после инаугурации. За две недели формально беспартийный и не имеющий госдолжностей лидер группы Приват встретился с Юлией Тимошенко, гарантировал политическое будущее Арсену Авакову в кресле главы МВД, побывал в доме у Александра Грановского, рассказал, как консультирует новый политический проект Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса, и даже предсказал изданию Financial Times дефолт Украины.

Приватовец спешит расставить красные флажки, отмечая как можно большую территорию властных полномочий, на которые он претендует распространить свое влияние. Две ближайшие мишени — Петр Порошенко и Ринат Ахметов.

С первым активно расправляется Андрей Портнов, личные мотивы которого совпадают с интересами Игоря Коломойского. Многочисленные заявления о преступлениях, санкции на обыск, задержания и арест имущества членов команды Порошенко будут активно освещаться в контексте ближайших выборов, продолжая уничтожать рейтинги «бывших».

А Ринату Ахметову станут создавать проблемы теми же инструментами, которыми олигарха вынудил к сотрудничеству Петр Порошенко, — через энергорегулятор и Антимонопольный комитет. С 1 июля в Украине должен заработать закон о свободном рынке электроэнергии, который уменьшит роль государственного энергорегулятора (НКЭРКУ).

Это одно из ключевых условий сотрудничества с международными финансовыми институтами. Но если энергорынок заработает, цена на электроэнергию возрастет в первую очередь для промышленных потребителей. В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок угрожает лидеру группы Приват многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок.

Такое открытое и публичное вмешательство частного лица в экономическую и политическую жизнь страны выглядит странным не только в европейской стране, но даже на постсоветском пространстве. Последним олигархом, который столь свободно и вольготно вел себя с властью, был Борис Березовский в ранние годы Владимира Путина.

Зеленского сложно сравнивать с Путиным. Но природа власти остается неизменной. Конфликт между Зеленским и Коломойским — вопрос времени. В окружении президента уже сформировались два лагеря: кварталовцев и приватовцев, конкуренция между которыми грозит перерасти в противостояние сразу после парламентских выборов.

Сегодня обе команды все еще сильно взаимозависимы, а оппоненты все еще сохраняют влияние в правоохранительных органах, парламенте и власти на местах. Зеленскому и его партии критически важна поддержка 1+1 во время выборов, а Коломойскому — время для наращивания влияния в следующем составе парламента.

Но уже сейчас условную «группу Приват» ограничили во влиянии на формирование списка кандидатов в народные депутаты Слуги народа. Окружение Коломойского вынуждено искать альтернативные способы попадания в парламент.

И может случиться так, что, пока команда Зеленского будет строить модернизированное государство в смартфоне, Коломойский будет «кодить» старое доброе теневое княжество со своим личным ключом безопасности сроком на пять лет.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 30 мая 2019 года. Републикация полной версии запрещена.



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