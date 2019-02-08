Секреты крупнейшего в мире печатного станка
Случайная заметка про "Lend Lease" привела к интересной информации об устройстве американской финансовой системы
Если помните, " Lend Lease" это программа, которая
помогла изменить ход Второй мировой войны. Она была предусмотрена Законом о
содействии обороне Соединенных Штатов», принятым 11 марта 1941 г.
Американцы раздали по договору Британии, СССР, Франции, Китаю оружия, еды,
припасов, одежды на $50 млрд.
Но:
- За уничтоженную технику и боеприпасы платить было не нужно.
- Если имущество сохранилось, страны могли его выкупить для использования в мирных целях в рамках долгосрочных, часто беспроцентных, кредитов.
- В случае заинтересованности американской стороны, не разрушенная и не утраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.
В деньгах 2018 года это $750 млрд! Откуда такая щедрость? Вопрос, оказывается, не только в безопасности.
Вторая мировая и Lend Lease помогли Штатам оправиться от Великой
Депрессии (1929-1939). Судите сами, средние темпы роста экономики США:
- 1929-1939 - 2,0% в год
- 1940-1945 - 12,1% в год
- 1946-1955 - 2,2% в год
От Великой Депрессии либертарианскую Америку спас, как ни странно, госзаказ: расходы на оборону выросли с $1.7 млрд в 1941 (17% госрасходов) до $64 млрд в 1945 (89% госрасходов).
Американцы загрузили производства, в два раза сократили безработицу и подняли зарплаты. Где американцы брали деньги? Занимали! За время второй мировой госдолг США вырос в 6 раз. 1939 год Штаты закончили с долгом $40,4 млрд. А к концу 1946 он составил уже $241 млрд.
Ну как занимали? И печатали тоже, а потом занимали.
С самого начала Второй мировой казначейство США работало в тесной связке с ФРС, они разработали план, предусматривающий финансирование войны в максимально возможной степени за счет налогообложения и внутренних заимствований.
В частности, денежная масса с 1940 по 1945 годы выросла более
чем вдвое с $55,2 млрд до
$126,6 млрд.
Экономику накачивали деньгами, но инфляцию смогли удержать крайне непопулярными мерами: ограничение роста ЗП, дефицитные продукты по карточкам.
Не сваливаясь в "теорию заговора", напрашивается вывод, что Вторая мировая была крайне выгодна Штатам и укрепила не только их экономику, но и влияние в мире.
Важно отметить, что не либертарианство является базой успеха американской экономики, а печатный станок в союзе с жестким участием роли государства в критические для него моменты и в продвижении интересов печатного станка за пределами государства.
А вы и дальше стройте экономику по правилам, которые их создателями не сильно-то и соблюдаются.
Текст опубликован с разрешения автора
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