Секреты крупнейшего в мире печатного станка Сегодня, 16:17 985 Цей матеріал також доступний українською

Случайная заметка про "Lend Lease" привела к интересной информации об устройстве американской финансовой системы

Если помните, " Lend Lease" это программа, которая помогла изменить ход Второй мировой войны. Она была предусмотрена Законом о содействии обороне Соединенных Штатов», принятым 11 марта 1941 г.



Американцы раздали по договору Британии, СССР, Франции, Китаю оружия, еды, припасов, одежды на $50 млрд.

Но:

- За уничтоженную технику и боеприпасы платить было не нужно.

- Если имущество сохранилось, страны могли его выкупить для использования в мирных целях в рамках долгосрочных, часто беспроцентных, кредитов.

- В случае заинтересованности американской стороны, не разрушенная и не утраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.

В деньгах 2018 года это $750 млрд! Откуда такая щедрость? Вопрос, оказывается, не только в безопасности.

Американцы в два раза сократили безработицу и подняли зарплаты

Вторая мировая и Lend Lease помогли Штатам оправиться от Великой Депрессии (1929-1939). Судите сами, средние темпы роста экономики США:

- 1929-1939 - 2,0% в год

- 1940-1945 - 12,1% в год

- 1946-1955 - 2,2% в год

От Великой Депрессии либертарианскую Америку спас, как ни странно, госзаказ: расходы на оборону выросли с $1.7 млрд в 1941 (17% госрасходов) до $64 млрд в 1945 (89% госрасходов).

Американцы загрузили производства, в два раза сократили безработицу и подняли зарплаты. Где американцы брали деньги? Занимали! За время второй мировой госдолг США вырос в 6 раз. 1939 год Штаты закончили с долгом $40,4 млрд. А к концу 1946 он составил уже $241 млрд.

Ну как занимали? И печатали тоже, а потом занимали.

С самого начала Второй мировой казначейство США работало в тесной связке с ФРС, они разработали план, предусматривающий финансирование войны в максимально возможной степени за счет налогообложения и внутренних заимствований.

В частности, денежная масса с 1940 по 1945 годы выросла более чем вдвое с $55,2 млрд до $126,6 млрд.

Экономику накачивали деньгами, но инфляцию смогли удержать крайне непопулярными мерами: ограничение роста ЗП, дефицитные продукты по карточкам.

Не сваливаясь в "теорию заговора", напрашивается вывод, что Вторая мировая была крайне выгодна Штатам и укрепила не только их экономику, но и влияние в мире.

Важно отметить, что не либертарианство является базой успеха американской экономики, а печатный станок в союзе с жестким участием роли государства в критические для него моменты и в продвижении интересов печатного станка за пределами государства.

А вы и дальше стройте экономику по правилам, которые их создателями не сильно-то и соблюдаются.

Текст опубликован с разрешения автора

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