Тупиковые переговоры по Донбассу

«Россия переходит к военной эскалации на востоке Украины, и дипломатических путей для урегулирования конфликта, продолжающегося почти 4 года, стало меньше, – заявил Курт Волкер, специальный представитель США по Украине.

Указывая на значительное количество нарушений того, что называют «минскими соглашениями» со стороны России, Волкер отметил: «Россия никогда не стремилась к фактическому прекращению конфликта».

Война на Донбассе унесла жизни уже более 10 000 человек, и примерно 1,6 миллионов человек покинули эту территорию.

Свою четвертую встречу с российским коллегой Владиславом Сурковым Волкер провел 26 января. И это была первая встреча переговорщиков после того, как Соединенные Штаты объявили, что предоставят Киеву противотанковое оружие Javelin.

Волкер не боится, что Россия выполнит свои угрозы и перейдет к эскалации. Он заявил, что после короткой передышки «они (россияне) уже это сделали».

Также Волкер хотел бы видеть от Запада более эффективный подход в вопросе введения санкций против Кремля, если миротворческие усилия не будут результативными. «Мы должны продолжать увеличивать расходы на поддержку Украины», – сказал спецпредставитель США. «Никто не собирается принимать то, что Россия оккупирует чужие территории». По его словам, этот конфликт на Донбассе уже дорого обходится Москве.

Волкер, назначенный в июле прошлого года госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, встретился с Сурковым в Дубае, поскольку российский бизнесмен входит в «черный список» Европейского Союза за поддержку аннексии Крыма и не может въехать на территорию ЕС.

Предложение России отправить в зону конфликта миротворческую миссию ООН было заглушено разногласиями по вопросу физического размещения «голубых касок». На встрече с Сурковым Волкер планировал изучить, готова ли Россия пойти на компромисс.

Предоставление оружия Киеву нацелено на сдерживание эскалации конфликта

Однако пока что Россия проявляет непримиримость, и это усложняет переговорный процесс. Волкер рассказал, что каждый раз, когда он встречается с российскими представителями, ему приходится сталкиваться с их наглыми опровержениями того, что российские вооруженные силы присутствуют в зоне конфликта. Москва продолжает призывать Украину, а также международное сообщество к прямым переговорам с правительствами ДНР и ЛНР, которые фактически были созданы Россией.

Волкер не считает, что предоставление противотанкового оружия Украине приведет к усилению конфликта. Он утверждает, что, наоборот, для урегулирования конфликта необходимо повышать обороноспособность Киева. «Куда дороже было бы наблюдать за дальнейшим вторжением России в Украину. Предоставление оружия Киеву нацелено на сдерживание эскалации конфликта».

Курт Волкер заявил, что он еще раз укажет Суркову, что ситуация на востоке Украины «неприемлема», для того, чтобы призывать противоположную сторону выработать «свежие идеи» по урегулированию конфликта. Однако, чтобы он не предложил, Сурков, скорее всего, откажется. «Но мы не можем просто сидеть и говорить «ну, это плохо». Мы должны проактивно заявлять, что мы не пойдем у них на поводу».

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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