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Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Россия становится все слабее

Сегодня, 08:11
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Путин не осознает, что грубое давление на Украину аннулирует главные российские политические цели в Азии

Президент России Владимир Путин давно искал встречи с молодым лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, но лишь в прошлом месяце дипломатия России дала результаты. И во Владивостоке состоялось добрососедское рукопожатие. Киму понадобилось пространство для маневра после неожиданно неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом, прошедшем в конце февраля в Ханое, поэтому возобновлённые отношения с Россией сыграли ему на руку. Путина, в свою очередь, возмущало исключение России из этих чрезвычайно важных переговоров. Северокорейский диктатор играл привычную роль звезды, опоздав на встречу на 40 минут и покинув Владивосток на полдня раньше установленного срока. Но он продлил запланированную 50-минутную встречу с Путиным тет-а-тет почти на час, и именно это имеет значение. О чем они говорили, не сообщалось. Но зато Путин теперь может со всей серьезностью повторять банальности о том, что Северной Корее необходимы гарантии безопасности для продолжения денуклеаризации.

Возможно, даже больше чем Ким, Путин хотел впечатлить Трампа, который – в интерпретации московских экспертов – очень надеется на успех обещанного третьего саммита с северокорейским диктатором. Кремль, скорее всего, полагает, что поспособствовав этому успеху, ему удастся заставить американского лидера вернуться к двусторонним переговорам о стратегических возможностях, которые для Москвы являются важнейшим подтверждением мирового статуса РФ. Однако, на этом пути может возникнуть конфликт интересов: побуждая Кима отстаивать свою дерзкую позицию, Путин хочет доказать, что санкции не работают и не способны заставить страны сменить свою политику. Эта позиция подкреплена влиянием санкций на застывшую в стагнации экономику России, которую не сдвинет ни один президентский указ. Эта слабость экономики, отмеченная падением уровня доходов, подрывает российские претензии на равный статус в отношениях с Китаем, с которым они пытаются развивать стратегическое партнерство.

Путин хотел впечатлить Трампа

Из Владивостока Путин отправился в Пекин, чтобы посетить второй форум «Один пояс – один путь», который должен был продемонстрировать, как успешно и стабильно осуществляется эта важнейшая инициатива президента Си Цзиньпина. Россия не участвует в этой инициативе, поэтому Путин хотел одновременно выказать поддержку и подчеркнуть высокий уровень российского партнерства с Китаем. На самом деле, у Москвы серьезные опасения в отношении этой колоссальной программы, способствующей зависимости соседей Китая от притока китайских инвестиций. Москва слабо представляет себе содержание торговых переговоров между США и Китаем, но есть твердая убежденность в неизбежном геостратегическом конфликте между этими двумя конкурирующими центрами власти. Кремль возмущен своим исключением из этого ключевого геополитического взаимодействия, и Путин надеется использовать недавнюю встречу с Кимом для решения своих интересов.

Возможно, Си видит маневры России насквозь. Поэтому он пытался потешить самолюбие Путина, присвоив российскому лидеру почетную степень Университета Цинхуа. Переговоры между Россией и Северной Кореей во Владивостоке не имеют особого значения для Пекина, но если во время сложных торгов с США Китай внезапно посчитает полезным ослабление санкций против Северной Кореи, Россия будет только рада услужить едва скрытыми и спорными нарушениями. Москва, скорее всего, не удовлетворена своей позицией подчинения, и Путин стремился получить свободу выбора, сигнализируя Японии о желании урегулировать давно зашедший в тупик конфликт вокруг Южных Курильских островов. Как и следовало ожидать, интрига не принесла плодов, к большому разочарованию японского премьер-министра Синдзо Абэ. И сейчас российская дипломатия пытается найти варианты, как впечатлить чувствительные к вопросу суверенитета страны Южной Азии решительным отказом в возможности передачи власти Токио даже над наименьшими островками.

Россия говорит о «повороте» на Восток ,несмотря на то, что азиатским соседям России очевиден ее интерес к конфликтам в европейском регионе. Тут же в подтверждение: на пресс-конференции после встречи с Кимом Путин оживился лишь на вопросе о проблеме отношений с Украиной. Сокрушительное поражение Петра Порошенко на недавних президентских выборах обрадовало Кремль. Хотя победа молодого и непредубежденного Владимира Зеленского – большая проблема для стареющих коррумпированных приспешников Путина. Первым сигналом враждебности стал отказ Путина поздравить Зеленского с его избранием. Последовали и более серьезные последствия: Путин подписал указ о выдаче, с несколькими формальностями, российского гражданства тем, кто проживает на территории квазиреспублик ЛНР и ДНР. Ответ Зеленского был сильным и достойным, но провокационный шаг Путина подорвал перспективы нового старта в регуляции конфликта на Донбассе и может вызвать новую эскалацию.

Путин, скорее всего, не осознает, что это грубое давление на Украину эффективно аннулирует три главных цели российской политики в Азии: установление контакта с Кимом, укрепление его дружбы с Си и доказательство своей значимости Трампу. Но Северная Корея должно быть уже поняла, что Путин не станет полезным посредником: США готовят новые санкции и Китай хочет остаться в стороне от российской конфронтации с Западом. Усиление взаимодействия с динамичными государствами в Азиатско-Тихоокеанском регионе может быть хорошей стратегией для России, но её выполнение неизменно спотыкается из-за экономической неэффективности и чрезмерных геополитических амбиций. Вооруженные силы останутся избранным инструментом политики Москвы, но вряд ли есть возможность применить их на Дальнем Востоке. Россия становится слабее в жестокой борьбе за власть и влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, и эпизодическое участие Путина во встречах на высшем уровне не окажет влияния на эту тенденцию.

Перевод НВ

Оригинал

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена

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Теги:   Ким Чен Ын КНР Россия-Китай

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