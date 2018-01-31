Игра со спичками. Не судите Булгакова и Высоцкого

Булгаков, Цой и Высоцкий – это часть русской культуры, что не обязательно означает «русский мир». Они часто пересекаются, накладываются, но на самом деле все зависит от того, кто и как это воспринимает. Так или иначе, русская культура и история является частью мировой. И если воспринимать это именно так, то никакой диверсии, которую несет в себе «русский мир», эта культура не несет. Если же это все обожать, делать из этого культ и таким образом отрицать существование близких нам украинских или иных культурных феноменов, то да, – тогда это все вполне может быть частью пропагандистской волны.

Я не думаю, что культура, российская или другая, может нести в себе определенную опасность. В конце концов, знать русский – это не находиться в «русском мире». Так же мы можем находиться и в любом другом, просто русская культура нам ближе, то есть больше на нас влияет.

Я понимаю, что когда о Булгакове или Высоцком говорят как о представителях «русского мира», то имеют в виду некую духовную оккупацию. В таком случае мне кажется, что лучше это осознавать, а не сторониться. Это все равно, что запретить детям знать, что такое спички. Вместо того чтобы долго объяснять их сущность, детям лучше дать возможность самостоятельно понять, что играть со спичками – это опасно.

Так и здесь – запрещать невозможно. Важно объяснять влияние этих авторов на российскую и другую культуры в контексте. Большинство людей этого не понимают: они либо боятся, либо делают из той культуры культ.

Так или иначе, русская культура и история является частью мировой

Ситуация с этими авторами – это вопрос времени. Большинство каких-нибудь нобелевских лауреатов, в том числе и по литературе, сейчас никому не интересны. То же самое будет с Высоцким и Булгаковым. Они перестанут быть какими-то раздражителями. И так, в конце концов, и должна восприниматься культура. Время сотрет в том числе и полезные для познания вещи, которые есть в том же Цое и Высоцком. Их просто не поймут.

Булгаков как автор меня не увлекает. Я признаю, что он искусный, у него есть много идей. И хотя Юрий Винничук пояснил, что все его идеи вторичны и переписаны, – это не имеет такого большого значения. И прежде всего потому, что его роман «Мастер и Маргарита» был доступен в Советском Союзе. Ведь в начале у Булгакова тоже по-разному складывалось. В любом случае в моем детстве эта книга всегда была полудоступной. И пусть те вещи, которые в этом романе сказал Булгаков, на космическом уровне являются вторичными, они важны – потому что в то время доступа к подобному не было. Этот роман сыграл свою важную роль.

То же самое и с Высоцким. Он был важным и любимым, хоть и признанным сверху. Игра с диссидентами присуща каждому режиму. В Советском Союзе это был Высоцкий, в Болгарии – Райнов. Каждый режим имеет людей, которым позволяет говорить чуть больше. И презирать их за это я считаю неуместным.

Неуместно говорить, что Высоцкий ничем не лучше французского шансонье. В конце концов, последних тогда было нереально послушать, да и языка никто не знал. И, наконец, все те иностранцы не говорили эзоповым языком о ситуации, которая была на тех территориях актуальной. В конце концов, Высоцкий никогда не шел против какого-то морального кодекса. Его невозможно винить – он только говорил о порядочности. Все его творчество об этом.

К этим авторам нужно относиться так, как к культурным феноменам. Возьмем того же Сократа – сейчас он абсолютно неинтересен. Это все давно прошло, и все же о трудах Сократа важно помнить – он говорил о вневременных вещах.

Культура – это такая огромная песочная гора, состоящая из миллионов крупинок. Казалось бы, отдельно они не имеют особого значения. Тем не менее, именно находясь вместе, эти крупинки создают общее культурное восприятие. Выбрасывать что-либо с этой горы – опасно. Это будет, как говорят спасатели, ситуация третьей степени лавиноопасности.

Я за то, чтобы с культурного пространства не выбрасывали никаких вещей, которые там присутствуют. А тем более тех, в тени времени которых мы до сих пор живем. Ведь хоть мы это и отрицаем, но тогда еще здесь. И чтобы его понять, мы не можем ничего исключать.

На днях я перечитывал книгу «Отвага и страх» Оли Гнатюк. Там о различных украинских и не только еврейских культурных деятелей, которые проживали во Львове во время Второй мировой войны. И если так посмотреть, то эти художники, которые тогда были авторитетами, сделали кучу моральных преступлений. И очень легко сказать теперь – все, мы больше никогда не будем это читать. Мы зачеркиваем Кирилла Студинского или еще кого-то, потому что он вел себя не вполне достойно по нашим сегодняшним меркам.

Если мы будем так делать, то просто убьем представление о том мире, эстафету которого уже переняли. Не надо подходить к оценкам прошлого, исходя из нынешних представлений и знаний того, что правильно, а что нет. В то время люди делали то, что могли, и так, как могли. Все было – геройства, преступления, ежедневная работа. И тогда были совсем другие времена, обстоятельства и привычки. Это теперь мы считаем, что все это было неправильно. В культуре же нет такого.

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