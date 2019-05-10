Почему я не читаю книги Сегодня, 15:03 927 Цей матеріал також доступний українською

Заниматься образованием, прибегая к прочтению книги, – это самообман. Никто сегодня так не учится

Все читают книги. По крайней мере считается, что все читают. Это модно. Это полезно. Это для образования и развития. Об этом пишут в соцсетях. Устраивают флешмобы. Рассказывают о великих людях, прочитывающих по 300 книг в год. Мне читать книги скучно.

Этот текст для тех, кто книги не читает. Я один из вас. Я научный сотрудник. Я постоянно учусь. Я создаю новые научные статьи и образовательные курсы. Я развиваю бизнес. На мой взгляд, образование является важнейшей целью каждого человека. Но книг я не читаю и другим не советую.

Книги – это развлекуха, а не образование. Сегодня мне нравится другая развлекуха – сериалы и кино, путешествия и рестораны. А также танцы и клубы. Да, иногда я читаю книги, но только для развлекухи. Серьезные книги. Для фана.

Я считаю, что заниматься образованием, прибегая к прочтению книг, – это самообман. Никто сегодня так не учится. Чтение – это пассивный метод восприятия информации. А сегодня образование проходит через активный метод. Через дискуссии, дебаты, споры. Современный человек учится посредством практики и творчества. С помощью нахождения новых решений на новые вызовы, на базе не системных, а частичных знаний. Эти частичные знания – совет коллеги, кейс от бизнес-тренера, параграф из Википедии. Никто сегодня не садится читать книгу, дабы решить какую-то проблему. Нет, все обращаются к соседу или Google.

Современный человек учится через практику и творчество

Даже когда я пишу научные статьи – я читаю другие научные статьи, да и то частями, я смотрю презентации коллеги и обсуждаю идеи на ланче с друзьями.

Не заставляйте себя читать книги, если не хочется. А если хочется – читайте. Но помните, что в современном мире чтение – это развлечение, а не образование.

Текст опубликован с разрешения автора

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