Почему Россия усиливает давление на Украину Сегодня, 14:46 6949 Цей матеріал також доступний українською

«Паспортным» притеснениям предшествовали экономические. В отношениях с РФ это станет первым серьезным испытанием для нового президента Украины

Вторая половина апреля отметилась резким обострением украино-российских отношений. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей – без обязательных экзаменов по истории и соблюдения требования о проживании в России не менее пяти лет. Это умышленно враждебные действия и стратегический вызов как для Украины, так и новоизбранного президента Владимира Зеленского, в программе которого речь шла о мире на Донбассе.

Провокационная составляющая преобладает – если хоть немного окунуться в детали, возникает несколько серьезных вопросов по практической реализации указа Путина. Даже с позиций внутренней безопасности РФ, так называемый «упрощенный порядок» совершенно не означает «массовую раздачу паспортов», о которой говорят некоторые обозреватели. Например, для получения паспорта по упрощенному порядку необходимо прожить на российской территории не менее 3 лет. Но может Россия уже давно считает оккупированные территории своими – так же как и Крым? Тогда это еще раз подтверждает факт захвата части территории суверенного государства и должно вылиться в последствия куда более серьезные, чем просто санкции. Кроме того, как разъяснили в Пенсионном фонде РФ, жители Донецкой и Луганской областей Украины, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке, смогут получать российские пенсии только в случае переезда на постоянное жительство на территорию федерации.

Решение Путина сразу же осудили США и ЕС. В Госдепе заявили, что Россия таким «крайне провокационным действием усиливает свое наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины».

У Москвы нет вариантов: ей нужен кризис

И после этого Россия решила повысить ставки – по крайней мере их информационную составляющую. 27 апреля Путин заявил, что подумывает о том, чтобы предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке всем желающим украинцам. Хотя это решение, по словам пресс-секретаря президента РФ, еще обсуждается.

Кстати, в индексе паспортов компании Henley & Partners – являющемся международным рейтингом стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам – Украина занимает 40 место, в то время как Россия – 47-е. «Паспортное» заявление Путина является скорее попыткой усилить давно существующий кризис, в последнее время перешедший в тлеющую фазу, чем практической постановкой вопроса.

«Паспортному давлению» предшествовали и экономические меры. Решением от 18 апреля правительство РФ подготовило условия для полного запрета экспорта из России в Украину сырой нефти и нефтепродуктов, а также создало условия для существенного ограничения поставок угля. В частности, поставки бензина, дизтоплива, пропана, бутанов и других сжиженных газов с 1 июня будут возможны только при наличии разрешения правительства РФ. На основании отдельного разрешения можно будет поставлять в Украину каменный уголь. По сути, создан механизм прекращения поставок топлива в нашу страну. По данным российской таможенной службы на нефтепродукты в 2018 году пришлось 43% экспорта в Украину, сумма поставок – около 4 млрд. долларов.

Необходимо будет заменить примерно 150 тыс. тонн нефтепродуктов. Это не приведет к топливному дефициту: сжиженный газ в больших, чем сейчас, объемах будут завозить через наши черноморские порты, вырастут поставки бензина и дизтоплива из Беларуси и Литвы, а также, вероятно, объем переработки нефти на Кременчугском НПЗ. Как возможный вариант – увеличение поставок нефтепродуктов из Азербайджана, Польши, Румынии.

Но май может быть сложным, и не исключена ценовая турбулентность. Во-первых, для переориентации логистики нужен примерно месяц. Во-вторых, белорусские Мозырский и Новополоцкий НПЗ снизили объем переработки нефти в связи с тем, что Россия в конце апреля прокачивала по нефтепроводу «Дружба» некачественную нефть (доля органических хлоридов в несколько десятков раз превышала допустимую норму). Невольно возникает вопрос: это так Россия в очередной раз демонстрирует готовность использовать энергетическое сырье как оружие?

Очевидно, что психологическое давление Путина на нашу страну имеет под собой серьезное экономическое обоснование. Считаю, это связано с тем, что по газотранзитным планам России обойти Украину до истечения срока действия нынешнего договора нанесли двойной удар.

Во-первых, проектная компания Северный поток-2 была вынуждена согласиться подать новую заявку регулятору Дании на прокладку труб этого газопровода в Балтийском море. Это грозит задержкой строительства на срок до полугода. То есть к концу 2019-го газопровод не проложат.

Во-вторых, Совет ЕС окончательно утвердил поправки к газовой директиве. Согласно ей правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, будут применяться к трубопроводам из третьих стран, в том числе к Северному потоку-2. Это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор (сейчас это на 100% его структура), и к мощностям получат доступ третьи лица. При этом «Газпром» сохраняет свои обязательства поставлять газ в Европу. И в таких стесненных условиях вынужден будет вести переговоры с Украиной о транзите с 2020 года (нынешний контракт заканчивается 31 декабря 2019-го) существенных объемов газа – в разы больших, чем те 10-15 млрд куб в год, о которых упоминал председатель правления компании Алексей Миллер.

Даже при достаточно гипотетическом запуске двух нитей Турецкого потока, загрузка в реверсном режиме Трансбалканского газопровода, и при сохранении объемов поставок российского газа в Европу на уровне 2018 года, потребность в украинском транзите составит по меньшей мере около 70 млрд куб. м – по сравнению с 87 млрд куб. м в прошлом году.

«Нафтогаз» назвал условием заключения транзитного договора прокачки не менее 60 млрд куб. м. «Газпром» требует ограничиться 15 миллиардами, и даже чисто арифметически такие требования нереалистичны. С учетом ситуации вокруг Северного потока-2 и Турецкого потока, компания просто не сможет выполнить свои контракты с Европой и другими странами. То есть Россия занимается элементарным шантажом. Что и подтвердилось 27 апреля, когда Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что Украина останется без газоснабжения, если не продлит договор о транзите российского газа.

«Паспортные» заявления и топливные ограничения – очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет: во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа, и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов: ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военные маневры принесут России успех, поскольку украинская армия на несколько порядков сильнее, чем была 5 лет назад, а поддержка нашей страны со стороны США и ЕС в случае военного обострения значительно возрастет, что может вылиться в усиление санкционного давления на Россию.

Попытки обойти Украину новыми газопроводами не увенчались успехом до срока окончания транзитного договора. Сейчас Турецкий поток не может прокачивать в Европу 15 млрд куб. м газа, Северный поток-2 практически несомненно не введут в эксплуатацию до 31 декабря 2019-го, распространение на него действия Газовой директивы ЕС вдвое снижает возможности транзита российского газа от тех, что запланировали в РФ. Там собираются решить вопрос привычным для себя способом: создать кризис, и попробовать обменять его решение на выгодных для себя условиях заключения транзитного договора.

Похоже, что для России жизнеспособность нынешней модели отношений с Украиной с отшлифованными формулировками и привычными клише уже не столь очевидна – теперь она значительно меньше действует на население РФ. А новая модель, судя по всему, еще не выработана. Поэтому пока отрабатывают «транзитный вопрос», который России необходимо решить в любом случае. Эта проблема станет и первым серьезным испытанием для нового президента Украины в отношениях с РФ. И с учетом исходных данных, Украина же может надеяться на успех.

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