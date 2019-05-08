Почему отозвали Мари Йованович?
Это стало неожиданностью для посольства. Но не для США
Срок полномочий американского посла Мари Йованович истекал в ноябре этого года, поэтому срочный отзыв в Вашингтон и то, что с 20 мая она не будет представлять интересы США в Украине — исключительно политическое решение.
Это напрямую подтверждается в совместном заявлении лидера демократического большинства в Палате представителей Конгресса США, которое сделал Стени Хойер и председатель комитета иностранных дел Палаты представителей, а также демократ Элиот Энгель. Так как в демократической практике не принято накануне важных выборов — а именно парламентских, которые могут быть и досрочными — отозывать ключевого человека в посольстве. Тем более, что недавно из посольства уехал другой ключевой представитель Джордж Кент, который мог бы представить США. Но его отозвали и сейчас он работает в Вашингтоне в Госдепартаменте. По сути, накануне важных встреч посольство обезглавливают.
И почему понадобилось отозвать Мари Йованович до 20 мая? Связываю это исключительно с инаугурацией. Ожидается, что туда приедет очень высокий представитель администрации Трампа. Точно не президент, но может быть Майк Пенс или Майкл Помпео. Почему они не хотели встречаться здесь с Мари Йованович, ясно: всплыла старая история с интервью Луценко изданию The Hill. Там он обвинил Йованович, которая приехала сюда в 2016 году в разгар предвыборной кампании, в том, будто она использовала заявления народных депутатов — в частности Сергея Лещенко — направленные на дискредитацию Трампа.
Сейчас показания Луценко якобы о заговоре очень выгодны администрации Трампа в связи с выдвижением на президентство Джо Байдена, тогдашнего вице-президента в администрации Обамы, который сейчас является абсолютным лидером среди всех кандидатов. И есть одна история, в которой украинская Генпрокуратура может помочь. Речь идет о сотрудничестве известного бизнесмена Николая Злочевского с сыном Байдена и их совместный бизнес в Украине. Поэтому не исключаю, что Юрий Луценко уже мог передать представителям администрации Трампа интересные документы, которые могут очень сильно подрезать кампанию Байдена на президентских выборах.
Парадоксально, но это уже вторая президентская кампания, завязанная на Украине. Мари Йованович очевидно знала о передаче информации от Генпрокуратуры в администрацию Трампа, и хотела этим планам как-то помешать. Как известно, Трамп человек очень импульсивный. Еще зимой его старший сын твитнул: «Посла США в Украине нужно отозвать, поскольку она некомпетентна», и вот только сейчас до этого дошли руки. Возможно, до Трампа действительно дошла информация о том, что Йованович как дипломат пыталась эту историю как-то остановить, что и стало последней каплей.
И отозвание стало полной неожиданностью для Йованович, а также дипломатов посольства США. Никто этого не ожидал. По плану она должна была спокойно доработать до парламентских выборов и уехать, а потому то, что это произошло именно сейчас, только подтверждает заявление демократов об исключительно политической причине.
Йованович — кадровый дипломат, не политик. А в США есть два типа послов: кадровые дипломаты или персональные назначенцы, как правило, из числа бизнес-партнеров, друзей президента, и тех, кому он доверяет. Поэтому Йованович не должна была преследовать политические цели.
Когда назначат нового посла? У Трампа не назначены 25% послов по всему миру, он очень хаотично занимается кадровой политикой. Поэтому может возникнуть пауза и новый посол США появится только после парламентских выборов. Не исключаю, что это может быть неожиданная фигура: бизнесмен очень высокого уровня или кто-то даже вроде Курта Волкера — то есть человек, которому лично доверяет президент Трамп. И который будет в Украине его глазами, ушами, и будет представлять интересы непосредственно администрации.
Когда нет посла — это всегда плохо. Это влияет на уровень двусторонних отношений. Но это может стать и показателем: если для Трампа украинское направление является важным, то посла назначат очень быстро. Но если пауза затянется — это плохой сигнал, который говорит только о том, что украинское направление теряет свою приоритетность для Трампа.
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