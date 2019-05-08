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Тарас Березовец

Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий

Почему отозвали Мари Йованович?

Сегодня, 19:37
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Это стало неожиданностью для посольства. Но не для США

Срок полномочий американского посла Мари Йованович истекал в ноябре этого года, поэтому срочный отзыв в Вашингтон и то, что с 20 мая она не будет представлять интересы США в Украине — исключительно политическое решение.

Это напрямую подтверждается в совместном заявлении лидера демократического большинства в Палате представителей Конгресса США, которое сделал Стени Хойер и председатель комитета иностранных дел Палаты представителей, а также демократ Элиот Энгель. Так как в демократической практике не принято накануне важных выборов — а именно парламентских, которые могут быть и досрочными — отозывать ключевого человека в посольстве. Тем более, что недавно из посольства уехал другой ключевой представитель Джордж Кент, который мог бы представить США. Но его отозвали и сейчас он работает в Вашингтоне в Госдепартаменте. По сути, накануне важных встреч посольство обезглавливают.

И почему понадобилось отозвать Мари Йованович до 20 мая? Связываю это исключительно с инаугурацией. Ожидается, что туда приедет очень высокий представитель администрации Трампа. Точно не президент, но может быть Майк Пенс или Майкл Помпео. Почему они не хотели встречаться здесь с Мари Йованович, ясно: всплыла старая история с интервью Луценко изданию The Hill. Там он обвинил Йованович, которая приехала сюда в 2016 году в разгар предвыборной кампании, в том, будто она использовала заявления народных депутатов — в частности Сергея Лещенко — направленные на дискредитацию Трампа.

Сейчас показания Луценко якобы о заговоре очень выгодны администрации Трампа в связи с выдвижением на президентство Джо Байдена, тогдашнего вице-президента в администрации Обамы, который сейчас является абсолютным лидером среди всех кандидатов. И есть одна история, в которой украинская Генпрокуратура может помочь. Речь идет о сотрудничестве известного бизнесмена Николая Злочевского с сыном Байдена и их совместный бизнес в Украине. Поэтому не исключаю, что Юрий Луценко уже мог передать представителям администрации Трампа интересные документы, которые могут очень сильно подрезать кампанию Байдена на президентских выборах.

Когда нет посла - это всегда плохо

Парадоксально, но это уже вторая президентская кампания, завязанная на Украине. Мари Йованович очевидно знала о передаче информации от Генпрокуратуры в администрацию Трампа, и хотела этим планам как-то помешать. Как известно, Трамп человек очень импульсивный. Еще зимой его старший сын твитнул: «Посла США в Украине нужно отозвать, поскольку она некомпетентна», и вот только сейчас до этого дошли руки. Возможно, до Трампа действительно дошла информация о том, что Йованович как дипломат пыталась эту историю как-то остановить, что и стало последней каплей.

И отозвание стало полной неожиданностью для Йованович, а также дипломатов посольства США. Никто этого не ожидал. По плану она должна была спокойно доработать до парламентских выборов и уехать, а потому то, что это произошло именно сейчас, только подтверждает заявление демократов об исключительно политической причине.

Йованович — кадровый дипломат, не политик. А в США есть два типа послов: кадровые дипломаты или персональные назначенцы, как правило, из числа бизнес-партнеров, друзей президента, и тех, кому он доверяет. Поэтому Йованович не должна была преследовать политические цели.

Когда назначат нового посла? У Трампа не назначены 25% послов по всему миру, он очень хаотично занимается кадровой политикой. Поэтому может возникнуть пауза и новый посол США появится только после парламентских выборов. Не исключаю, что это может быть неожиданная фигура: бизнесмен очень высокого уровня или кто-то даже вроде Курта Волкера — то есть человек, которому лично доверяет президент Трамп. И который будет в Украине его глазами, ушами, и будет представлять интересы непосредственно администрации.

Когда нет посла — это всегда плохо. Это влияет на уровень двусторонних отношений. Но это может стать и показателем: если для Трампа украинское направление является важным, то посла назначат очень быстро. Но если пауза затянется — это плохой сигнал, который говорит только о том, что украинское направление теряет свою приоритетность для Трампа.

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Теги:   Дональд Трамп Инаугурация Посольство США в Украине США

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