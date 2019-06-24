Почему Марш равенства пугает политиков Сегодня, 12:36 Цей матеріал також доступний українською

Украина застряла в серой зоне, желая жить как в Европе, но не отпуская ценности средневекового Афганистана

Если бы я шел в колонне на Марше равенства, то плакат, который бы я держал, содержал бы в себе всего три слова «Любовь. Свобода. Уважение».

На самом деле именно об этом и есть гей прайд, гей парад, марш равенства или как там его еще называют. Он не про сексуальную ориентацию. Он про любовь, свободу, уважение, достоинство и толерантность. Он про все те прекрасные принципы, на которых базируется сейчас евроатлантическая цивилизация, и которые пару сотен лет назад возникли на основе другого лозунга — «Свобода. Равенство. Братство». Люди на прайде просто показывают всем, что любовь имеет значение, что люди имеют право быть такими, какими они есть, что они не должны боятся жить своей жизнью. Показывают, что свобода — это не только лозунг или политическая партия.

Переиначивая Вольтера на новый лад — я не гей, но готов бороться за то, чтобы люди любой сексуальной ориентации чувствовали себя в Украине свободно. И реализовывали себя в Украине, а не сбегали в те страны, где им безопасно быть самими собой. Вся ситуация вокруг прайда — это ненависть против любви, насилие против свободы и уважения. Это пещерные ценности против ценностей современного мира.

Главная семейная ценность сегодня — это любовь

Вы легко можете представить себе прайд-праздник в Европе, США, Канаде или Австралии. И не сможете представить его себе в ДНР, Афганистане или Иране. Ведь правда, однозначный выбор — с кем быть лучше? Ведь правда, что при выборе, где жить — в Канаде или Афганистане, вы сделаете однозначный выбор? И это все как раз о ценностях. И Украина застряла здесь в серой зоне, желая жить как в Европе, но не отпуская ценности средневекового Афганистана.

Насилие, которым отвечают на прайд, не имеет оправданий. И не может прикрываться защитой «семьи». Потому что семье любовь точно не может угрожать. В современном мире семья — это уже точно только про любовь. Это раньше семья была инструментом выживания — теперь это лишь союз двух людей, которым хорошо вместе. У них нет другой причины быть вместе, кроме любви, ведь теперь все самодостаточны и могут прожить и выжить самостоятельно. И да, архаичной семьи больше нет в современном мире — от того и так много разводов. Потому что люди могут позволить себе жить самим, а не ютиться в 10 метрах с опостылевшим человеком. А значит прайд — это и про семью тоже. Потому что совершенно не важно, какой пол у людей, которые любят друг друга. Если любите — вы семья. И все тут.

Главная семейная ценность сегодня — это любовь.

Тяжело не застрять в прошлом, когда мир так стремительно летит в будущее. Но преступно не пускать туда других. Преступно останавливать людей, которые готовы к переменам. И преступно использовать для этого насилие, оправдывая свои страхи и компенсируя им свои комплексы.

И лицемерно для политиков паразитировать на страхах общества. Государственные деятели должны вести за собой, отстаивать свои ценности, а не смотреть на социологию и повторять пещерные мантры. И нет большей лжи, чем политики, защищающие «семейные ценности», прекрасно живущие в современном мире, где сексуальная ориентация их лидеров не есть секретом, а сами они отправляют своих детей учится и покупают недвижимость в тех странах, где гей прайдами уже никого не напугаешь. Чем такой политик в Украине отличается от российских чиновников?

И да, плакат с которым вышел бы я, содержал слова «Любовь. Свобода. Уважение» и рядом были бы плакаты «Любовь. Достоинство. Счастье», «Любовь. Равенство. Толерантность» и другие.

А представьте теперь искренние, настоящие плакаты тех людей, которые паразитируют на страхах общества и провоцируют насилие. Пытаясь таким образом понравиться людям и удержать власть. Вот навстречу прошла колонна из олигархов и посипак, у которых один плакат на всех — «Жадность». А вот идут коррупционеры, давно и прочно сидящие в креслах и служащие не Украине, с лозунгами «Путин. Бабло. Путин». И много других мелких групп, желающих не дать обществу сбросить оковы средневековых ценностей, ведь вместе с ними люди сбросят и растопчут всех этих мерзавцев.

Но поскольку написать это они не могут, то сеют ненависть и насилие, прикрываясь святыми для многих людей понятиями «семьи» и «детей». Это подло. И очень важно понять, что стоит за ненавистью и страхами, и не дать им победить.

Вот поэтому я поддерживаю Марш равенства. Потому что это про любовь. И это про будущее, которое мы можем иметь, не иммигрируя в те страны, где ценности любви давно победили ценности страха.

Текст опубликован с разрешения автора

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