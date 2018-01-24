Нужно продолжать движение

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Все достижения познаются в сравнении

Если ми сравниваем наши достижения с достижениями развитых стран в том, что касается уровня жизни, коррупции и так далее, то никаких особых достижений у нас нет. Но если сравнивать с самым дном, то 2017-й для нас — выдающийся год. Ведь крупнейшие социальные реформы проведены, приняты законы и началась их имплементация. В этом смысле 2017-й можно назвать годом реформ.

Но вот эти самые реформы нам придется проводить еще не один раз. Реформы настолько хороши, насколько общество принимает их. Поэтому мы, конечно, делаем реформы и списываем их в значительной мере с западных образцов. Но получается что-то другое — какая-то комбинация. Так что же не так? Нужно продолжать движение в том же направлении — имплементировать реформы. У нас очень много слабых мест, связанных с правами собственности. У нас не получается защита прав собственности, поэтому у нас нет ни инвестиций, ни хорошего роста.

Когда-то польский реформатор говорил: «По очереди вы реформы не сделаете, нужно делать все вместе». Если мы идем в направлении Европы, то наша жизнь — это непрерывное реформирование, которое в свою очередь очень, очень медленно меняет наши ценности. Оно создает какие-то эпизоды нашей обычной жизни. Предположим, если вы не можете купить нечестно, за бюджетные деньги, и вы к этому привыкаете, то постепенно условия создают ценности. Вы начинаете считать, что это в порядке вещей. Реформы влияют на ценности, но в основном это делает сама жизнь: именно она заставляет людей меняться и этот процесс очень длительный.

Сейчас важно не то, насколько далеко мы ушли, сколько непрерывность перемен

Пройдут два поколения, прежде чем мы станем (если станем) страной, в которой можно было бы сказать, что мы — европейцы. Сейчас важно не то, насколько далеко мы ушли, сколько непрерывность перемен. Направленность, непрерывность и преемственность изменений — это те характеристики, которые для нас важны.

Я оцениваю все политические игры лишь с одной точки зрения —  соблюдаются или нет эти три характеристики. Если они под угрозой, то что бы хорошего ни говорил политик, если он не говорит, что я буду преемственным и непрерывным, это значит, что он хочет вредить стране, а не помогать ей.

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