Отменить Шенген и евро. Что выбрала Европа? Сегодня, 18:28 Цей матеріал також доступний українською

Главным политическим событием ушедших выходных стали выборы в Европейский парламент — главный представительный орган Европейского Союза

Европейские левые и правые центристы, то есть социал-демократы и консерваторы пережили страшное поражение. Всего в ЕП 751 место, но даже вместе они получили лишь 329 мандатов. Это менее половины. Такого вообще никогда не было.

Зато успеха добились те, кого прежде называли маргиналами — правые и левые популисты, националисты, пираты, троцкисты, какие-то подозрительные «зеленые» без внятной повестки дня и тому подобная публика.

Единственная надежда сторонников традиционных партий — это блок либералов и демократов, в котором 107 человек. Они тоже за Евросоюз и все такое, но есть небольшая проблема. Это партия больших банков и корпораций, их поддержка будет только бесить остальных избирателей.

Главный итог выборов: политическое движение правых националистов не сумело собрать более трети голосов в ЕП. Их объединенные силы составят примерно 115−120 мандатов.

Вся Европа очень боялась, что они смогут получить треть голосов и, соответственно, блокирующий пакет акций в Европейском парламенте. По его регламенту, никакое решение не может быть принято, если против него выступают 33 процента депутатов.

Проще говоря, получив треть голосов, можно заблокировать работу этого органа. Это, в свою очередь, заблокирует работу Еврокомиссии и Европейского совета, чей состав утверждается парламентариями. Весь Европейский Союз оказался бы без руководства и возможности принимать какие-либо решения. Это стало бы началом его конца.

Но, к счастью, этого не произошло. Во всяком случае, пока не произошло, так как мы еще не знаем, как себя будут вести всякие мелкие партии, зашедшие в Европарламент. Может быть, они начнут шантажировать всех прочих, угрожая блокировкой принятия решений. Сейчас в Европе это уже обычное дело.

Европа может стать важным центром силы в XXI веке

Тем не менее, результаты выборов большой сенсацией не стали, поскольку социология в ЕС работает неплохо. Но катастрофический провал традиционных партий, выступающих за сохранение нынешнего положения вещей, все равно вызвал у многих оторопь.

Политики, политологи, экономисты, журналисты, дипломаты и разнокалиберные эксперты сейчас думают, откуда взялось недовольство людей, насколько силен его потенциал, и куда оно способно завести ЕС. Это все довольно серьезные вопросы. Дело в том, что прямо сейчас решается судьба Евросоюза, как и в каком направлении ему двигаться далее.

Триумфаторы нынешних выборов предлагают остановить политическую интеграцию и вернуться к истокам ЕС. На деле это означает сохранение лишь экономического общего пространства, да и то не во всем. Например, французский «Национальный фронт» хочет отказаться от единой валюты — евро.

То же касается и Шенгенского соглашения. Европейские националисты хотят его отменить, сильно затруднив гражданам других стран поездки между разными государствами ЕС.

Но главная их цель — это полное прекращение политического сотрудничества. Европейские националисты хотят убрать и Европарламент, и Европейскую комиссию, и Европейский совет. Они мечтают, чтобы каждая страна была отдельной и полностью независимой — со своей религией, своими обычаями, своим языком, своей культурой и своими ценностями. Они хотят идти своим путем, а не общим.

Соответственно, эти люди будут делать все возможное для разрушения нынешней конфигурации ЕС, для его дробления на отдельные страны, которые объединены разве что географией. Противостоит националистам условный блок европейских интеграторов, который сейчас теряет влияние и популярность.

Его сторонники — это, обычно, две категории людей.

Бизнес. Для него хорошо, когда везде действуют единые законы и стандарты, когда все говорят на одном языке, когда для денег, людей, технологий и товаров нет никаких границ. С бизнесом в этом смысле все ясно. Ему было бы идеально, если бы во всем мире не было границ, был один язык, одна столица и одни законы.

Молодые, образованные, космополитично настроенные люди, которые вообще не понимают, для чего нужны границы. Они привыкли свободно путешествовать, жить, работать и учиться там, где пожелают. Для них европейская интеграция — это мировоззренческий выбор, цивилизационный. Они с ужасом и жалостью сейчас смотрят на британских молодых людей, которые оказались отрезанными от Европы Brexit.

Но у бизнеса и молодежи есть большая проблема: они никак не могут придумать такую картину будущего Единой Европы, которая была бы по душе широким массам обычных европейских обывателей. Но на самом деле, им уже нужно сказать правду. Они хотят построить новую европейскую континентальную империю, вроде Римской или империи Наполеона.

Да, для европейского уха слово империя звучит не очень хорошо. Особенно для немецкого, так как по-немецки это будет Райх. Но надо понимать, что по политическому устройству это будет очень мягкий, демократический режим, а от империи там будет лишь влияние в мире, а также культурное, научное и экономическое влияние.

Ангела Меркель недавно справедливо заметила, что только объединенная Европа сможет противостоять вызовам будущего со стороны США, Китая и России. Она права. Европа обязана объединиться, если хочет оставаться важной и привлекательной силой в мире. В противном случае ее ждет судьба большого музея под открытым небом, у которого нет ни своих устремлений, ни своей воли, ни своих интересов.

Это было бы очень печально, как само по себе, так и по еще одной важной причине. Сейчас распад и постепенную деградацию Европейского Союза активно поддерживает Москва.

Владимир Путин изо всех сил хочет отомстить Западу за гибель Советского Союза. Он не жалеет денег и усилий для поддержки националистов и популистов в Европе. По замыслу российского лидера, они должны развалить ЕС изнутри. А снаружи он пугает обывателей там нашествием мигрантов и европейской бюрократией.

Путин очень боится появления политически единой Европы с одним центром принятия решений — вроде Вашингтона или Пекина. В этом случае он не сможет больше играть на противоречиях между отдельными странами, запугивать и подкупать их.

Поэтому сторонникам единства сейчас очень важно показать: с одной стороны Европа может стать важным центром силы в XXI веке. Огромным свободным пространством, привлекательным для бизнеса, ученых, молодежи.

С другой — разлететься на три десятка обломков, которые со временем будут замкнуты каждый на себе и интересны лишь китайским туристам.

Выборы в Европейский парламент показали, что сейчас дело идет к первому варианту. Чтобы его не допустить, нужно срочно принимать серьезные меры. Ибо следующие выборы в Европейский парламент ЕС может и не пережить.

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