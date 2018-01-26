Загадка для россиян

Всем, абсолютно всем уже понятно, что от президентских выборов в России в марте уже ничего не зависит, что избирается Путин — он проходит хоть тушкой, хоть чучелом. А раз так, то идти на эти выборы, которые, мягко говоря, не являются судьбоносными, большого смысла нет. Поэтому я не сомневаюсь, что явка будет ниже, чем на всех прежних президентских выборах.

И это вписывается в общую тенденцию. В начале 90-х, когда страна переживала некую эйфорию, явка на выборах была более 75%. Люди думали, что начинается эпоха перемен. И это было действительно так. Несмотря на то, что сейчас эти 90-е шельмуются, именно тогда Россия получила конвертируемый рубль, частную собственность и рыночную экономику. Это как раз все то, благодаря чему РФ приподнялась по сравнению с советскими стандартами жизни. Но с тех пор активность избирателей идет под горку. На последних президентских выборах в России 2012 года общая явка составляла 64%. На этих будет еще меньше.

Пропутинские социологи — ВЦИОМ­— заявили, что 67% опрошенных пойдут на выборы. Но это очень мало. Потому что социологический опрос и прогноз — совершенно разные вещи. Когда мы говорим не об опросе, а о прогнозе, то в эту цифру закладывают поправочный коэффициент на доброкачественное вранье респондентов. То есть прогнозная явка составит не больше 55%. И это с учетом традиционно «накрученной» явки в Чечне, Дагестане. Татарстане и прочих электоральных султанатах.

Как интерпретировать эту общую усталость избирателей? Естественно, Навальный будет говорить, что вот он призывал не ходить на выборы, и люди не пошли. Но на самом деле, это не совсем так. Какой-то части избирателей просто лень отрывать задницу от дивана, потому что и так все ясно: победит Путин.

Какой-то части избирателей просто лень отрывать задницу от дивана

Исходя из этой логики, явка будет низкой. Но это вовсе не знак того, что популярность Навального так сильно подскочила, а в России на кону — революционная ситуация. Никакой революции я не вижу. Все митинги и шествия в поддержку Навального были подчеркнуто легалистские. Ни одной сожжённой машины или разбитого стекла. Это не революционная толпа. Это люди, требующие, чтобы власть соблюдала свои же собственные законы. И проблема Навального в том, что он сбивается на революционную риторику, а его группа поддержки не является революционном группой.

Поэтому призывы Навального выйти 28 января, конечно, сработают. Но далеко не в том масштабе и не с той силой, на которые Навальный рассчитывает. Оснований для революции в России нет.

Люди испытывают сомнения. Вроде как Путин поднял Россию с колен, когда «послал» Запад и продемонстрировал свою силу. Но жизнь от этого лучше не становится. И вот общественное мнение пока уперлось в эту загадку: как же так?

Пройдет еще несколько месяцев или даже лет, прежде чем россияне зададут себе вопрос: а может быть, нас обманули? И вот тогда начнется то, что можно назвать периодом разочарования. Разговоры о том, что сейчас «полыхнет», — я этого не вижу. Возможны локальные региональные протесты – учителей, врачей, которым не платят зарплаты. Но эта проблема решается с помощью двух мешков денег. А вот общероссийского настроения презрения еще нет. Вот этого еще нет. Рано или поздно будет. Но не завтра, и не в четверг. Еще нужно подождать.

А Владимир Владимирович пройдет через выборы благополучно, потом начнет завинчивать гайки, потому что ему больше ничего не остаются. А Россия будет деградировать, постепенно превращаясь в такую себе неинтересную Аргентину, но только с атомной бомбой.

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