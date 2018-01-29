Сладкая ложь Земана

Украина и Чехия, как постсоветское государство и постсоциалистическая страна, страдают одной и той же болезнью. У нас это – «постсовкизм», у них – «постсоциализм». К сожалению, это очень застарелая болезнь, которая лечится только сменой поколения.

У нас люди продолжают верить популистам. Недавно «Новое время» опубликовало исследование, в котором были определены украинские политики-лгуны. Но все видят, что это самые популярные политики в стране. Именно это является свидетельством того, что люди на самом деле не анализируют, что делают политики, а слушают то, что они говорят. И не более.

Мне кажется, такая же ситуация в Чехии. Популизм гораздо легче проглотить, чем горькую пилюлю правды. От правды, которая, к сожалению, не всегда бывает очень сладкой, как правило, отворачиваются. А вот от лжи, которую можно упаковать в красивую обертку, никто не отказывается, ее проглатывают с большим удовольствием.

Полномочия президента Чехии очень ограничены

Поэтому, что касается победы Милоша Земана в Чехии, я не драматизировал ситуацию. Полномочия президента Чехии очень ограничены. Реально влиять на внешнюю политику он не может.

Ранее между ним и предыдущим правительством случались постоянные ссоры. Правительство в лице и премьер-министра Чехии, и министра иностранных дел страны, говорили, что все заявления Земана не соответствуют официальному курсу Чехии. Я думаю, что нечто подобное мы будем иметь и в будущем. Поэтому я не стал бы говорить, что его победа на президентских выборах может как-то навредить Украине.

Победа такого политика вовсе не означает, что в Европе «отвернулись» от Украины. Это означает, что в Европе расцвел пышным цветом популизм. И именно от этого грустно. Казалось бы, что европейские политики должны быть более прагматичными, а значит, что они также используют популизм только для того, чтобы прийти к власти.

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