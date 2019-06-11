О чем говорят партийные списки Сегодня, 13:17 Цей матеріал також доступний українською

Целый ряд политических сил будет делать акцент на том, что их лидер — претендент на премьерство

Впечатление от партийных списков смешанное. В списках «Слуги народа» —действительно новые лица, связанные с командой Зеленского по роду общественной деятельности или бизнесу. Это новые профессионалы из разных сфер — от IT-бизнеса до архитектуры. Среди них даже есть те, кто не голосовал за Зеленского на президентских выборах и относился к нему скептически.

Кроме либералов, активистов и представителей среднего класса, там также есть люди с «ватными» взглядами, и они явно вызовут критику. Например, Дмитрий Спивак — активный пропагандист на NewsOne, связанный с Зеленским и его с командой через КВН. Интересно, как в партии отреагируют на критику в адрес таких персонажей, и сработает ли процедура постпраймериз, которую обещали у Зеленского.

Разнообразный список партии соответствует образу самого Зеленского, у которого присутствует и желание как-то договориться с Россией, и в то же время активные патриотические убеждения. Но если сейчас такая эклектичность никак не сыграет против рейтинга партии, то в последствии может стать проблемой. Именно неоднородность списка может привести к противоречиям внутри самой фракции. Как пошутил один мой коллега, одни будут ходить на прайды, а другие — защищать памятник Жукову.

Неоднородность списка может привести к противоречиям внутри самой фракции

Похоже, самое приятное впечатление оставляет список Вакарчука. И он соответствует его собственному имиджу. Здесь чувствуется системность, общая идеологическая позиция, но также и минус. Сильных игроков, потенциальной фигуры на должность премьер-министра не видно. При условии достаточной активности «Голос» может обойти партию Порошенко — потенциал есть. Они также могут отчасти побороться и за избирателей Зеленского.

Ребрендинг БПП — это шаг в правильном направлении, хотя сам по себе он новых голосов не принесет. «Европейская солидарность» Порошенко продолжает мировоззренческую позицию предыдущего года — воинствующий, политизированный и проевропейский патриотизм. И они слишком заточены на войну с Зеленским: вся воинственность уходит в его троллинг. Но вместо заниматься не войной — лезть на баррикады за Европу, важнее заняться будничной конструктивной работой, с чем у нас всегда проблемы.

Что касается Оппоблока и Оппозиционной платформой «За життя», я лишь бы обратил внимание на то, что там уже нет группы Левочкина-Фирташа. Осталась только группа Левочкина, которая опять остается в этом браке по расчёту с другой бизнес-политической группой — группой Медведчука. Теперь правильно говорить группа Бойко-Левочкина, где первый — фронтмен и рейтингоносец, а второй — теневой лидер. Сам Медведчук объединяет все: является как теневым, так и реальным лидером. Рейтинги у них неплохие, но несколько процентов могут потерять из-за «плохих мэров» — точнее, новообразования «Доверяй делам» одиозных политиков Кернеса и Труханова.

Одна из интересных тенденций этих выборов — сотрудничество и скрытые блоки. Малорейтинговые политики или партии присоединяются к рейтинговым лидерам и политических силам. Это можно увидеть на примере Оппоплатформы — они бы могли пойти отдельно, но объединились на пользу обеих политических сил.

У Тимошенко произошло нечто похожее. Она по-прежнему лидер своей партии, но теперь к ней присоединились союзники с относительно невысоким рейтингом — Тарута и Наливайченко. Они поддерживали её как до президентских выборов, так и во время них. Тут и благодарность, и прагматичный расчет с обеих сторон.

Целый ряд политических сил также будет делать акцент на том, что их лидер — претендент на премьерство. Это четко задекларировала Тимошенко, такие же амбиции имеет и ряд других политиков — Гройсман, Порошенко, Смешко.

Уже сейчас — раньше такого не было — ряд политических сил заявляет о том, с кем они могут объединиться в коалицию. Здесь всё выстраивается без особых сюрпризов. Если у «Слуги народа» рейтинги останутся на уровне 40%, им будет достаточно одной партии, либо мажоритарщиков. В качестве партнеров по коалиции они готовы видеть «Голос»: у них очень много общего, особенно по экономическому блоку и либеральным взглядам. В сотрудничестве с Тимошенко камнем преткновения может стать то, что Юлия Владимировна будет претендовать на премьерство, а «Слуга народа» скорее всего захочет выдвигать своего кандидата.

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