Новый украинец Зеленский Сегодня, 09:44 509 Цей матеріал також доступний українською

Похоже, новый президент получил большой шанс заложить другое отношение украинцев к власти и друг к другу

Все это время я испытывал к Зеленскому антипатию. Так как не люблю той культуры, носителем которой он является. Просто мне не нравится, не значит, что я с ней враждую. Но эта культура несет угрозу моему миру. Однако когда все уже произошло, то я стараюсь не столько изменить взгляд, сколько взглянуть на действительность не столько со страхом, но и с какими-то более или менее рациональными ожиданиями.

Последние события указывают мне на то, что президент Зеленский получил большой шанс заложить новое отношение украинцев к власти и ее персоналиям. Это может быть травматично, и вместе с тем и актуально. Слишком увяз прежний украинский политикум в своих старых пафосах. Речь идет не о языке, безопасности или национальности — архаичность не в этом. Пафосным, но одновременно и фальшивым является то, как власть себя позиционирует. Но при этом героическом театре происходят и обычные человеческие вещи.

Эта культура бросает несет угрозу моему миру

За последнее время Зеленский первый из тех, кто ведет себя как обычный человек. И если ему удастся развить этот тип контакта и дальше, то это будет большим позитивом, какими бы эффективными или опасными не стали его действия. Вся эта новая риторика, поведение и способ контактировать очень важны.

Я колебался в отношении этой мысли, и Зеленский для меня очевидно неприятен еще и потому, что представляет собой «новых украинцев». То есть тех, кто является гражданами, патриотами, но не становится на сторону этнической украинскости.

Я много думал об этой угрозе — девальвации украинства в Украине, и вместе с тем вижу в этом и шанс. Если Зеленский и в дальнейшем будет равноценно — не по-мученически — обращаться к украинцам на двух языках, то, возможно, это станет определенным выходом из той нерешенной проблемы сосуществования, которая на самом деле присутствует. И постоянно возникает и с одной, и с другой стороны. Ведь сколько бы ни говорили о второстепенности вопроса языка, когда заходит о боли или самоуважении, то как для одной, так и для другой стороны он оказывается самым важным.

Реальность такова, что русскоязычные украинцы существуют, и они не хотят украинизироваться. Возможно, вот такой президент сумел бы смягчить их отношение к украинскости.

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