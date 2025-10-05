Новые сериалы и фильмы, которые стоит посмотреть. Или нет

Як завжди, рухаємося від найгіршого до найкращого, транзитом через посереднє.

«Чорний кролик»

Netflix, 8 епізодів

18 вересня

Серіал стартує жваво — легко повірити в те, що темп оповіді надалі не спадатиме й можна буде довго йти за білим чорним кроликом. Але ні. Спроба зробити новий «Ведмідь» під іншим соусом — теж все навколо ресторану, теж проблеми між братами (в Чикаго діджей примусив нас топати 5 км до того закладу, в якому знімався серіал), ще й розмістити в долонях Джуда Лоу продакт-плейсмент.

Без Лоу серіал би перетворився на типове щосьнанетфлікс. А так є фанбаза актора, хоча — що тут йому робити після «Молодого Папи», неясно. Після ритмічного атмосферного старту серіал поступово обростає сценарними казками та дурницями (придумати по одній органічній проблемі героям на кожен епізод важко, згоден). Мимо.

«Абатство Даунтон: величний фінал»

В кіно з 11 вересня

Всіх можна зрозуміти — авторів, акторів, глядачів. Всі хотіли поставити крапку. Величною вона не вийшла, щоправда, але хіба могла? Враховуючи кількість персонажів, їхніх розвинутих арок й бажання всіх їх привести до якогось світлого фіналу? І все це за пару повнометражних годин?

От і я думаю, що ніяк. Фінал несеться у шаленому темпі усіма наявними лініями, ще й намагаючись вписати трьох нових негативних персонажів (всі - білі чоловіки, але ж і епоха відповідна). Поспіх не йде на користь. Серіальний «Даунтон» був повільним, детальним та атмосферним. Тим і брав.

Окрема проблема — роль Пола Джаматті. Геніальний актор (нещодавнє «Чорне дзеркало» тому підтвердженням), але тут йому робити банально нема чого — простору замало.

P. S. Фінальні титри — гарні, не пропустіть їх, якщо додивитеся до кінця. Комочок в горлі трохи detected.

«Довга хода»

в кіно з 11 вересня

Вкотре ведуся на передстартовий галас — одкровення, екранна хімія, гарантовані номінації, нарешті хороша екранізація Стівена Кінга. На практиці ж нічого надзвичайного — оновлений фінал (в книзі розв’язка інша) вгадується задовго до титрів, мотивація зла і загалом всесвіт ніяк не розкриваються.

Таке враження, що сильно економили в процесі. Вкотре обіцяю собі не читати анонсів перед виходами. І вкотре читаю, бо треба ж бути в курсі подій. Завищені очікування в результаті псують враження, а тема ж актуальна до люті - Америка кипить та поляризується й шанси на громадянську війну знову високі, як і тоді, коли молодий Стівен писав цей роман під псевдонімом Річарда Бахмана. Короче — могло бути краще.

«Дім Гіннессів»

Netflix, 8 епізодів

25 вересня

І знову гарний старт — бодрий екшн, прекрасний гег з посмішкою небіжчика, лаконічне занурення в історичний контекст — вікторіанська епоха, Ірландія потерпає від корони, а в Дубліні помирає найзаможніший ірландець, Бенджамін Гіннесс — творець відомого всім темного пива. На його спадок претендують три сини та донька, що одразу нагадує прекрасних «Спадкоємців».

Хоча першоджерело ніби інше — Івана Лоувелл (реальна родичка Гіннессів) вирішила переплюнути «Абатство Даунтон», описавши історію своєї родини. Знавці кажуть, що серіал історично недостовірний (краса жіночих шляпок тут важливіша за контекст), а я б відзначив надмірний пафос — бажання вичавити з оповіді високий градус не йде серіалу на користь.

Хоча… Стівен Найт знає, як сподобатися людству — його «Гострі картузи» зібрали гарні цифри, так що пафос може й спрацювати. Але вже без мене. Зірок тут немає, зате є гарні британські актори — знято симпатично, фактура присутня. Якщо вам зайшов «Мобленд» — обов’язково спробуйте (коли тут зазвучав заглавний трек «Мобленду», я ледь не випав на перон).

І ще. На перших хвилинах я робив ставки — кого з братів Гіннессів зроблять особливим (не міг же Нетфлікс не зробити крок назустріч аудиторії)? Не вгадав. Плейсмент тут теж присутній, але не той, що в назві.

«Газета»

Peacock, 10 епізодів

4 вересня

Чесно віддивився весь сезон, хоча особливого захоплення напочатку не відчувалося. Далі пішло легше — той випадок, коли треба «вкуритися» не тільки в історію, а й у формат псевдодокументалки. Традиційний для «офісів» повсюдний маразм, жарти без посмішок, таке треба любити.

Гарний каст — Донал Глісон на місці (жарт про Драко Мелфоя був особливо влучним), а за залучення Сабріни Імпаччіаторе авторам великий плюс (хто пам’ятає другий, італійський, сезон «Білого Лотоса», той одразу її згадає) — такого яскравого персонажа прописали, моя повага.

Як людина, яка колись керувала трьома шпальтами «Тєлєнєдєлі», при перегляді частіше здригався, ніж посміхався. Загалом — краще за очікування, серіал дуже специфічний, але не без вогників.

«Завдання»

HBO, 7 епізодів

з 7 вересня

НВО за своїм кредо «глибокого занурення» традиційно не поспішає. Ми бачимо питущого колишнього священника, а нині агента ФБР, який розслідує серію пограбувань наркодилерів, паралельно розкривається життя маленької банди. По краплі отримуємо дані про обидва сюжетні вектори, далі маячить третя лінія — ошукані наркобайкери (це вже було на НВО, правда?).

Станом на четвертий епізод висновок наступний: враховуючи звичку виробника ставити на високу якість сценарію, постановки, акторської гри та харизми зла, вперто дивимося далі. Як завжди. Єдина ремарка — останнім часом стільки подій, що за тиждень можна й забути деталі. Треба повертатися до холоднокровного перегляду після фіналу, хоча датчики щотижня вимагають нового епізоду.

P. S. В нас чомусь назву «Task» локалізували як «Оперативна група».

Тепер зробимо зарубки на прем'єри жовтня.

«Останній кордон»

AppleTV+, 10 епізодів

10 жовтня

На диких землях Аляски падає літак, який перевозив засуджених злочинців. Джентльмени розбігаються по лісах, поліція поспішає слідом. Подивимось, що вони там набігають — сеттинг цікавий. В головній ролі - Джейсон Кларк.

«Крісельна компанія»

НВО, епізодів

з 12 жовтня

Тепер і НВО звернулися до ніші офісних комедій. Не дуже віриться, але хтозна? Гумор у каналу специфічний, треба буде перевірити, що вийшло цього разу.

«Мердо: смерть у родині»

Hulu, 8 епізодів, з 15 жовтня

І знову Джейсон Кларк, в нього одразу дві головні прем'єрні ролі за один тиждень (когось можуть звільнити за таке співпадіння). Причому тут знову детектив, але за мотивами популярного подкасту, який слідкував за реальним кейсом — гучною справою юриста Алекса Мердо. Янкі люблять такі історії, у випадку гарного втілення прослідкуємо за справою і ми.

«Бунтарки»

BBC, 6 епізодів

з 22 жовтня

Тоді як англійці люблять дещо інше. П’ятеро дорослих жінок організовують панк-гурт для участі в локальному конкурсі. Фабула заманлива, вже хочу побачити.

«Воно: Ласкаво просимо до Деррі»

HBO, 8 епізодів

з 26 жовтня

Стівена Кінга багато не буває, особливо перед Гелловіном — виходить приквел до непоганих фільмів серії «Воно». Нам покажуть становлення Пеннівайза, фрагментарно (й дуже інтригуюче) описане в романі. Може бути цікаво.

«Вниз по цвинтарній дорозі»

AppleTV+, 8 епізодів

з 29 жовтня

Тут в нас детективний горор від сценаристки «Кульгавих коней» (Морвенна Бенкс) по книзі автора «Кульгавих коней» (Мік Геррон) — Apple танцює навколо хіта. На першому плані дама-командор Емма Томпсон і Рут Вілсон. Як кажуть в таких випадках футбольні тренери — рук не опускаємо, чекаємо на фарт.

«Буґонія»

В кіно з 30 жовтня

Емма Стоун впевнено і поступово перетворюється з бусіка в королеву, вона знову грає головну роль у Йоргоса Лантімоса. Тим, хто бачив «Фаворитку» чи «Бідолашні створіння», зайвого анонсу не треба. Дивитися обов’язково.

Подивимось, що з цього вийде. Бережіть себе. І смерть ворогам.