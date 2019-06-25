Новая точка отсчета. Зачем Украине ПАСЕ? Сегодня, 16:05 1953 Цей матеріал також доступний українською

Все это напоминает мне Мюнхенский сговор, а потому история на самом деле ничему не учит и европейские страны очень скоро на себе почувствуют последствия своей позиции

После решения вернуть Россию в ПАСЕ будущее этой организации мне кажется довольно прогнозируемым — шли там к этому долго и «успешно». Сегодня фактически состоялся процесс фиксации того драматического периода, что подтверждает: цены побили ценности, а агрессор приглашен делать еще большие преступления.

Все это напоминает мне Мюнхенский сговор, из чего я делаю вывод, что история на самом деле ничему не учит и европейские страны очень скоро на себе почувствуют последствия такой позиции. Потому что Россия не видит слабых — она считает их мусором, который надо убирать с дороги. Россия понимает только язык силы и только на нее реагирует. Капитуляция перед Россией обозначает разлом — после этого решения Совет Европы станет совсем другим.

К большому сожалению, здесь я вижу наши серьезные недоработки как по линии дипломатии парламентской, так и обычной. Несмотря на значительные усилия, приложенные накануне, последний этап, по моему мнению, провели недостаточно эффективно. Мне кажется, что многие просто решили — да у России перспектив в Европе нет. Российская сторона, впрочем, и сама подыгрывала этой расслабленности, заявляя, что хочет выйти из Совета Европы.

Оставаясь в такой структуре, мы фактически становимся соучастниками

Для Украины это также новая точка отсчета, и нам надо провести спокойный анализ того, что произошло. Как в контексте дипломатической непосредственной деятельности, так и наших отношений с теми странами, которые полностью поддержали это решение. Нет, это не вся Европа, как может показаться на первый взгляд. Ведь речь идет прежде всего о позиции депутатов, а не всей страны. Но то, что Кабинет министров Совета Европы проголосовал почти единогласно, является как раз сигналом о позиции Украины. Это значит, что мы эту битву проиграли. Поэтому надо делать серьезные выводы.

Так почему так случилось? Причина не только в деньгах. Для Совета Европы ежегодный вклад в 60 миллионов евро — это, простите, не деньги. Проблема скорее политическая: почему в европейских странах возобладало мнение о том, что единственный способ защитить отдельных российских граждан от произвола их власти — это вернуть их страну в ПАСЕ.

Такой тезис фальшив от первого до последнего пункта. Во-первых, не марсиане, а россияне выбирают свою власть, их потом угнетающую. Это совместная ответственность. Да и во-вторых, последние законодательные инициативы России фактически лишили Европейский суд по правам человека возможности защищать русских, туда обращающихся. Потому что с недавних пор российское законодательство предусматривает, что сначала в Москве будут решать, можно ли выполнять решение ЕСПЧ. Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев решение будет отрицательным. Это иллюзия защиты, но она нужна западным странам, чтобы оправдывать свое бездействие, беспринципность и свое желание держать двери для диалога открытыми — с надеждой, что Россия каким-то образом изменится. Но она не изменится. И, к сожалению, к такому простому выводу в западных головах очень далекий и извилистый путь.

Так что нам делать? Если делегация какой-либо страны в полном составе голосует с антиукраинских позиций, то мы должны реагировать. Таких депутатов я бы публично занес в черный список — по меньшей мере для того, чтобы они в Украину никогда не въезжали.

Второе, я бы пересмотрел наше участие в Совете Европы и в самом комитете министров, а минимум приостановил бы работу во многих органах, которые в действительности являются фикцией. Я бы безусловно подумал и о том, чтобы заморозить на данном этапе максимум программ, которые мы сейчас имеем с Советом Европы, так как он показывает себя абсолютно неадекватной структурой.

Не думаю, что эти действия нам бы помешали. Организация, не защищающая права человека, а потакающая агрессору, не стоит того, чтобы тратить на нее свое время, деньги и все остальное. Когда-то давно даже Лига Наций смогла исключить СССР из своих рядов за агрессию против Финляндии. А нынешний Совет Европы, приняв более 5−7 резолюций, где осудил Россию за ее преступления, не смог даже наказать ее чисто формально. Поэтому такая организация теряет ценность. А каждая страна, приобретая членство в той или иной организации, пытается туда что-то не только привнести, а и получить. Что мы можем сейчас получить? Только беззубые резолюции, призывающие жить дружно с теми, кто нас убивает, насилует, уничтожает. Простите, но в таком случае я не вижу большого практического смысла для Украины.

Безусловно, такую реакцию заметят. И так может поступить не только Украина. Грузия и другие страны могут так же поставить вопрос ребром — если вы не замечаете очевидного, если продолжаете позорным образом нарушать права человека в Крыму, на Донбассе и в самой России, не говоря уже о Грузии, то организация, которая этого не видит, не замечает и не реагирует, превращается в ширму, чтобы прикрывать преступления агрессора. Оставаясь в такой структуре, мы фактически становимся соучастниками. Нам это нужно?

Лучик света в таких историях появляется только тогда, когда страна имеет четкую позицию. Потому что когда страна пытается пробежать между двумя капельками дождя и показывает свой гибкий позвоночник, то с ней никто не считается, никто не замечает. Поэтому я считаю, что мы немного потеряем, когда сформируем четкую позицию — вот тогда нас заметят.

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