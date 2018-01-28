Разорвать порочный круг

Комплекс неполноценности — самая большая темная дыра в душе нашей страны, во всем, что мы делаем. Человек будущего в Украине — тот, кто избавится от этого комплекса и научится доверять другим

Наши поведенческие модели и структура мышления базируются прежде всего на том, что мы видели в детстве и юности. Тогда же формируется понимание, что такое успех и успешный человек. Для меня и моего поколения этот период приходится на 1990-е. Кто служил для нас примером?

Мои родители, например, когда-то потеряли все, в один момент стали никем. Отец в 1991 году мог купить квартиру в центре Киева (даже не одну), но из-за девальвации в течение месяца лишился всего. В сентябре 1992-го нам нечего было есть. Трое детей в семье, денег нет — мой отец, психолог, пошел торговать на рынке.

В тот момент как раз формировались новые элиты. Самые циничные и брутальные легко взбирались наверх, разрушая и игнорируя устоявшиеся нормы. Те же, кто вырос на ценностях, кто был неприспособлен к новым условиям и не смог стать хищником, оказались никем, остались на рынках и площадях. Гуманитарные профессии были уничтожены, люди с техническим образованием выехали, интеллигенция перестала быть носителем норм и правил.

Нам никто не объяснял, что такое успех и что на самом деле достойно уважения

На этой модели мы и выросли. И нашим поколением, никто не занимался. Нам никто не объяснял, что такое успех и что на самом деле достойно уважения, никто не читал Пастернака “Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех”. Критериями успешного человека в наше время считался Мерседес, аляповатый костюм, пара охранников и непонятно кем данное право игнорировать чужие интересы. Конкуренция материальных категорий осталась в крови у многих наших сверстников.

В спешке, побеге от бедности и борьбе за придуманные ценности нам забыли рассказать и об историях успехах страны и народа в прошлом. Нам не оставили даже таких мифов. Мы точно знаем, как наши предки боролись и умирали, плакали и скорбели. Но не знаем, как наши люди добивались успеха. И это ведь не только о нашем поколении, это вообще про всех нас, но не потому, что у нас страна такая или гены плохие. Просто сотни лет вокруг росли и крепли империи, не заинтересованные в том, чтобы в нашей памяти оставались истории успеха.

Такой подход и породил то, что мы называем комплексом неполноценности (меншовартості) — самую большую темную дыру в нашей душе, мыслях и всем, что мы делаем. Эти страхи настолько управляют нашей поведенческой моделью, что мы даже перестали его замечать. Мы уверены в провале любого дела или начинания еще на старте. Мы уверены, что ничего не получится. Хуже того, мы уверены, что не получится и у других. Мы хороним проекты, не разобравшись в них и не успев толком взяться за них. А если кому-то этот успех удается, мы склонны приписать это удаче, связям или деньгам.

Глубокая неуверенность в себе и своем успехе и стали главной причиной безответственности, нежелания доводить дела до конца и – что самое важное – недоверия друг к другу и, как следствие, неспособности действовать сообща.

Добавьте к этому еще и ценностный разрыв, и вы получите портрет нашего поколения. Ведь по сути, все, что мы знаем о демократии и свободе слова, почерпнуто из книг, фильмов, рассказов о том, как на Западе. В реальной жизни мы этого не пережили и долгое время не знали, как это вообще работает, что такое социальное лидерство и в чем вообще смысл служения не только интересам себя и своей семьи, но и обществу. У нас элементарно не было таких примеров! Ни в политике, ни в бизнесе, ни в других сферах.

Нам приходится всему этому учиться самим, на ходу, здесь и сейчас, параллельно доказывая себе и обществу ложность моделей уже впитавшихся в сознание многих сверстников. Что материальные достижения — это хорошо, но еще не успех; что достижение – это не тогда, когда ты можешь игнорировать людей и их интересы, а когда они готовы за тобой идти и вместе с тобой бороться. Только сейчас, спустя четверть столетия после распада СССР, мы начали ценить идеи и убеждения, а не стразы и золото.

Еще одним ударом по нашей способности кооперироваться стали социальные сети, позволяющие с легкостью изолировать себя от нежелательных или неприемлемых для нас мнений и точек зрения. Мы перестали спорить с теми, кто думает иначе, автоматически записывая друг друга в маргиналы.

Отсутствие ориентиров и историй успеха, жизнь в параллельных мирах и неуверенность в себе — три вещи, которые ослабляют нас как поколение. Человек будущего, на мой взгляд, — тот, кто избавится от глубинного комплекса неполноценности, присущего всей стране. У кого хватит смелости и упорства взять на себя лидерство не ради личных достижений, а ради объединения вокруг общих успехов, которые станут мифами следующих поколений.

У нас для этого есть все предпосылки. Согласно многим исследованиям, Украина один из лидеров среди стран по доле неравнодушных граждан, готовых жертвовать своими силами и временем. В лидерах и гетьманах у нас недостатков не было никогда. Разорвать порочный круг провалов мешают только наши страхи и недоверие друг к другу.

Колонка записана в рамках проекта НВ «Диалоги о будущем»

Текст опубликован в журнале Новое Время за 18 января 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена

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