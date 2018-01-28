Разорвать порочный круг

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою

Комплекс неполноценности — самая большая темная дыра в душе нашей страны, во всем, что мы делаем. Человек будущего в Украине — тот, кто избавится от этого комплекса и научится доверять другим

Наши поведенческие модели и структура мышления базируются прежде всего на том, что мы видели в детстве и юности. Тогда же формируется понимание, что такое успех и успешный человек. Для меня и моего поколения этот период приходится на 1990-е. Кто служил для нас примером?

Мои родители, например, когда-то потеряли все, в один момент стали никем. Отец в 1991 году мог купить квартиру в центре Киева (даже не одну), но из-за девальвации в течение месяца лишился всего. В сентябре 1992-го нам нечего было есть. Трое детей в семье, денег нет — мой отец, психолог, пошел торговать на рынке.

В тот момент как раз формировались новые элиты. Самые циничные и брутальные легко взбирались наверх, разрушая и игнорируя устоявшиеся нормы. Те же, кто вырос на ценностях, кто был неприспособлен к новым условиям и не смог стать хищником, оказались никем, остались на рынках и площадях. Гуманитарные профессии были уничтожены, люди с техническим образованием выехали, интеллигенция перестала быть носителем норм и правил.

Нам никто не объяснял, что такое успех и что на самом деле достойно уважения

На этой модели мы и выросли. И нашим поколением, никто не занимался. Нам никто не объяснял, что такое успех и что на самом деле достойно уважения, никто не читал Пастернака “Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех”. Критериями успешного человека в наше время считался Мерседес, аляповатый костюм, пара охранников и непонятно кем данное право игнорировать чужие интересы. Конкуренция материальных категорий осталась в крови у многих наших сверстников.

В спешке, побеге от бедности и борьбе за придуманные ценности нам забыли рассказать и об историях успехах страны и народа в прошлом. Нам не оставили даже таких мифов. Мы точно знаем, как наши предки боролись и умирали, плакали и скорбели. Но не знаем, как наши люди добивались успеха. И это ведь не только о нашем поколении, это вообще про всех нас, но не потому, что у нас страна такая или гены плохие. Просто сотни лет вокруг росли и крепли  империи, не заинтересованные в том, чтобы в нашей памяти оставались истории успеха.

Такой подход и породил то, что мы называем комплексом неполноценности (меншовартості) — самую большую темную дыру в нашей душе, мыслях и всем, что мы делаем. Эти страхи настолько управляют нашей поведенческой моделью, что мы даже перестали его замечать. Мы уверены в провале любого дела или начинания еще на старте. Мы уверены, что ничего не получится. Хуже того, мы уверены, что не получится и у других. Мы хороним проекты, не разобравшись в них и не успев толком взяться за них. А если кому-то этот успех удается, мы склонны приписать это удаче, связям или деньгам.

Глубокая неуверенность в себе и своем успехе и стали главной причиной безответственности, нежелания доводить дела до конца и – что самое важное – недоверия друг к другу и, как следствие, неспособности действовать сообща.

Добавьте к этому еще и ценностный разрыв, и вы получите портрет нашего поколения. Ведь по сути, все, что мы знаем о демократии и свободе слова, почерпнуто из книг, фильмов, рассказов о том, как на Западе. В реальной жизни мы этого не пережили и долгое время не знали, как это вообще работает, что такое социальное лидерство и в чем вообще смысл служения не только интересам себя и своей семьи, но и обществу. У нас элементарно не было таких примеров! Ни в политике, ни в бизнесе, ни в других сферах.

Нам приходится всему этому учиться самим, на ходу, здесь и сейчас, параллельно доказывая себе и обществу ложность моделей уже впитавшихся в сознание многих сверстников. Что материальные достижения — это хорошо, но еще не успех; что достижение – это не тогда, когда ты можешь игнорировать людей и их интересы, а когда они готовы за тобой идти и вместе с тобой бороться. Только сейчас, спустя четверть столетия после распада СССР, мы начали ценить идеи и убеждения, а не стразы и золото.

Еще одним ударом по нашей способности кооперироваться стали социальные сети, позволяющие с легкостью изолировать себя от нежелательных или неприемлемых для нас мнений и точек зрения. Мы перестали спорить с теми, кто думает иначе, автоматически записывая друг друга в маргиналы.

Отсутствие ориентиров и историй успеха, жизнь в параллельных мирах и неуверенность в себе — три вещи, которые ослабляют нас как поколение. Человек будущего, на мой взгляд, — тот, кто избавится от глубинного комплекса неполноценности, присущего всей стране. У кого хватит смелости и упорства взять на себя лидерство не ради личных достижений, а ради объединения вокруг общих успехов, которые станут мифами следующих поколений.

У нас для этого есть все предпосылки. Согласно многим исследованиям, Украина один из лидеров среди стран по доле неравнодушных граждан, готовых жертвовать своими силами и временем. В лидерах и гетьманах у нас недостатков не было никогда. Разорвать порочный круг провалов мешают только наши страхи и недоверие друг к другу.

Колонка записана в рамках проекта НВ «Диалоги о будущем»

Текст опубликован в журнале Новое Время за 18 января 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

авторы

Все мнения
Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу: nv-opinion@nv.ua

Мнения ТОП-10

Читайте на НВ style

Последние новости

Все новости

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове
Все материалы раздела Мнения являются личным мнением пользователей сайта, которые определены как авторы опубликованных материалов. Все материалы упомянутого раздела публикуются от имени соответствующего автора, их содержание, взгляды, мысли не означают согласия Редакции сайта с ними или, что Редакция разделяет и поддерживает такое мнение. Ответственность за соблюдение законодательства в материалах раздела Мнения несут авторы материалов самостоятельно.