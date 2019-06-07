Минский аэродром Зеленского Сегодня, 11:06 Цей матеріал також доступний українською

Сможет ли новый президент изменить ситуацию на переговорах?

Знакомство и экскурсия с руководителями ЕС у Владимира Зеленского удались. Другое дело, что в Европе не привыкли тратить время зря и ожидали, что новый президент приедет с конкретными пунктами и донесет их каждому. Этого не получилось, и этому есть объективные причины.

Существует проблема с подготовкой, и если она затянется, и конкретных пунктов и предложений — более того, дорожной карты — не подготовят, то ситуация может очень быстро ухудшиться.

Чего хочет президент Зеленский? Некоторые вещи уже прозвучали, и они намекают на то, чего бы хотел новоизбранный президент. Впрочем, они еще не оформлены. То, что он уже не раз апеллирует к восстановлению моста в Станице Луганской, говорит о том, что где-то в голове Зеленского лежит идея улучшения социального статуса граждан и их коммуникации друг с другом. Таким же образом поднимается тема военнопленных, что гласит: Зеленский ставит экономическую и гуманитарную составляющую превыше всего. И это очень важно, поскольку запуск этих вещей блокирует агрессивное поведение российской стороны — в обстрелах и остальном.

Поэтому во всех этих предложениях есть здравый смысл. И если удастся реконструировать и ускорить работу Нормандского формата, а следовательно и Минского — или даже дать этим переговорам другую площадку, заодно оседлав социальный и экономический блок, далее через реализацию подхода «всех на всех» удастся продолжить движение к вопросу о мире. Раньше мы на таких площадках двигались путем реализации программы президента Порошенко, эта ловушка не позволяла посмотреть на процесс иначе. Появление нового президента позволяет зайти на этот переговорный аэродром совсем с другой стороны.

Зеленскому трудно, и это видно. Сейчас я называю Минский процесс ловушкой, так как в нынешнем формате работы даже малейшие импульсы там политических лидеров Украины или ЕС будут тушить. Ведь все эти годы мы имеем ситуацию, когда от переговоров до переговоров не ведется стенограмма, не фиксируются решения, не подписываются договоры, а значит нет ни исполнения, ни контроля. Представляется так, что участники первых переговоров боялись ответственности, а потому избегали даже архивирования, чтобы их потом не цитировали. Как историк и преподаватель, знакомый с практикой, знаю, что на таких конференциях как Ялтинская или Тегеранская главные вопросы также решались вне протокола. И имея такого визави как Россия, не фиксировать подобные вещи Украине было бы очень опасно.

Зеленский обязательно должен поднять этот вопрос, иначе процесс переговоров рассыпается. Не знаю, удастся ли ему, так как сейчас понемногу происходит раскоординация повсюду: ситуация на фронте пошла своим путем, в Европе — своим, а в Минске, где наши представители даже не имеют формально определенных полномочий — своим. Нам крайне необходим орган или департамент, который будет заниматься координацией украинских усилий.

Удастся ли привлечь к переговорам других крупных игроков? Проблема в том, что сейчас европейцы в первую очередь думают о своей безопасности, а потому предпочитают, чтобы наши вопросы решались в пределах Минска. Нет осознания, что Минск — это именно та ступень, которая может что-либо решить — в том числе вопросы региональной и европейской безопасности, или же похоронить наработки и Ялты, и Хельсинки, и Потсдама вообще. Впрочем, именно сейчас и Нагорный Карабах, и Приднестровье, и Донбасс, и Крым могли бы стать основой новой модели и мирового порядка. И если новым внешнеполитическим представителям Украины удастся выйти с инициативой региональной безопасности на какую-то глобальную площадку, это бы изменило отношение к делу.

Почему я всегда подчеркиваю, что переговоры следует перенести из Минска? Хотя бы потому, что это место напоминает историю Нагорного Карабаха, где уже почти 30 лет продолжается работа по урегулированию того конфликта. И это нехорошая ассоциация, намекающая на то, что любые переговоры могут оказаться в долгом ящике. Так как сейчас они и по форме, и по содержанию представляют продиктованные еще послевоенной организацией мира подходы, которые не работают. Следовательно, так же как и вопрос ОБСЕ, Совета безопасности ООН, европейской безопасности, и НАТО — нуждаются в немедленных изменениях.

Интервью с Романом Бессмертным записано в рамках авторской программы Дмитрия Тузова «Новый вечір» в эфире Радио НВ