С точностью до наоборот

Ради сохранения власти Порошенко скорее вооружится приемами Путина, чем откажется от коррупции. Жаль: ведь он отлично понимает порочность этого выбора — и для Украины, и для собственной безопасности

В середине января меня пригласили выступить в лондонском Reform Club. Судьба свела за нашим столом экс-главу британской спецслужбы MI-6, ставшего жертвой российской дезинформации, и представителя глобальной химической компании, которую в Украине включили в санкционный список — ради того, чтобы монополия Дмитрия Фирташа могла продавать азотные удобрения внутри страны по ценам выше мировых.

Как ни прискорбно, но имидж воюющих между собой Украины и России в глазах мира становится все более и более похожим. Дело не только в коррупции, о которой спрашивали чаще всего даже на этом ужине в джентельменском клубе. Дело в том, что Петр Порошенко постепенно осваивает российские приемы подавления альтернативных политиков. В интернете он завел себе свое “Ольгино”, где троллей и ботов натравливают на противников власти. Заглушил критику на центральных телеканалах. Ввел закон о е-декларациях антикоррупционеров, призванный клеймить получателей грантов так же, как действующий в РФ закон об иностранных агентах.

Ручная прокуратура преследует автомайдановцев: за три куриных яйца, брошенных в депутата Олега Барну, им грозит от 4 до 7 лет тюрьмы. Чем не флешбэк истории с Pussy Riot? Ну и последний пример — уголовное дело, которое шьют руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину в назидание всем остальным. Как пример избирательного правосудия оно напоминает “дело Кировлеса”, по которому вынесли приговор Алексею Навальному.

Конечно, Порошенко действует аккуратнее. Но важно вот что: он скорее вооружится рецептами Путина, чем откажется от коррупции. Жаль: ведь как бизнесмен Порошенко прекрасно понимает порочность этого выбора — и для страны, и для собственной безопасности после ухода с должности.

В интернете президент завел себе свое “Ольгино”

Президент не хочет менять закон о выборах, чтобы избавиться от мажоритарки, являющейся входным билетом для грязных денег в политику. Ему не нужна независимая госслужба, когда чиновники проходят конкурс. И не нужен антикоррупционный суд, ради чего он готов даже ссориться с МВФ. И цена этого саботажа — на табло обменных курсов.

Порошенко не приемлет независимые лица во власти и готов травить главу НАБУ Артема Сытника, министра финансов Александра Данилюка и руководителя НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева. Или еще один пример. В середине января президент наконец предложил кандидата на главу НБУ. Им стал Яков Смолий, исполнявший обязанности руководителя Нацбанка с апреля прошлого года.

Такой выбор тут же породил недоумение у западных экспертов. Во-первых, что мешало внести того же Смолия еще в апреле прошлого года? А во‑вторых, почему Порошенко не предложил на этот пост более самостоятельного Владимира Лавренчука, председателя правления Райффайзен Банка Аваль? Это тот случай, когда погоня за лояльностью подчиненных заставила Порошенко нарушить слово, данное ранее главе МВФ Кристин Лагард.

Желание руководить в ручном режиме — вот ответ на этот вопрос. Потому что так можно направлять потоки в нужные карманы. Назначать своих близких на должности. Наказывать врагов при помощи силовиков. И формировать повестку дня из правильных месседжей. Только все это имеет мало общего с “жити по‑новому”.

В настольной книге украинских реформаторов Почему нации приходят в упадок изложены примеры, которые до звона в ушах перекликаются с Украиной. Например, Египет — беден, потому что им правит узкая элита, выстроившая за счет абсолютного большинства населения общественную жизнь под личную выгоду.

В книге описана история мексиканского олигарха Карлоса Слима, получившего лакомые куски экономики благодаря политическим связям. Какое‑то время он даже побывал самым богатым человеком планеты, собрав в своем владении латиноамериканские телекомы и потеснив с лидирующей позиции Билла Гейтса, который добился всего благодаря инновациям, а не политическим связям. Я посещал музей Слима в Мехико, наполненный произведениями искусства из его частной коллекции. Это самое безумное и безвкусное смешение стилей и эпох под крышей ультрасовременного здания, возвышающегося над трущобами мексиканской столицы.

Ирония в том, что украинский перевод книги Почему нации приходят в упадок сделан инвестиционной компанией ICU, которой руководит Макар Пасенюк. Он — тот самый агент президента Порошенко по размещению несметных богатств, свалившихся на него вместе с началом работы различных коррупционных схем. То есть поступили в точности до наоборот по отношению к тем советам, которые дает книга.

Что ждет такую власть в конце? В книге есть ответ и на этот вопрос, где описаны печальные итоги правления коррупционеров в Тунисе и Египте. Непонятно только, зачем президент Порошенко хочет провести такой эксперимент над собой.

Колонка опубликована в журнале Новое Время за 25 января 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена

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