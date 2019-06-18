Кто и как разбогател за последние пять лет Вчера, 21:30 Цей матеріал також доступний українською

Для простоты и объективности сравнения измерим доходность каждого из инструментов в долларах США

На прошлой неделе НВ отпраздновало пятилетие, на мой взгляд, очень успешной деятельности. Рубрика «Личные финансы», где мы обсуждаем финансовые инструменты, доступные украинским гражданам, рассуждаем о состоянии глобальной финансовой системы, её влиянии на наше с вами будущее и строим планы дальнейшего обогащения, существует почти столько же. Так что, это наш мини-юбилей и отличный повод для подведения итогов.

В данном случае речь о том, какие доходы за последние пять лет, с мая 2014-го по май 2019-го, принесли украинским гражданам те инструменты, которые мы здесь обсуждали. А именно: депозиты, недвижимость и рынок акций США, который в последнее время стал для украинцев не просто доступен, а ещё и легален.

Для простоты и объективности сравнения измерим доходность каждого из инструментов в долларах США. Такой подход объясняется просто — именно в американской денежной единице украинские граждане измеряют результаты своей накопительно-инвестиционной деятельности. А чтобы сделать анализ максимально простым и доступным для понимания, просто-напросто сосчитаем, во что за пять лет превратилась $1,000. Итак, начнем с самых популярных инструментов.

Несмотря на критику и просветительские беседы, матрас по-прежнему в лидерах. Как вы сами понимаете, считать доходность здесь нечего. Надежно спрятанная под матрасом стопочка долларов осталась такой же спустя пять лет.

Инвестиции в недвижимость — это, похоже, генетическое проклятие украинцев. Как пережившие голод сгребают со стола оставшиеся хлебные крошки, так же и наши сограждане, родившиеся в малометражках и коммуналках, не могут насытиться железом и бетоном уродующих украинские города и уничтожающих их инфраструктуру новостроек. И самое парадоксальное то, что украинский инвестор в квадратные метры полностью уверен, что справедливыми ценами являются именно цены образца 2006−07 гг. Соответственно, в сравнении с ними мы достигли дна и нужно покупать. Специалистам в недвижимости, конечно, виднее, но с точки зрения цены за метр, $1000, вложенная в мае 2014, на сегодняшний день превратилась в $722.

Хотя, уверен, что многие из тех, кто клал деньги на долларовый депозит пять лет назад, сегодня с удовольствием забрали бы свои вложения из расчета 722 доллара за тысячу. Ведь многие потеряли весьма значительные суммы и 200,000 гривен компенсации от Фонда гарантирования вкладов стали очень слабым утешением. Анализировать доходность долларовых депозитов за последние пять лет крайне сложно. То их, вообще, не возвращали вкладчикам, потом начали возвращать частично, а с некоторых пор надежные украинские банки и вовсе перестали брать доллары у населения. Словом, не вложение, а сплошная неопределенность.

С гривневым депозитом всё проще. За пять лет он превратил $1000 в $883, обесценившись из-за девальвации национальной валюты. Удивляться, собственно, нечему. Девальвация у нас происходит достаточно регулярно, раз в 5−8 лет масштабно и по чуть-чуть регулярно. Хотя ради справедливости нужно признать, что были и светлые для гривни времена, когда она даже немного укреплялась, как, например, в далеких 2001 и 2006 годах, и конечно же, сейчас. Хотя, в целом, результат плачевный — с 1996 года девальвация составила 93.2%. Вот поэтому и продолжаем в долларах думать.

Ну, и на закуску рынок американских акций. В течение последних пяти лет он рос, в среднем, на 9.4% в год, если мерять индексом S&P 500. С учетом реинвестированных дивидендов заветная тысяча превратилась в $1,566.

Ну, что же, результат ожидаемый. На первом месте американские акции, которые в течение последних 120 лет в долгосрочной перспективе продолжают оставаться самым доходным финансовым инструментом из придуманных человечеством.

Удивительно, а, вернее обидно, другое.

То, что матрас, как был, так и остался чемпионом инвестиционного соревнования внутри страны. Конечно, в последние годы произошли изменения. Говорят, что «в этот раз всё будет совершенно по-другому». Всё, что мы можем сделать — это проверить результаты чудесных перемен через пять лет. Почему именно пять? Обычно такой срок используют во всем мире, когда рассуждают о личных инвестициях. Быстро заработанные на ОВГЗ деньги в расчет не принимаются. Как пришло, так и ушло.

Ну и ещё одно: с финансовой грамотностью нужно что-то делать, а то к строительному котловану, чтобы потерять деньги, очередь стоит, а на фондовую биржу, чтобы заработать, никого. Ничем, кроме необразованности, объяснить этого не могу.

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