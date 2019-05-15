Кризис Конституционного суда. Что скажет Зеленский? Вчера, 23:00 2228 Цей матеріал також доступний українською

Несмотря на всю неоднозначность ситуации, можно выделить и положительное: проблем с инаугурацией не возникнет

То, что Конституционный суд освободил своего председателя именно сейчас – только развитие конфликта, который начался еще в марте, если не раньше. Тогда несколько судей учреждения заявили о внутреннем конфликте, своем несогласии с действиями уволенного Станислава Шевчука – и не только голосованием по статье о незаконном обогащении, но и методами его управления. Судьи уже тогда говорили, что будут требовать увольнения председателя. Поэтому «переворот», как охарактеризовал эти события сам Шевчук, мог произойти и в конце апреля: тогда появились слухи о появлении сложившейся оппозиции внутри суда.

Различные противоречивые решения подорвали авторитет Конституционного суда и породили внутренние конфликты. Хотя я согласен с некоторыми экспертами о том, что сам способ увольнения Шевчука посредством лишения его статуса судьи, сомнителен. Юридические оценки – это не моя специальность, но критика все же существует. Как эта линия будет развиваться, мы еще увидим, и на мой взгляд, гораздо более серьезной проблемой является кризис самого конституционного правосудия.

Несмотря на всю неоднозначность ситуации, можно выделить и положительное: председателя Конституционного суда таки избрали. Поэтому проблем с инаугурацией Зеленского не возникнет, что очень важно. Потому что сначала эта новость выглядела именно как попытка сценария срыва инаугурации. Но обошлось – оснований для тревоги пока нет.

Более серьезной проблемой является кризис самого конституционного правосудия

Выбранная руководитель Конституционного суда является временным. Насколько я понимаю, решение судебной проблемы страны в приоритете для Зеленского. Другое дело, что нет конкретики: команда поддерживает идею перезагрузки, но как это сделать – под вопросом. Внутри команды нет единства по отдельным вопросам и системную реформу еще предстоит представить. Даже в отношении вчерашних событий взгляды команды отличаются. Руслан Стефанчук, которого называют идеологом команды Зеленского, сочувствует бывшему председателю Конституционного суда, а советник Руслан Рябошапка более сдержанный и расценивает процесс как объективный и закономерный.

Реформа и перезагрузка Конституционного суда необходимы. Другое дело, что сделать это трудно – потому что если менять конституционные нормы, надо идти путем внесения изменений в Конституцию, с чем у нас всегда проблемы. Даже уже внесенные изменения – например, возможность подачи жалобы на конституционность закона – пока серьезно не работают. И здесь тоже надо разбираться, почему.

В любом случае следует повышать квалификационные требования к судьям этого института. А также думать о том, как усиливать их независимость и решать, в том числе, подобные ситуации. Не сказал бы, что это долгий процесс – он скорее сложный. Потому что изменить закон о Конституционном законе без изменения Конституции возможно, но над этим надо думать. И для этого необходима не только инициатива со стороны команды новоизбранного президента, но и серьезная профессиональная дискуссия.

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