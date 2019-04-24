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Владимир Фесенко

Политолог, директор Центра политических исследований "Пента"

Кого Зеленский назначит на ключевые посты

Сегодня, 17:42
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Большинство кадровых изменений будут временными

Окончательных, четких решений по кадровым назначениям пока нет. Есть люди из своей команды, да и там, насколько я понимаю, существует проблема – кого из них на какую должность выдвинуть? Одного и того же человека могут рассматривать как на должность руководителя Администрации, так и на должность генпрокурора. Поскольку половина ближайшего круга – юристы, а специалистов, особенно в области безопасности, – нет.

Да и в политике таких людей не очень много. Вот посмотрим на парламент. Сколько там выходцев из военной сферы? Сколько кадровых дипломатов? То есть подобная ситуация не только в команде Зеленского, а и в Верховной Раде в целом. А там – шесть фракций и две депутатские группы, не говоря уже о внефракционных. Проблема с кадрами везде.

Будут ли выдвигать министром обороны Апаршина? Может да, а может и нет. Гриценко не захотел туда, это был другой вариант, и теперь все определяется.

Кто теперь будет министром иностранных дел? Сейчас идут консультации – называют разные фамилии. Даже обсуждают, не оставить Климкина. Не знаю, правда, согласится ли на такой вариант команда Зеленского. Но это был бы относительный компромисс, хотя и временный.

Если не расчистить СБУ, у нового президента будут большие проблемы

Думаю, что большинство новых назначений – по двум министрам так точно – будут временными, до конца года. А когда будет формироваться новое правительство, с большой вероятностью появляется и новые кандидатуры.

Что касается Генпрокуратуры и СБУ, то тут сложнее. Готовых специалистов нет, их надо искать, а потому пойдут на компромиссы или эксперименты. Например, в случае с СБУ это может быть и гражданский человек. Ходили разговоры о выдвижении на эту должность Смешко – и он отказался еще до выборов. Потому что, так же как и Гриценко, не хочет быть частью другой команды – вместо этого он идет на парламентские выборы, имея собственные политические интересы. В этом смысле я бы из команды Гриценко скорее рассматривал кандидатуру Виктора Трепака. Первый заместитель председателя СБУ, неплохая репутация, да и в целом – для этой структуры это свой человек, который понимает, как сделать столь необходимую там чистку. А это понимание – очень важный навык: если не расчистить СБУ, у нового президента будут большие проблемы.

Кадровый вопрос открыт. Что-то более-менее прояснится после весенних праздников, когда от ЦИК поступят официальные, документально результаты выборов.

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Теги:   Генпрокуратура Украины СБУ Владимир Зеленский

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