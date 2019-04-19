Кого ведет за собой Зеленский? Вчера, 22:39 4033 Цей матеріал також доступний українською

Надо поблагодарить нынешнюю кампанию: в этот раз мы как никогда ранее требуем назвать фамилии и показать команду

У меня неоднозначные впечатления от представленной Зеленским команды. Кого-то я знаю лично, с кем-то незнаком совсем. Там есть профессиональные люди – и насколько я понимаю, именно они и составляют ядро команды. Зеленский уже сейчас больше на них опирается, а в случае избрания президентом - еще больше будет опираться.

Наличие ядра, уже имеющего опыт в сфере государственного управления, является залогом того, что команда сразу сможет действовать – и пусть еще не на полную мощность, и достаточно профессионально.

Впрочем, там и люди случайные, а некоторые и не совсем профессиональные. Такие, кто никогда не был причастен к сфере государственного управления или серьезных управленческих задач вообще. Поэтому у них – как и у самого Владимира – проявляются немного романтические подходы к работе. И дело не в формулировках, а несколько легкомысленном отношении к необходимым реформам. В частности, не учитывается то, что некоторые инициативы придется воплощать в среде, которая будет этому противиться. И тогда придется проявлять не только политическую волю к инициированию решений, но и гибкость, способность проводить их через Верховную Раду, а также договариваться с правительством, местными элитами и тому подобное.

Изменения в составе мы увидим уже в этом году

С другой стороны, отсутствие опыта в сфере государственного управления может сработать и во благо. Потому что если к власти приходят люди, которые уже работали в правительственных структурах, в их головах и поведении заложена определенная матрица – как надо действовать, что и с кем согласовывать. Возможно, новые люди будут ломать правила, и им будет легче применить другую модель управления -– во всяком случае, предложить.

Есть и определенные дыры в команде. Например, я так и не понял, кто будет отвечать за сферу нацбезопасности. Не оборону – здесь, разумеется, будет Иван Апаршин, которого предложили в команде Гриценко. И такое сотрудничество уже само по себе является позитивом. Думаю, что команда Гриценко могла бы предложить серьезную кандидатуру и для сферы нацбезопасности.

Мне понравилось, что появились такие новые направления как диджитализация. Мы многое сделали ради этого в последние годы, однако наличие таких современных людей, которые этим занимаются, имеют идеи и определенные наработки, могло бы значительно ускорить движение. Надеюсь, что в этом смысле команда Зеленского действительно сможет стать катализатором изменений по некоторым направлениям государственной политики и реформирования.

Посмотрим, как оно получится. Я был бы очень осторожен с прогнозами: большинство из тех, кого представил Владимир Зеленский, могут еще не понимать, насколько сложные задачи перед ними стоят. Насколько трудно будет воплотить их предложения, и насколько они вообще готовы к серьезным реформам. Ведь то, что Высший совет правосудия надо менять, и так понимают почти все.

Так, Зеленский не назвал должности, на которых планирует поставить всех этих людей. Это можно лишь приблизительно представить из того, кто за что отвечает. Например, что на должность министра иностранных дел скорее всего будут выдвигать Александра Данилюка, а на должность министра обороны – Апаршина. Однако кто будет генеральным прокурором? Перед нами представили целую кучу юристов. Также непонятно, кто будет отвечать за СБУ. Думаю, этих людей ищут.

Впрочем, хочу напомнить одну интересную вещь. Когда в 2014 году Порошенко стал президентом, мы вообще не знали, кто и какие должности займет. Думали, что Виталий Ковальчук, как руководитель штаба, может возглавить Администрацию – но он стал лишь первым замом. А кто будет министром иностранных дел, обороны и генпрокурором – никто даже не догадывался. Поэтому надо поблагодарить нынешнюю кампанию: с точки зрения давления общественного мнения на кандидатов, мы сделали серьезный шаг вперед, и теперь уже требуем назвать фамилии и показать команду.

Так или иначе, новым людям придется кого-то предложить. Сказать, что там уже все слаженно и целостно – рано, как команде им еще надо сплотиться. Сейчас ее состав неоднороден и с точки зрения мировоззрения и политических позиций. Поэтому может возникнуть достаточно серьезный конфликт интересов. Так в свое время было и у Кучмы, и у Ющенко, и у Януковича, чуть меньше у Порошенко. Думаю, что будут отсеивания: кто-то отойдет сам, кто-то просто не выдержит испытаний временем и уровнем управленческих задач. Я убежден: изменения в составе мы увидим уже в этом году.

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