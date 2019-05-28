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Ярослава Гресь

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Киев, ты удивительный город

Сегодня, 09:27
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Я прочитала поздравление Киеву от президента Украины. Я считаю, что это очень плохое поздравление

Меня тошнит от нелепых шуток о шаурме и застройке. Я удивлена, что в Киеве преобладают липы. Киев заслуживает совсем других слов. Похоже, копирайтер, сочинивший этот текст, очень давно не был у метро, не был на Подоле, а еще вероятнее — вообще не был в Киеве. Недавно под моим постом кто-то написал, что нечего ругать Владимира Зеленского, лучше, мол, поработайте у него копирайтером. Так что я написала новое поздравление Киеву от президента Украины (ведь каждый из нас президент).

Дорогой Киев! В день рождения принято говорить много громких слов, чтобы сделать имениннику приятно. Но у меня, Киев, только суровые факты!

Ты удивительный город, ты в курсе? Город, который может предложить экскурсию в Лавру и Софию, а может — билет на Стрічку и Атлас Weekend. Город, которому полторы тысячи лет, и город стартапов одновременно! Каждый раз, когда я иду по старому Подолу, где улицы рассказывают тысячи историй, а потом захожу на Воздвиженку, где креативный класс создает проекты, о которых говорит весь мир, мое сердце разрывается от гордости.

Я поздравляю тебя, дорогой. Будь еще тысячи лет, пожалуйста
Киев, серьезно, где еще найти город, в котором одновременно, в один день проходит Пробег под каштанами, Книжный Арсенал, Кураж Базар, Молодость, Киев Арт Вик и везде, везде, слышишь, десятки тысяч красивых людей. Красивых во всех смыслах — сделай фото, покажи где угодно, и скажут — это Берлин? Это Sziget? Может, Лондон! Но нет, это ты. Мой родной.

Как ты принимал Евровидение, а чемпионат Европы по футболу, а финал Лиги чемпионов! Красавец! А марафоны! Да ты же просто зожник какой-то, Киев! И как здорово после пробежки выпить стакан смузи в одном из бесчисленных твоих кафе. А потом пройтись по Крещатику до пешеходного моста, спуститься к берегу Днепра и встретить закат с видом на самые красивые зеленые холмы.

Каждый раз я возвращаюсь из любой точки мира с радостью. Потому что я возвращаюсь домой. В город, который готов не только брать, но и отдавать. Наполнять. Вдохновлять. Город гостеприимных людей. Не зря, Киев, к тебе бегут из Москвы и Питера, и, конечно, со всей страны бегут. Ты всех принимаешь. Ты даешь надежду.

Напоследок, Киев. Я восхищаюсь тобой. Твоей силой духа. Тебя бомбили, жгли, разрушали, уродовали, тебя пытались сравнять с землей. Ты выстоял. Ты всегда был истинным сердцем Украины. Только за последние 30 лет ты пережил 3 революции. И в каждой показал себя достойно. Израненный, пылающий, замерзший, уставший ты все равно стоял до последнего. Тебя показывали по всем каналам мировых новостей и мы, твои дети, Киев, умывались слезами. Мы держались вместе благодаря тебе. Благодаря тебе мы выстояли. И за это, мой Киев, я буду преданно любить тебя всю жизнь.

Я поздравляю тебя, дорогой. Будь еще тысячи лет, пожалуйста.
Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Киев

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