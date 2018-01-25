Трамп в волчьем логове

Есть риск, что Трамп в Давосе столкнется с насмешками и даже издевательством в свой адрес

Для мировых лидеров в бизнесе, финансах и политике, которые каждый январь собираются на Всемирном экономическом форуме в Давосе, новость о том, что в этом году к ним присоединится Дональд Трамп, должна была стать шоком. Почему политик-националист решился войти в это «волчье логово» и посетить «глобалистский» форум?

Говорят, если гора не идет к Мухаммеду, Мухаммед должен идти к горе. Но большая часть мировой элиты, собирающейся в Давосе, глубоко презирает Трампа. И это презрение, вероятно, стало еще большим после недавних расистских высказываний Трампа о странах Африки как «грязных дырах».

Тем не менее, в Давосе, несомненно, не обойдется без заявлений, призванных польстить тщеславию Трампа. Некоторые участники форума будут по очереди заискивать перед ним, даже несмотря то, что для Трампа именно «Америка – прежде всего». В конце концов, эти же люди год назад лебезили перед главой Китая Си Цзиньпином, который бесстыжим образом позиционировал себя как нового лидера мировой глобализации, основанной на общих международных правилах.

Но у некоторых мировых лидеров в Давосе есть сильный аргумент, чтобы подлизываться к Трампу. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй может начать угождать Трампу. Хотя еще недавно толпа демонстрантов в Лондоне протестовала против присутствия Трампа на открытии нового американского посольства в Великобритании. Но когда не за горами Брекзит – Британия не может позволить себе дальнейшего ухудшения «особых отношений» с Соединенными Штатами. Правительство Мэй отчаянно надеется, что Трамп может предложить Великобритании заключить выгодное торговое соглашение.

Трамп очень любит подхалимов. У него и дома нет недостатка в бесхребетных лизоблюдах. Но не все в Давосе разделяют такой подход. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, вероятно, будут смущены присутствием Трампа.

Трамп очень любит подхалимов

Макрону до сих пор удавалось справляться с Трампом: он удовлетворил внутреннего солдафона Трампа, пригласив американского президента на военный парад по случаю взятия Бастилии прошлым летом. В то же время публично бросил вызов Трампу, уклонившись от его фирменного рукопожатия во время их первой встречи. Что касается Меркель, то ее напряженные и мучительные встречи с Трампом по легендарности явно не уступают знаменитым встречам с кумиром Трампа – Владимиром Путиным.

Нельзя точно предсказать, как лидеры африканских стран, многие из которых публично осудили заявления Трампа и требуют от него извинений, будут реагировать на американского президента в Давосе. Есть риск, что Трамп столкнется с насмешками и даже издевательством в свой адрес. Поэтому остается неясным, почему он все-таки решил приехать в Давос.

Единственная причина, которую вижу я, – это то, что Трамп планирует по-прежнему говорить о своей политике экономического национализма, продвигать свою ксенофобскую иммиграционную политику, говорить о своей антипатии к прессе и о том, как он презирает международные институты. И вот если эти его комментарии будут освистаны или же встречены тишиной, он с гордостью скажет, что это произошло из-за того, что он, в отличии Барака Обамы, защищает интересы Америки.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Джефф Флейк из Аризоны осудил Трампа за то, что тот назвал свободную прессу «врагами народа», – это печально известный термин Иосифа Сталина. Флейк (который, как и многие другие республиканцы в конгрессе, уходит в отставку), конечно, преувеличил. Эта фраза Сталина, при поддержке всеобъемлющей и страшной власти советского КГБ, для миллионов людей стала смертным приговором. Когда же эти слова произносит Трамп, сам являющийся объектом наблюдений американских спецслужб, это просто еще один способ для президента высказаться о своих симпатиях и антипатиях. А посещение Трампом форума в Давосе – для него не более чем гастроли.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Нины Хрущевой. Републикация полной версии текста запрещена.

Copyright: Project Syndicate, 2017

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