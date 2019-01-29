Каждую ночь здесь повторяются Круты Сегодня, 18:40 1225 Цей матеріал також доступний українською

Взрослые мужики, которые горят желанием попасть на Авдеевскую «промку», чем-то похожи на тех упрямых подростков в 1918-м



Январь. Война. Четыреста юношей взобрались на передовую, чтобы остановить врага. Погибли. Остановили. Отсрочили крах для тех, кто с упорством фрейдовского пациента не хотел видеть своего крупнейшего обидчика – соседнее государство-орду, которая никогда добровольно не отпустит.



«Пациентов» было большинство. Безумно подавляющее. За несколько месяцев количество желающих защищать Украину сократилась от трехсот тысяч до пятнадцати. От одной армии до одной дивизии. Это я про восемнадцатый год. Не две тысячи восемнадцатый, а тысяча девятьсот.

Круты. Очень напоминает настоящее, как по мне.

Кстати, приближается третья годовщина того, как наши зашли на Авдеевскую «промзону». Фактически каждую ночь здесь повторяются Круты. Все три года подряд. И взрослые, бывает и мужики в возрасте, которые горят желанием попасть на «ПромКом», на мой взгляд, чем-то похожи на тех упрямых подростков с трехлинейкой и «Максимом» на перроне неизвестной железнодорожной станции.

Свои своих не бросают. Побеждает тот, кто мыслит именно так

Угроза потерять «ПромКом» сохраняется. Особенно сейчас, когда России для поддержки проекта ЛДНР населением оккупированных территорий нужна какая-то знаковая, хоть и локальная победа. Но, думаю, это уже невозможно. Для наших ребят попасть сюда – это как признание доблести. Это то, что надо заслужить. А для пророссийского наемника ротация на «промку» – адское наказание. На предложение залезть в окопы, что подползли под самые украинские бойницы, боевики часто отвечают словом, похожим на древний заклинание: «Танунах»

Так что эти Круты непременно закончатся победой.

И еще одна из многих вещей, которая убеждает меня, что «ніколи знову» – это то, что я только услышал на Авдеевский «промке». Мы снимали историю о нескольких наших бойцах, которые в этом месяце оказались в плену и в опытных руках пропагандистов превратились в информационное оружие. На «промке» сейчас мой товарищ командир небольшой группы бойцов. У него служат бывшие пленные. Солдаты, которые прошли через плен в самые трудные времена зимы 2014-15.

«Что бы они там не говорили на камеры, они для меня герои и патриоты, – сказал мне офицер. – Мы их все поддерживаем, мы их всех ждем здесь».

Свои своих не бросают. Побеждает тот, кто мыслит именно так.

Текст опубликован с разрешения автора

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