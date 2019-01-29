Каждую ночь здесь повторяются Круты
Взрослые мужики, которые горят желанием попасть на Авдеевскую «промку», чем-то похожи на тех упрямых подростков в 1918-м
Январь. Война. Четыреста юношей взобрались на передовую, чтобы остановить врага. Погибли. Остановили. Отсрочили крах для тех, кто с упорством фрейдовского пациента не хотел видеть своего крупнейшего обидчика – соседнее государство-орду, которая никогда добровольно не отпустит.
«Пациентов» было большинство. Безумно подавляющее. За несколько месяцев количество желающих защищать Украину сократилась от трехсот тысяч до пятнадцати. От одной армии до одной дивизии. Это я про восемнадцатый год. Не две тысячи восемнадцатый, а тысяча девятьсот.
Круты. Очень напоминает настоящее, как по мне.
Кстати, приближается третья годовщина того, как наши зашли на Авдеевскую «промзону». Фактически каждую ночь здесь повторяются Круты. Все три года подряд. И взрослые, бывает и мужики в возрасте, которые горят желанием попасть на «ПромКом», на мой взгляд, чем-то похожи на тех упрямых подростков с трехлинейкой и «Максимом» на перроне неизвестной железнодорожной станции.
Угроза потерять «ПромКом» сохраняется. Особенно сейчас, когда России для поддержки проекта ЛДНР населением оккупированных территорий нужна какая-то знаковая, хоть и локальная победа. Но, думаю, это уже невозможно. Для наших ребят попасть сюда – это как признание доблести. Это то, что надо заслужить. А для пророссийского наемника ротация на «промку» – адское наказание. На предложение залезть в окопы, что подползли под самые украинские бойницы, боевики часто отвечают словом, похожим на древний заклинание: «Танунах»
Так что эти Круты непременно закончатся победой.
И еще одна из многих вещей, которая убеждает меня, что «ніколи знову» – это то, что я только услышал на Авдеевский «промке». Мы снимали историю о нескольких наших бойцах, которые в этом месяце оказались в плену и в опытных руках пропагандистов превратились в информационное оружие. На «промке» сейчас мой товарищ командир небольшой группы бойцов. У него служат бывшие пленные. Солдаты, которые прошли через плен в самые трудные времена зимы 2014-15.
«Что бы они там не говорили на камеры, они для меня герои и патриоты, – сказал мне офицер. – Мы их все поддерживаем, мы их всех ждем здесь».
Свои своих не бросают. Побеждает тот, кто мыслит именно так.
Текст опубликован с разрешения автора
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