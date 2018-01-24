Вопросы к Марине Порошенко

Наверное, здесь можно говорить и о политических интересах. Но тем занятнее будет узнать, что об этом скажет сама Марина Порошенко. И как вообще она будет вести себя на новой должности. Потому что просто быть приятной и доброй – уже недостаточно. Ведь теперь, как лицо ответственное за наши с вами деньги, она могла бы рассказать о стратегии фонда, о его целях и программе. Показать, что она разбирается в культурном вопросе.

Интересно, что это за 200 млн грн? Откуда они взялись? Это деньги, которые недодали Министерству культуры в этом году? Из чьего кармана их достали? Какой, так сказать, провенанс этого бюджета?

Просто замечательно, что объявлена вакансия на руководителя фонда, и всем культурным трудоголикам я искренне желаю побороться за эту должность. Но не ясно, будет ли иметь этот человек влияние, и сможет ли он реально принимать решения о том, какие проекты делать, а какие – нет. И вообще, способен ли один человек, – и главное, справедливо ли это, – чтобы один человек принимал решения о том, как должен распределяться такой немалый бюджет. Очень сомнительно, что наблюдательный совет, в котором есть несколько светлых голов, будет разбираться в заявках и ценностях того или иного проекта. Обычно это решается экспертной группой. Неангажированной.

Также интересно, будут ли все культурные институции и проекты иметь равные условия? Будет ли это открытая грантовая программа, которая позволит всем участвовать на конкурентной основе? Или у фонда уже есть приоритетные институты и проекты, которые они собираются поддержать? Должны ли все деньги фонда быть реализованы в 2018 году? И что с ними будет, если их не потратить?

Есть такие проекты, которым стоит доплатить, чтобы их не было

Я содержу культурную институцию и плачу налоги. То есть я поддерживаю государство, а не оно меня. И мне, правда, очень интересно, так куда идут мои деньги? Тем более, если они идут на культуру. Есть такие проекты, которым стоит доплатить, чтобы их не было.

Наверняка, на многие вопросы можно найти ответы в статуте фонда. Но я бы предпочла диалог, а не канцелярский мертвый язык законов. Хотелось бы услышать ответы непосредственно от людей, которые будут руководить этим фондом, в формате открытой беседы, когда с одной стороны будет государство, претендующее на современность взглядов, а с другой – эксперты, которые уже создают успешный культурный продукт.

В целом, мне нравится идея культурного фонда. Хотя в идеале его нужно было бы вынести из-под трупа Минкульта. Мне нравится, что будет какая-то свежая, не обросшая мхом структура. Но то, что нас снова поставили перед фактом о большом назначении; и то, что человек, который стоит во главе фонда, не представляет, с чем он будет иметь дело, – это не обнадеживает.

Поэтому с одной стороны мне хочется возрадоваться, что, мол, хоть как-то все меняется, и современная культура сейчас как «даст жару». Но с другой – пока кажется, что жене президента просто подарили новую игрушку. Очень надеюсь, что госпожа Порошенко вскоре докажет своей работой, что это не так.

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