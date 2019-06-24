Какой сюрприз готовит Путин к 2020 году Сегодня, 09:07

Я хочу рассказать об еще одном факторе усиления хаоса в США — российском вмешательстве в выборы

Владимир Путин много раз говорил, что считает распад СССР главной геополитической катастрофой ХХ века. Он действительно любит и жалеет совок. Вся его внешнеполитическая деятельность на посту президента подчинена двум главным целям.

Первая — создать зомби-версию СССР, подняв этот труп из могилы.

Вторая — отомстить всем тем, кого он считает виновником гибели этой страны. А именно — Западу.

Таможенный союз, ЕврАЗЭС, интеграция Беларуси, оккупация грузинских земель, Приднестровья, Крыма и Донбасса — это все попытка сшить вышеупомянутого зомби. Получается так себе — очень много крови и боли. Даже самих россиян это все уже не радует.

А вот со вторым пунктом дела идут неплохо. Разрушение Евросоюза уже началось — Великобритания проголосовала за выход из него. Более того, европейские националисты с российской помощью все активнее расшатывают ЕС изнутри.

Еще пять-десять лет такой политики — и Евросоюз в его нынешнем виде закончится. Помощь Москвы британским радикалам вообще оказалась суперэффективной. Британия не только вышла из ЕС, но и сама оказалась на грани раскола — Шотландия и Северная Ирландия всерьез думают о выходе из королевства.

Умная, тонкая, изящная Великобритания всегда была объектом самой острой ненависти Москвы. Поэтому ее возможный развал станет настоящим праздником для обитателей Кремля. Ради этого они готовы вынести любые санкции.

Сам президент США попросил о таком вмешательстве!

Но главный приз — это, конечно, не ЕС и не Великобритания, а США. И тут для Путина есть очень большая проблема. Америка настолько сильна, что победить ее нельзя. У США самая сильная армия, самая мощная экономика, самая передовая наука, самая эффективная демократия и самые прочные вековые институты. Россия вообще никак не может с ней тягаться.

В мире есть только одна группа людей, способная победить и развалить США. Это не россияне, не ближневосточные террористы и даже не китайцы. Это сами американцы.

Но для этого они должны отказаться от своих принципов, перестать верить в себя и в свои институты, начать ненавидеть своих сограждан и усомниться в том, что их страна организована честно и разумно. Если это случится, то врагам Америки даже ничего делать не надо будет. Ее жители сами пустят свою страну ко дну.

Как вы понимаете, именно в этом и заключается стратегическая цель Кремля. Способ ее достижения мы уже видели в 2016 году. Это вмешательство в американскую общественную дискуссию и главное — в президентские выборы.

Для чего это делается? Смотрите, все очень просто. Они хотят разделить общество. Российские боты одновременно поддерживали в США и правых, и левых радикалов — и белых националистов с расистами, и разные движения темнокожих американцев, выдвигающих очень экзотические требования.

Из Кремля распространяли фейковые новости как о республиканцах, так и о демократах. Цель одна — как можно глубже расколоть общество. Сделать так, чтобы все всех ненавидели. Чтобы человек, готовый хоть что-то спокойно обсуждать с оппонентом, выглядел как ничтожество, тряпка и предатель.

Разделение общества на ненавидящие друг друга лагеря — это первое. Второе — это подрыв доверия и легитимности власти. Как сделать так, чтобы те, кто проиграл выборы (демократы или республиканцы), не признал их итогов? Очень просто — сделать так, чтобы все знали о массированном иностранном вмешательстве в голосование.

Внимание: его надо не скрывать и прятать, а сделать максимально громким и ярким. Все должны знать, что в выборы вмешалась Россия.

И неважно, кто победит. Если все американцы будут уверены в иностранном вмешательстве, то проигравший скажет, что все было нечестно. И не признает итогов. В американской истории такого еще не было. Точнее, было в 19 веке, когда началась Гражданская война.

Сейчас войну себе представить сложно, но вот очень серьезный конституционный кризис — запросто. В принципе, может повториться британский сценарий, когда одни регионы страны категорически не принимают решения, принятые остальной ее частью.

Скажем, Калифорния может, как Шотландия, объявить: Нас не устраивает итог голосования. Мы не считаем Трампа легитимным главой государства, так как в выборы вмешалась Россия. Мы не будем подчиняться его приказам. Что дальше будет — я и не знаю даже.

В очень разделенном обществе, которое кипит ненавистью к политическим оппонентам, такого нельзя исключать. Та же Шотландия — отличный пример.

Но это теория. Теперь посмотрите, что происходит в реальности. В интервью журналисту Джонджу Стефанополусу Трамп недавно объявил, что с удовольствием примет от иностранных держав компромат на своего соперника на выборах 2020 года.

Таким образом он сам призвал иностранцев вмешаться в выборы в США. Еще раз: это даже не Путин тайно запустил программу вмешательства, а сам президент США попросил о таком вмешательстве! Причем дал понять, что никому ничего за это не будет.

Конечно же, иностранные разведки (не только российская) обязательно воспользуются этим приглашением. То есть ситуация массированного иностранного вмешательства и полного хаоса на выборах 2020 года практически неизбежна! Это объективная, уже существующая реальность, а не домыслы или теории.

Я не знаю (хотя и догадываюсь), кто дал Трампу такой совет, но он фактически ведет свою страну к чудовищному институциональному и конституционному кризису. Его оппонент-демократ Джо Байден недавно заявил, что Трамп являет собой угрозу существованию Соединённых Штатов.

Внимание: это не я говорю, а бывший вице-президент США! Но я с ним тут, конечно же, согласен. Боюсь, что Путин и Трамп устроят американцам очень, очень нехороший сюрприз в 2020 году.

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