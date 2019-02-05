Какой будет Украина через 300 лет? Сегодня, 15:43 525

21 апреля 2019 года будет решаться именно это

А вот интересно, что было бы, если командующим Континентальной армии был бы не Джордж Вашингтон, идеологом войны за независимость – не Бенджамин Франклин, генералом – не Ричард Монтгомери, а, скажем, актер кабаре в Нью-Йорке, который предлагал бы североамериканским штатам сесть за стол переговоров и сойтись с Британской империей где-то посередине?



Что бы из себя сейчас представляли США, и где бы они были, интересно. Осталась бы от объявивших независимость первоначальных тринадцати штатов хотя бы половина? Превосходила бы экономика США сегодня экономику Гондураса? Кого бы назначала сейчас Елизавета Вторая управляющим своей заштатной, и, надо признать, второстепенной после Ост-Индии, колонией?

Что было бы, если во время Войны судного дня во главе Израиля стояла бы не Голда Меир, а загнавшая Израиль в арабское нефтяное рабство миллиардерша, и сделавшая миллиарды именно на этом рабстве? Которая предлагала бы целоваться в десны с Абдель Насером и снизить цены на газ? Какой ислам был бы сейчас в Тель-Авиве – шиитский или суннитский? В школах Хайфы арабский изучали бы по иорданским или египетским учебникам? Превышала бы экономика Израиля экономику – блин, вот в этом случае даже не знаю – Ганы? Йемена? Тувалу?

Превосходила бы экономика США сегодня экономику Гондураса?

Где были бы сейчас Нидерланды, если во время войны за независимость не громили бы испанскую армаду в Гибралтаре, а сели бы за стол переговоров с Испанской империей и сошлись посередине? Никаких тебе выборов – король и король. По наследству. Испанский. Отправляли бы детей в испанскую армию гореть в танках в Стране Басков. Хамон, правда, был бы дешевый.

21 апреля 2019 года в Украине будет решаться не то, какими будут тарифы на газ, каков будет рейтинг коррупции и когда снимут мораторий на землю, а какой будет Украина через двести-триста лет.

Я не понимаю, как этого можно не осознавать.

В рамках проекта "Журналистика без посредников"

Текст опубликован с разрешения автора

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