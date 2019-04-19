Как понять, что вас зомбируют Вчера, 23:20 1170 Цей матеріал також доступний українською

Жизнь – сложная вещь, и даже самые простые проблемы требуют сложных решений. А тот, кто предлагает панацею от всех бед, почти наверняка окажется шарлатаном

Противоположность свободы это не тюрьма, не тоталитарное государство и даже не рабство. Это – культ, когда в плен попадает не только тело, но и сознание человека.

Согласно данным психолога Майкла Лангона, главного редактора журнала и нескольких книг, посвященных практикам культов, в США существует более тысячи культов, большинство из них небольшие, другие – имеют десятки тысяч членов. В своей статье он приводит исследования, согласно которым от 5 до 10 миллионов американцев были вовлечены в деятельность культов, хотя бы косвенно.

Деятельность культовых организаций, как религиозных, так и любых других, проходит без внимания обычных американцев. Узнают они о них только тогда, когда сами попадут в их сети, когда это произойдет с родственниками, или близкими, или от СМИ – когда происходит какое-то трагическое событие, вроде массового самоубийства 912 членов культа Джима Джонса в джунглях Гайаны в 1968 году.

Впрочем, жертвой культа может стать каждый, убеждают американские психологи, которые занимаются этой проблемой. В основном люди попадают в культы, сами того не замечая. Иногда культы выглядят как радикальные политические партии, кружки изучения Библии, группы медитации, тренинги личностного роста, занятия йогой или дыханием, и многое другое. В США были случаи, когда к культу, который позиционировал себя как курс профессионального роста, работников отправляло руководство.

Сами же методы воздействия, распространенные в культах, используются и в других социальных группах – от семьи до государства.

Исследовательница Маргарет Сингер, ныне покойная, в своей книге «Культы среди нас» приводит огромное количество приемов подчинения одного человека другому. Основываясь, в основном, на ее исследовании, я приведу признаки, которые помогут вам распознать на начальном этапе, куда вы попали, – действительно на тренинг личностного роста или все же в культ.

Важное замечание: большинство из этих признаков еще не значит, что перед вами культ, но наличие хотя бы одного из них должно вас насторожить и заставить критично присматриваться к тому, что происходит вокруг вас.

Противоположность свободы – это культ, когда в плен попадает не только тело, но и сознание человека «Бомбежка любовью» (love bombing), как его называют исследователи культов. Только вы появились в новой группе, а вас очень рады видеть: заглядывают вам в глаза, держат за руки, прислушиваются к каждому слову, засыпают комплиментами. Ну наконец-то меня оценили, решает вновь прибывший. Однако это «бомбежка любовью» имеет несколько целей. Человеку свойственно подчинятся тем, кто ему нравится. К тому же это действует, как наркотик: дальше члены культа будут к новоприбывшему относится менее нежно, а тот будет из кожи вон лезть, чтобы вернуть прежнюю привязанность и снова пережить эйфорию любви.

Отсеивание «черных овец». Культам не нужны любые последователи – им нужны те, кто способен подчиняться. Попробуйте во время лекции – и, как правило, все начинается как обычная лекция или дискуссия – задать вопрос. Если это обычный курс, то лектор будет только рад: это свидетельствует, что вы внимательно слушаете и воспринимаете информацию. А вот культам любознательные люди не нужны. Лектор начнет такого человека высмеивать и унижать. Иногда специально устанавливаются странные правила, чтобы как можно быстрее избавиться от неподходящего «человеческого материала», как, например, запрет выходить во время лекции в туалет.

Кстати, подобная логика действует в «письмах счастья» от нигерийских принцев. Безграмотно написанные и совершенно фантастические по содержанию, они в принципе не могут ввести в заблуждение рационального человека. А мошенникам рациональное люди и не нужны. Они таким образом сами отсеиваются, экономя время и деньги ворам, объясняют экономисты Стивен Левитт и Стивен Дабнер.

Если вы в этот момент вздохнули с облегчением – ну я человек критически мыслящий и в эту ловушку не попадаю – не обольщайтесь. У всех бывают периоды в жизни, когда они чрезвычайно уязвимы: после развода, крупного поражения, потери работы, близкого человека, в ситуации, когда страна переживает трагические события.

Культ лидера. Авторитет этого человека неоспорим. Отчасти потому и вопросы задавать нельзя. Он или она время от времени резко меняет свое отношение к последователям: с жесткого и холодного на теплое и нежное. Последователям изо всех сил хочется сохранять благоволение лидера, ради чего они готовы на то, о чем раньше и помыслить не могли: отказаться от семьи, сбережений, обманывать других рекрутов, заманивая в сети организации.

Таинственность учения. Если вы пришли на обычный тренинг, то с его программой вас ознакомят в самом начале или по крайней мере не будут ее скрывать, если вы спросите. В культах вам скажут: «вы еще не готовы», «если узнаете слишком рано, то вы себе навредите» и тому подобное. Сингер это объясняет тем, что в результате воздействия культа у его членов смещаются границы нормального, регрессирует критическое мышление. Если новичку сразу сообщить, что после того, как он потратит кучу времени и 3000 долларов, его приучат покорно выполнять команды лидеров, он развернется и уйдет.

Неуважение ко всем, кто не разделяет учение культа. Если вы пришли изучать программу видеомонтажа Adobe Premier, то инструктор может быть уверен, что эта программа намного лучше, чем Final Cut Pro. Но он не будет доказывать, что все, кто им пользуется, – человеческие существа низшего порядка, а грех Final Cut Pro может быть омыт только кровью или финансовыми пожертвованиями инструктору.

Если ко всем, кто вне группы, в которую вы попали, относятся с пренебрежением и называют каким-то ими вымышленным прозвищем, то это уже является признаком культового воздействия.

Разрушение семейных связей. На проповеди традиционной религии вам напомнят о необходимости «уважать отца своего и мать свою», а также заботиться о собственных детях. А вот в культах с первого же дня начинается атака на связь неофита с семьей, потому что культ должен стать его семьей, а лидер – отцом и матерью.

И если взрослые в культе становятся инфантильными, то дети, наоборот, воспринимаются как маленькие взрослые. Сингер в разделе о детях в культе приводит множество примеров издевательств, в том числе сексуальных, над детьми и игнорирование их базовых потребностей – дети могут сутками не спать и не есть.

А те дети, которые родились и выросли в культах, часто просто не способны жить в обществе – у них нет образования, а часто и навыков самостоятельно принимать решения. Психолог Брюс Перри изучал детей, которых лидер культа "Ветвь Давидова" Давид Кореш передал властям.

Эти дети выделили из своей группы двух лидеров, которые принимали все, даже самые простые решения за всех, они не знали, что такое семья, а концепция самих себя как личностей была на самом примитивном уровне.

В культах используются многочисленные методы физиологического и психологического воздействия. Определенные действия, как, например, распевание гимнов или специальные дыхательные упражнения, имеют ожидаемые физиологические последствия. Гипервентиляция легких создает ощущение легкости, парения, или наоборот – тяжести. В культе это могут трактовать как им надо – контакт с инопланетной жизнью или выход первородного греха.

Плохое питание, тяжелый труд, недостаток сна приводит к тому, что у женщин прекращаются месячные, а у мужчин – расти усы и борода. И это тоже открыто к интерпретации, например, они вернулись к детской невинности, что ли.

Очень часто членов культа держат в совершенно истощенном физическом состоянии годами, так что сил на саморефлексию, оценку их состояния у них просто не остается. Тяжелый труд и неустроенный быт – это то, что помогает держать в узде и жителей тоталитарных стран, очень хорошо описано в книге «Нет чему завидовать: Жизнь обычных людей в Северной Корее».

К психологическим методам относятся гипноз, транс, навязывание чувства стыда, неполноценности, переписывание своей личной истории, ложные воспоминания и психологический регресс, когда людям возвращается детское восприятие с высоким уровнем зависимости.

Жизнь – сложная вещь и даже самые простые проблемы требуют сложных решений. А тот, кто предлагает панацею от всех бед, почти наверняка окажется шарлатаном и мошенником, который охотится за деньгами, а то и душами других людей.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике Моя Америка, передают взгляды самих авторов и не отражают позицию Голоса Америки.

Опубликовано с разрешения автора и издания

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь

