Как переворачивается мир Вчера, 08:58 2804 Цей матеріал також доступний українською

Еще четыре года Нетаньяху и шесть лет Трампа не просто изменят Америку и Израиль. Они изменят мир – и не в лучшую сторону

Есть две страны, с которыми я в профессиональном, эмоциональном и интеллектуальном плане был связан всю мою журналистскую карьеру – США и Израиль. И я никогда не переживал за обе из них более чем когда-либо. Президент Трамп и премьер-министр Беньямин Нетаньяху – это по сути одно и то же лицо, оба представляют одну и ту же угрозу своим уважаемым нациям.

Оба абсолютно бесстыдные, их поддерживают абсолютно беспозвоночные партии и защищают крупнейшие медиа с абсолютным отсутствием благочестия. Их обоих спонсирует магнат казино из Лас-Вегаса Шелдон Адельсон. Они оба поддерживают «республиканский» Израиль – больше не двухпартийный. И они оба могут застрелить невинного человека средь бела дня посреди Пятого авеню, а их сторонники станут утверждать, что жертва сама напросилась.

В результате они оба свободно переступают красную черту. Вот почему я полагаю, что еще четыре года Нетаньяху, а по результатам выборов в Израиле в этот вторник так наверняка и произойдет, и еще шесть лет Трампа, что вполне реально, ускорят появление Америки и Израиля, в которых уважение к общественности, демократии, независимому судейству и независимым медиа больше не будут ставить другим в пример.

Зато обе страны станут предупредительными историями о том, какими ценными являются нормы и институты, связанные с демократиями, и как легко их могут пошатнуть лидеры, говорящие и лживые, оклеветавшие любого конкурента и закрывшие глаза на любого экстремиста, оставшегося при власти.

Как Трамп, так и Биби почитают только одно – неограниченную, примитивную власть

Первым приказом в повестке дня Нетаньяху станет соглашение с потенциальными коалиционными партнерами – большинство из которых ультраправые партии – в которой, как сообщает израильское издание Haaretz, одобрят принятие законов, согласно которым будут изъяты многочисленные обвинительные акты в совершении коррупции, наметившиеся в будущем для Биби – а в ответ он согласится аннексировать поселения Западного побережья для Израиля. И Трамп каким образом будет рядом, возможно, как часть собственного мирного плана. И дело это будет нечисто, безусловно.

А, впрочем, на что еще мы могли надеяться? Параллели между Трампом и Нетаньяху сейчас глубокие и масштабные.

Биби открыто поддерживает расистскую, антиарабскую израильскую партию и риторику, не присущую ни одному бывшему премьер-министру Израиля. И в то же время он последовательно стирает Зеленую линию, разделявшую Израиль от Западного побережья и его 2,5 млн палестинцев – при помощи посла Трампа в Израиле, тем самым исключая то, что Израиль когда-нибудь отойдет от этой территории и она превратится в двухнациональное государство, где евреи получат более широкие права, а палестинцам будет отказано в них.

Между тем Трамп все больше превращает Америку в банановую республику, освобождая чиновников и опытных бюрократов, отказывающихся выполнять его импульсивные приказы, особенно в том, как предотвратить легальную и нелегальную миграции или запросы об убежище вдоль американско-мексиканской границы. Трамп предпочитает «управлять» через секретарей кабинета: он уволил их боссов и не заменил их, и кто из них является более незащищенным перед его капризами и более восприимчивым к 10 тыс. его небылиц и домыслов, тот и занимает должность.

Биби со своей стороны предпочитает просто содержать несколько портфелей: за значительную часть своего последнего срока он был премьер-министром, министром обороны, иностранных дел, а также здравоохранения.

У обоих нет близких друзей. Большая разница между ними в том, что Биби – очень сообразительный, заядлый читатель, искусный тактик в поддержании отношений с израильскими соседями и крупными игроками вроде Америки, России, Индии и Китая. Трамп умный, но, видимо, не читал книг годами. Он получает информацию из Fox News и других правых медиа, и вместо того чтобы использовать Владимира Путина, сам же стал его жертвой.

Как над Трампом, так и над Нетаньяху проводятся расследования по серьезным финансовым нарушениям. Генпрокурор Израиля рекомендовал, чтобы Нетаньяху предъявили обвинение в махинациях, во взяточничестве и злоупотреблении доверием в трех случаях коррупции.

Специальный прокурор освободил Трампа от обвинений в сотрудничестве с Россией на выборах-2016, но он остается под следствием, как отмечает Reuters, по «делам, содержащим его бизнес и финансовые сделки, личное поведение, благотворительный фонд и инаугурационный комитет». Пять приближенных помощников Трампа уже сознались в преступлениях – преимущественно финансовых, или же были осуждены.

Ни один из них двоих не заинтересован в том, чтобы стать лидером всех граждан. Каждый выбрал управлять, разделяя, а не объединяя их. Каждый из них просто хочет выиграть с результатом в 50,01%, пользуясь страхом перед чужаками и навязывая культурные и религиозные различия между гражданами, чтобы собрать достаточно голосов, чтобы проскочить.

Стратегией Биби было демонизировать израильских арабов, а Трампа – мусульман, мексиканцев и эмигрантов из стран, которых он называет «вонючими дырами». Оба выстроили свои партии вокруг себя и собственной политики, и оба полагают что пока они будут удерживать свой электорат, генерируя достаточно страха и культурных различий, смогут выигрывать – и они хотят жертвовать любыми ценностями или нормами, чтобы так и оставалось.

Ни один из них не слишком ошибается относительно мира вокруг себя. Америка испытывает проблему с нелегальной миграцией, которую демократы не воспринимали достаточно серьезно. У Израиля есть настоящие враги вроде Ирана и его приспешников. И внешних врагов Израиля хорошо сдерживают. Экзистенциальная угроза для Израиля внутренняя – в том, что он аннексирует Западное побережье с его палестинским населением, и что это будет выглядеть как апартеид наподобие южноафриканского.

Я критикую обоих за то, что они систематически пытаются использовать эти реальные угрозы совета политической выгоды – чтобы подкармливать страхи вместо более креативного подхода к тому, чтобы обезвредить их. Потому что для Биби изобретательно поразмышлять, как отделиться от Западного побережья, а для Трампа – разрядить миграционную проблему с последовательной национальной стратегией, требовало бы, чтобы каждый из них разочаровал и пошел на противостояние с экстремистскими ультранационалистами, формирующими ядро базы их поддержки. Никто не ощущает в себе ни сил, ни желания на пути к этому.

На самом деле Нетаньяху зашел в болото настолько далеко, что на этих выборах согласился быть партнером малой, расистской, антиарабской израильской партии – настолько омерзительной, что Верховный Суд Израиля запретил ее лидеру баллотироваться. В ответ союзники Нетаньяху тот час пригрозили потрясти Верховный Суд в случае своей победы. Не стоит лишний раз упоминать, куда зашел Трамп в потакании сторонникам идеи доминирования белых.

Биби войдет в историю как израильский лидер, который конкретизировал разницу между «израильтянами» и «евреями», отметил Бернард Авишаи в своем интеллектуальном эссе в The New Yorker: «Угроза, как предполагает Нетаньяху, не просто в арабах, а в том, что могут подразумевать под израильностью – правовой и культурной идентичностью, доступной каждому, кто участвует в жизни гражданского общества, говорит на иврите, включая 20% арабов».

В то время как Бени Ганц, оппонент Биби на недавних выборах, отмечал, что в широком смысле «израильская идентичность становится все более приемлемой для молодых арабов среднего класса, которых насчитывалось более 16% среди студентов бакалаврских программ в 2017 году», Нетаньяху так не счиатет.

«Версия Нетаньяху противоположная, – объясняет Авишаи. – Израиль – это государство, изначально сохраненное для евреев, включая тех, кто является представителем диаспоры, имеющие возможность доказать свое еврейство через раввинское или материнское происхождение – что является демократическим лишь в том, что евреи составляют большинство, общее волеизъявление евреев обязательно превалирует, а не евреи в государстве существуют благодаря терпимости, а не действительно по праву».

Вот почему недавно Нетаньяху принял государственный закон, согласно которому Израиль – «это национальный дом еврейского народа, где они реализуют свое естественное, культурное, религиозное и историческое право на самоопределение». Хотя большое количество американских евреев – и традиционных, мирных американцев еврейского происхождения, поддерживающих Израиль – «могут пытаться защищать Нетаньяху, и становится все более очевидным, что он противоречит их демократическим стандартам, на которые уже посягают, – резюмирует Авишаи. «У американских евреев, подобно израильским избирателям, есть выбор». Израиль – это страна только для евреев, или для всех своих граждан?

Трамп пошел теми же путями. Он может не выражать это так четко и опрометчиво, однако все его мировоззрение, очевидно из его так называемых «собачьих свистков», заключается в том, что настоящими американцами являются прежде всего белые иудеи-христиане – точно не мусульмане – и все черные или коричневые эмигранты под подозрением .

Наконец, как Трамп, так и Биби преклоняются лишь друг перед другом – неограниченной, примитивной власти и они ничуть не опасаются в этом упражняться. Биби убежден, что когда Израиль будет сильным в военном, экономическом и технологическом плане, мир склонится перед его волей и проложит дорогу к его двери. Палестинцы сдадутся, арабы начнут договариваться с Израилем под столом, а Китай, Индия и Россия придут покупать израильское программное обеспечение. До сих пор он доказывал правильность этой мысли. Биби убежден, что от либеральных американских евреев никакой пользы, и что они скоро исчезнут из-за смешанных браков, а местные ортодоксальные евреи и евангельские христиане будут достаточно мощными представителями, дабы продвигать волю Израиля в Вашингтоне.

Трамп слишком одержим идеей неограниченной власти, его любимая обида – называть кого-то «слабым». Он живет с кредо: никогда не извиняться, какими бы омерзительными ни были твои идеи или сколько бы ты ни соврал. Просто стой на своем, и каждый, наконец, возьмет твою сторону. Это сработало и для другого. Но какой ценой, в долгосрочной перспективе, для их обществ?

Трамп заменяет всю логику американской внешней политики со времен Второй мировой войны (то есть то, что глобальная интеграция и глобальные правила и институты приведут нас к более процветающему миру, и Америка платит за это чуть больше других, за что и получает куда больше преимуществ, поэтому мы и являемся крупнейшей экономикой мира) философией конкурентного национализма.

Для Трампа все глобальные институты, образованные после Второй мировой войны, – НАТО, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация ООН – просто инструменты, с помощью которых малые страны обирают Америку или приписывают это Израилю. На самом деле Трамп хочет, чтобы ЕС развалился, потому что, как он полагает, когда США будет просто вести переговоры с каждой нацией в двустороннем порядке, появится возможность внедрить асимметричные торговые соглашения с ними.

Поэтому не сомневайтесь: еще четыре года Нетаньяху и шесть лет Трампа не просто изменят Америку и Израиль. Они изменят мир – и не в лучшую сторону.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The New York Times

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