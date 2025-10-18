Конец иллюзий?

Уперше надруковано у журналі NV за жовтень 2025 року. Републікацію заборонено

Життя з ілюзіями шкодить, особливо у часи війни, коли це стає просто небезпечно. Щоб перебороти у собі магічне мислення, треба вибудувати систему координат, яка може служити орієнтиром для наших суджень.

До недавнього часу системно мислити допомагала історія. Історія — ідеальний засіб для прочищення наших мізків. На жаль, під сучасну пору історія втрачає свою терапевтичну дію. Бо чим далі війна, тим більше вона відміняє минуле і встановлює нові прецеденти для майбутнього. Ми все менше звертаємося до того, що було до теперішньої великомасштабної війни — і все більше спостерігаємо цілковито нові реалії.

За таких обставин надійнішою опорою є аналітична журналістика. Наголос тут на першому слові - «аналітична». Мова не про ту журналістику, яка висвітлює щоденні події та випромінює оціночні судження. Йдеться про журналістику, що базується на достовірних джерелах, ретельній перевірці та аналізі. У тому сенсі аналітична журналістика схожа на історію як науку.