Хватит революций. Как Украине вырваться вперед Сегодня, 20:24 Цей матеріал також доступний українською

Ни одна революция не может дать тех последствий, которые дает эволюция

Когда речь идет о будущем, единого сценария развития нет. Ибо будущее — это вероятности и варианты. За последние два месяца мы увидели различные сигналы и определенные назначения, но все это не дает достаточно возможностей прогнозировать будущее. В конце концов, смена парламентов — а сейчас у нас будет уже 9 — ничего революционного не принесла.

Мира с Россией не будет: почему-то люди хотят того, что нельзя воплотить в жизнь. А наши люди еще очень инфантильные. Закончить войну можно только капитулировав, а победить мы не можем, так как быть? Путь, избранный предыдущей властью, на мой субъективный взгляд является наиболее оптимальным. Президент, парламент и Кабмин все же создали на Западе виртуальную коалицию, которая начала подавлять Россию. Это маленькие санкции, но когда они выстраиваются в ряд, то постепенно ее душат. Каждый шаг сам по себе вроде как и неважен — не причиняет боли или поражения России, а потому не воспринимается слишком серьезно — однако целый ряд этих санкций в течение 10−30 лет таки будет склонять эту страну к миру.

Мы не можем себе позволить войну на Донбассе, где живет много мирного населения. Все стремятся к миру, но мы же должны думать о том, что реально. А на мой взгляд, сегодня это с нашими силами невозможно. Предыдущая каденция пыталась делать все максимально, чтобы достучаться в различные международные круги и добиться создания антипутинской коалиции. И Запад способен пойти нам на большую помощь, и пока ситуация растягивается на десятилетия. Это очень сложная и болезненная проблема, но ничего не поделаешь.

Мира с Россией не будет

Наш главный фронт — дипломатический, но не только. Есть еще фронт настоящий, и мы должны поддерживать там равновесие и усиливать свою армию. Если новая власть продолжит делать все то, что делала предыдущая, но с большей эффективностью, это будет в плюс. Но если она выберет другой путь, тогда нас ждет и другое будущее. Та же западная коалиция не может держаться вечно, если не видеть с нашей стороны конкретных шагов в том же направлении.

Да, в Украине действительно живут люди, которые в силу своей ментальности и идентичности являются пророссийскими. Что с ними делать? Не уничтожать же. Надо терпеть, учить, инвестировать в образование и воспитание немало ресурсов. Было бы очень хорошо, если бы на этом сосредоточилась Верховная Рада. Потому что наши проблемы преодолеваются не революционным, а только эволюционным путем.

Прошлое, отягощенное колониальной и советской жизнью, отсутствие своей государственности и стабильных институтов — все это наши проблемы. И они не случайны, созданные какими-то личностями — а такие, которые сложились исторически, а потому исторически и преодолеваются. Хотя и очень медленно — мы должны набраться терпения и работать дальше.

Инфантильность — также историческое достояние. Если нация не имела своего государства, откуда у нее сразу возьмется взрослость? Нельзя родиться и сразу стать взрослым. Нация должна пройти определенные шаги: детство, подростковый возраст. Сейчас мы уже переходим к юношеству. И оно, как и положено, мятежное. Все хотят разного, но нереального. Хотят, чтобы упали тарифы, и кто это сделает? Даже Зеленский уже отказался. То же самое о борьбе с олигархами. Олигархичность — производная от общества, а не случайность. Все имеет исторические корни, и то, что мы имеем сейчас — только детерминированная нашей историей современность.

Некоторые украинцы действительно не считают олигархов злом — в нормальном обществе так быть не должно. И мы повзрослеем. Вот сейчас в Молдове, кстати, проходит антиолигархическая революция. Мы посмотрим на это, по сравнению с нашими реалиями, и сделаем выводы, стоит ли что-то оттуда взять.

Как знать, сколько лет нам понадобится на взросление. Мы же делаем один шаг то вперед, то назад. А порой и один вперед, а два назад. У нас нет монотонности на этом пути — мы дергаемся в зависимости от власти, которая приходит. Одна тянет нас в Европу, другая назад в Россию, потом приходит новая — и снова в Европу. Очень трудно измерить среднюю скорость движения к цивилизованному обществу.

А что гражданское общество? Оно мужает, но еще не определяет полностью повестку дня. Оно способно мощно опираться нежелательным сценариям. Мы видели это в 2004 году, и тем более в 2014-м, но мобилизация происходит лишь при наибольшей угрозе. А сегодня она —возвращение в колониальное состояние. Ради тарифов общество не мобилизуется. И ради борьбы с олигархами тоже. Наш Майдан возникает лишь при одном условии — при попытке власти вернуть нас в Россию.

Революции — это следствие того, что форма государства перестает отвечать сути — то есть тем изменениям идентичности, которые накопились. Вот гражданское общество к 2014 году усилилось, а его вместе с народом пытались вернуть в Россию. И оно показало, на что способно. Тогда же возникло мощное волонтерское движение — и все это пошло от людей, не государства.

Поэтому мы взрослеем, но медленно. Это как естественная сила, набирающая обороты. Но те испытания, которые выпали на долю Украины, ускоряют их, поэтому мы проходим этот путь быстрее других народов. Но все равно прошли мало. В любом случае естественным развитием является именно прогресс. И сегодня этот путь выбирает большинство стран: только посмотрите на рейтинги Freedom House и как растут показатели свободы в мире.

Поэтому прогресс есть, но он медленный. Как бы там ни было, но ни одна революция не может дать тех последствий, которые дает эволюция.

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