Харьковский флюгер Сегодня, 07:13 Цей матеріал також доступний українською

Геннадий Кернес снова в деле — создал партию и продвигает свои новые старые взгляды. Показательная история. Давно пора понять: ненаказанное зло — как невылеченная простуда

Cлучай Геннадия Кернеса интересен. Казалось бы, все отлично знают, что он за человек и чего от него ждать. Но по каким‑то неведомым причинам прогрессивная общественность продолжает раз за разом возмущаться, как только Геннадий Адольфович озвучивает свою позицию по тому или иному поводу. Так, словно были сомнения в этой его позиции. Будто он давал основания в ней сомневаться.

Например, в последние недели харьковский мэр не исчезает из ленты новостей — то выступил против волонтерской палатки, поставленной в центре города, то заговорил о возвращении проспекту генерала Григоренко имени маршала Жукова, откровенно забыв о декоммунизации. Теперь вот создал партию под парламентские выборы, наговорив на учредительном съезде столько всего интересного, что в стране с нормальным правосудием потянуло бы на несколько лет хорошего срока. И все снова возмущены. Хотя чего возмущаться?

Ведь взгляды Кернеса, насколько можно судить по его коротким репликам или пространным интервью, никогда не менялись — ни до войны, ни во время нее. Даже его заявления, что это именно он остановил сепаратизм в Харькове, свидетельствуют о том, что на тот момент, когда он это говорил, ему выгодно было сказать именно так. Все остальное не имеет никакого смысла.

Взгляды Кернеса не менялись — ни до начала войны, ни во время нее

Нет смысла выискивать противоречия или непоследовательность в сказанном или сделанном им. Не было никаких расхождений в том, что он, например, пару лет назад открывал в Харькове памятник вместе с представителями правых политических сил, которых теперь, после смены власти, со спокойной душой называет отбросами общества. Противоречия есть разве что в действиях правых сил, которые зачем‑то вздумали открывать памятники вместе с Геннадием Адольфовичем.

Так же как и не было алогичности в том, что харьковский мэр сначала публично поддержал на выборах действующего президента, а затем быстро отказался от него, как только выборы закончились. Противоречия, снова‑таки, были скорее в наивных попытках сторонников Петра Порошенко увидеть в этом странном невероятном стратегическом маневре (сделать ставку в Харькове именно на Кернеса) какую‑то особо хитрую технологию, какой‑то мудрый и взвешенный жест. Чем этот мудрый маневр закончился для Петра Алексеевича, можно не напоминать. В то время как для Геннадия Адольфовича он не закончился ничем.

Кернес вообще напоминает человека, играющего в шахматы по своим правилам. А так как правил этих никто, кроме него, не знает, то и упрекать его в их нарушении бесполезно.

Кажется, его коллективный избиратель в принципе не очень понимает, о чем Геннадий Адольфович говорит и чем занимается. Поэтому он может позволить себе что угодно: поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте и игнорировать решение суда, предписывающее эти тарифы снизить; поддерживать вчерашних врагов и при первом удобном случае снова их кидать; менять риторику в зависимости от конъюнктуры и с легкостью забывать о собственных обещаниях. Такое ощущение, что коллективный избиратель относится к Геннадию Адольфовичу, как к Майклу Джексону — никто не понимает, о чем он поет, но все подтанцовывают, потому что заводит.

Поэтому возмущение по поводу очередных политических лозунгов харьковского мэра просто удивляет. У него не может быть другого отношения к России, украинскому языку, маршалу Жукову или к Майдану. Конечно, время от времени он оглядывается на Киев, но в период большого передела административных рычагов и денежных потоков чего ему сдерживаться? Зачем ограничивать себя в удовольствии быть собой? Тем более что все и так подтанцовывают.

Чему может научить история с Геннадием Адольфовичем? Многому. Скажем, тому, что ненаказанное зло — как невылеченная простуда: сам себе создаешь проблемы на будущее. Или тому, что, пытаясь играть в азартные игры с профессионалом, сильно рискуешь проиграть. Или тому, что не стоит даже начинать апеллировать к логике и совести того самого коллективного избирателя, который позволяет выгонять себя в выходной день на акцию массовой поддержки любимого мэра, искренне ненавидя всех, кто не подтанцовывает.

В конце концов вся эта история напоминает очевидное: зло есть зло. Независимо от того, куда подуют ветры истории.



Колонка опубликована в журнале НВ за 6 июня 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

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