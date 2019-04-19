Главный результат выборов Вчера, 23:00 3219 Цей матеріал також доступний українською

Продвинулась ли Украина на пути к демократии?

Если мы говорим о демократии со стороны власти – то мы не слишком ушли вперед. Наша власть все же имеет склонность к автократической форме правления: она хотела бы быть над народом, а не под ним. Она не понимает, что народ ее выбирает, удерживает и нанимает для того, чтобы она выполняла его волю. Власть думает – по крайней мере действует – так, будто она над народом. И в итоге власть и народ живут сами по себе. Как разделенные: народ взывает, а власть не слышит.

К сожалению, в деятельности власти ощущаются и сакральные элементы. Там считают, что пришли откуда-то сверху. Будто от какой-то силы, а потому находятся над народом и могут жить в других условиях. И не нужно власть в своей деятельности ограничивать: тогда она не сможет выполнять своих полномочий. Власти все время кто-то мешает – то внутренние враги, то внешние. И если ты критикуешь власть, то таким образом помогаешь Кремлю.

Такая идеология постоянно присутствует в деятельности нашей власти. Нас пугают, что когда придет новая власть – возможна потеря страны. Или изменение курса. И что власть, которая придет, не справится со своими задачами, поставит Украину в зависимость, по крайней мере от нашего северного соседа. Эти широко распространенные легенды гласят: подлинной демократии у нашей власти не существует.

Зато народ почувствовал для себя большую силу демократии - почувствовал вкус свободы.

Народ стал другим

Первый и второй Майданы показали, что украинский народ не мирится с надувательством и фальшивыми словами: он проявляет свою волю и силу. Когда стало тяжело на Востоке, Россия открыла против Украины агрессию, народ сам организовал добровольческие батальоны и пошел защищать страну. Я веду к тому, что народ стал другим: почувствовал свои возможности и каждый раз использует их все шире и шире.

Поэтому народ изменился, а власть продолжает действовать по старым схемам. И это ответ на вопрос, почему сегодня народ хочет другого порядка. Люди, как видим, предпочитают молодого человека, который фактически никогда не был в политике.

Если новый политик является демократом, толерантным, образованным человеком и понимает, что такое честь, совесть и ответственность перед народом, то он может собрать вокруг себя опытную команду. Необязательно, чтобы она занимала какие-то высокие должности. Главное – чтобы была в системе управления, социальных, экономических, внешнеполитических или иных отношениях. Если эта команда соберется и начнет работать вместе, опираясь опять же на волю народа – а когда это нужно, то и на прямую демократию, народ будет иметь больше контроля над властью, а она не будет бояться, что ее контролируют. В конце концов, когда не чувствуешь, что тебя за что-то могут поймать, то чего бояться?

Я слышал заявления Зеленского. Да, ему будет сложно в Верховной Раде. Я вижу, что у парламента, рейтинг которого сейчас мизерный – в этих сетях старой власти – есть накопление ненависти к команде Зеленского и к нему самому. Политологи, депутаты или просто политические деятели старой команды даже морщяться, когда говорят о нем. Потому терять власть трудно, а теряется не только власть, но и доходы, которые она приносит. Но если за президента проголосует значительное количество избирателей – а рейтинг высокий – это будет свидетельствовать об очень высокой поддержке. И опираясь на нее – на волю народа и задачи, которые он хочет решать прежде всего – президент может действовать решительно. Опираясь на законы и Конституцию – но которые при этом и дают президенту в таких условиях действовать именно в интересах украинского народа.

И все это – предсказания. Я говорю лишь о возможной победе Зеленского.

В конце концов мы не должны мешать президенту руководить Украиной – мы должны мешать президенту воровать у Украины. Поэтому независимо от того, кто победит в этих выборах, если он будет служить Украине, я не буду ему не мешать. Если же будет действовать снова так, как сейчас – окружит себя бизнес-партнерами, кумовьями и сватами, то я всегда буду стоять категорически против.

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