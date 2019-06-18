Главное достижение безвизового режима Вчера, 09:32 Цей матеріал також доступний українською

Два года назад пришел конец затянувшейся международной изоляции Украины

11 июня 2017-го страны Шенгенского договора отменили визовый режим для украинцев.

Если сравнить год до безвизового режима с годом после него, то можно заметить, что пассажиропоток одного лишь международного аэропорта Борисполь вырос на 50%. С 8,6 млн в 2016-м, до 12,6 млн в 2018-м. Стоимость билетов на перелет снижается, заполняемость самолетов — увеличивается. В 2018-м Украина стала европейским рекордсменом по темпам роста авиаперевозок.

По данным государственной миграционной службы, за два года безвизового режима, около 9 млн украинцев получили биометрические паспорта для выезда за границу (2017-й — 3 млн человек, 2018-й — 5,5 млн, с начала 2019-го — 998 тыс). В 2016 — до введения безвиза — 2,2 млн загранпаспортов. За это время немногим более 3 млн человек сумели воспользоваться этой привилегией граждан свободного мира. Это очень мало для страны с населением в 42 млн. Но ведь это только начало долгого пути.

Чтобы понять, как далеко мы продвинулись по нему, хочу напомнить, откуда мы относительно недавно вышли. Собственно говоря, это и есть самое важное достижение безвизового режима.

Момент в истории

21 декабря 1917-го, то есть в первые дни советской власти, большевики выдали Инструкцию комиссарам пограничных пунктов Российской Республики «О правилах въезда и выезда из России». Отныне граждане молодой советской республики были обязаны получить разрешение на выезд в иностранном отделе Комитета внутренних дел в Петрограде, либо в Москве, в Комиссариате по иностранным делам. С 1920 года для получения загранпаспортов уже нужна была виза Особого отдела ВЧК.

Два года назад пришел конец затянувшейся международной изоляции Украины

Согласно новым правилам, введенным 1 июня 1922 г., для любого выезда за границу было необходимо получить разрешение Народного комиссариата иностранных дел. Журналисты, деятели искусства, все-все, для выезда за рубеж должны были дожидаться особого решения Политбюро ЦК РКП (б).

5 июня 1925 года вышло «Положение о въезде и выезде из СССР» в котором вся заграница объявлялась «враждебным капиталистическим окружением». Граждане, что желают съездить к врагу, подпадали под подозрение самых беспощадных органов, что славились чистой головой, холодным сердцем и горячими руками. (Не нужно поправлять, я не ошибся).

И вот вишенка на торте. 9 июня 1935 года в СССР вышел Закон, согласно которому, уход за границу рассматривался, как «измена Родине». С июня 1935-го за этот trip полагалось по приговору суда — смертная казнь. Расстрел. Преступниками объявлялись и родственники перебежчиков. Но их суд щадил, отправляя всего лишь на 10 лет в лагеря.

В 1958-м, после смерти Сталина, расстрел беглецов заменили тюремным заключением.

Нельзя сказать, что советские граждане совсем не ездили за границу. Правда если и ездили, то преимущественно в страны социалистического содружества — ГДР, Болгария, Румыния, Польша. Там не скроешься. Бывали поездки и в настоящее зазеркалье. Но туда пускали далеко не всех, так как далеко не все возвращались. Но если это спортсмены летят на соревнование, или артисты — на гастроли, то чаще всего к ним в группу внедрялся человек из органов госбезопасности. Паспорта при въезде в капстрану отбирали, возвращали при возвращении домой.

Анекдот того времени

Группа советских ученых летит на конференцию во Францию (Повезло).

Стюардесса Аэрофлота решила подсластить первое пребывание гостей на Западе.

Товарищи, вы летите в страну, где все ее жители говорят на французском. Возможно, вам захочется блеснуть и выразить свои чувства. Ну или задать вопрос на родном языке парижан. Спрашивайте. Я вам подскажу.



— Как сказать по-французски «спасибо»? — спрашивает крашеная блондинка.

— Мерси.

— А как будет на их языке «здравствуйте, товарищи»? — любопытствует немолодой мужчина в костюме тройка.

— Бонжур коморад.

— А как спросить, как вас зовут? — спрашивает его сосед.

— Кель э то ном.

— А как спросить: как пройти в посольство Израиля? — спросил серенький старичок.

— А тебе зачем? — спрашивает верзила, встав с заднего ряда.

— Нет-нет, мне незачем, я просто хотел узнать, кто старший группы.

Впрочем, жизнь сильнее фантазии.

9 октября 1968 года советский писатель Юрий Нагибин сделал удивительную запись в своем дневнике. Его, известного на весь Союз журналиста, драматурга, писателя не выпустили с журналистским корпусом на Олимпиаду в Мексику, что стартовала 12 октября. И вот он только что об этом узнал.

«Всё вновь почернело для меня. Какая тоска — всякий раз всё начинать сначала! Пиши заявления, ходи по инстанциям, натыкаясь всюду на ложь, хитрую уклончивость, лицемерие и тайную злобу».

Здесь же в дневнике Нагибин вспоминает зимние олимпийские игры во Франции, что прошли в феврале 1968-го, на которых он все-таки побывал в качестве корреспондента. И как мне кажется, весьма ярко проиллюстрировал в какой унизительный зверинец превращается общество, которое изолируют хоть снаружи, хоть изнутри. «Когда мы уезжали из Гренобля, они — пишет Нагибин про своих коллег, советских журналистов, — с корнем вырывали выключатели, штепсели и проводку в отведенных нам квартирах, совали в рюкзаки бутылки из-под шампанского, оборудованные под настольные лампы, отвинчивали дверные ручки, розетки, замки, пытались выламывать унитазы. До этого они обчистили столовую, не оставив там ни солонки, ни перечницы, ни уксусницы, ни соусницы, ни бумажной салфетки. Но ни одному из них не было отказано в чести представлять нашу родину на Олимпийских играх в Мексике».

Но во все годы находились люди, кто правдами, а чаще всего неправдами, покидали советский рай. Раз нельзя это было сделать временно, покидали навсегда. Сжигая все мосты.

Число успешных, а еще более, неуспешных побегов из СССР вряд ли кто-то точно знает. Но их точно, тысячи. Самый дерзкий, как по мне, это побег Славы Курилова. 8 декабря 1974 года он как турист сел на круизный лайнер Советский Союз, что должен был пройти по Тихому океану. Открывать визы для такой поездки не было необходимости, так как выход на берег не предполагался. Но для страстно желающего бежать из СССР, океан — это не преграда, океан — это возможность.

Вечером 13 декабря 1974 года, когда советские туристы все еще пели, пили, ели и плясали, Слава Курилов в тиши верхней палубы, подошел к корме лайнера и тихо бросился в темные воды Тихого океана. Три дня он вплавь добирался до филиппинского острова Сиаргао. Как позже он распишет в своей книге — Один в океане, самое трудное в этом заплыве — трое суток не спать. Свой маршрут беглец прокладывал по звездам. Иногда ошибался. Рисковал неимоверно. Готовился к этому заплыву он несколько лет. За этот переход через государственную границу Святослава Курилова на родине заочно осудили на 10 лет. Но вместо этого беглец провел остаток своих лет (24 года) в Канаде, а потом в Израиле, где занимался любимым делом — научными разработками в области исследования морей и океанов. Удивительная история. По ней снят документальный фильм, есть книга самого Курилова. И то и другое называется Один в океане. В Сети легко их найти.

И вот, 20 мая 1991 года, за три месяца до кончины советского строя, Верховный Совет СССР принял закон «О порядке выезда из Союза Советских Социалистических Республик и въезда в Союз Советских Социалистических Республик граждан СССР». Наконец-то, спустя более полувека, после выхода в свет растрельного закона советский человек перестал восприниматься изменником родины, если ему захотелось выехать за рубеж.

Советские, а затем и украинские границы были отперты. Миллионы людей в первые же годы свободы покинули СССР. Шлюзы прорвало. Это было похоже не на эмиграцию, а на эвакуацию. Но так бывает, когда всю жизнь всем все нельзя, а потом вдруг всем все стало можно.

P. S. Свобода перемещения людей, идей, капитала — базовые ценности современного мира. Все, что могут противопоставить им тоталитарные и авторитарные режимы, — это закон от 9 июня 1935 года — смертную казнь за несанкционированный выезд из СССР.

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