Дебаты Волкера-Суркова. Чего хочет Россия

Сценарий о поэтапности миротворческой миссии появляется не впервые. Его обсуждали еще в процессе создания так называемой «дорожной карты» реализации Минских соглашений, которую предложили Германия и Франция в 2016 году. Серьезные проблемы были понятны уже тогда. Речь идет о взаимосвязи выполнения пунктов по безопасности и политической части Минских соглашений. Есть опасения, что на тех этапах, где для каждой стороны есть определенные риски, план может сорваться.

Я не делал преждевременных оптимистических прогнозов. Так, в кулуарах и экспертных кругах о сценарии поэтапного введения миротворческой миссии снова начали говорить еще осенью. Но трудно сказать, обсуждался ли он на первых раундах переговоров Суркова-Волкера. Возможно, сама идея и звучала, но ее не конкретизировали. Вероятно, в этот раз Волкер приехал с определенными конкретными предложениями.

Какие результаты будет иметь последняя встреча Волкера-Суркова, станет ясно только со временем. Сурков сказал, что продвижение вперед есть, и в вопросах по миссии миротворцев существует определенное приближение позиций США и России. И Сурков всегда склонен к оптимистичным оценкам, выгодным для России. Это его стиль и он скорее оценивает переговорную ситуацию как политик. Волкер же не склонен давать оценки сразу после раунда переговоров. После ноябрьской встречи в Белграде, опять же впоследствии, Волкер оценил тогдашний раунд переговоров как шаг назад. Волкер и сейчас избегает преждевременных оценок.

Украинская позиция – контролировать границу еще до выборов

Проблема миротворческой миссии ООН в Донбассе заключается в следующем. Мы не знаем, согласится ли Россия на то, чтобы миротворческие войска взяли под контроль неконтролируемые участки российско-украинской границы на Донбассе. И если да, то как и когда это произойдет? Если Россия будет предлагать, чтобы это произошло только после украинских президентских выборов, то Украину это не устроит. Украинская позиция – контролировать границу еще до выборов, чем и должны заняться миротворцы ООН. Если Украина будет настаивать на том, что это должна быть полноценная миротворческая миссия, которая, в частности,будет выполнять функцию безопасности, а россияне утверждать, что это только охрана миссии ОБСЕ – никакого продвижения вперед не будет.

После выполнения первого этапа – размещения миссии ООН на линии разграничения – Украина должна будет проголосовать за законы: об амнистии, выборах на Донбассе, и тому подобное. Это может произойти. И что, как потом не согласуют дальнейшее размещение миссии ООН? Определенные шансы на реализацию поэтапного сценария, и я все же остаюсь скептиком. Поскольку разногласия остаются принципиальными, то выйти на финальную версию по миссии ООН и реализации Минских соглашений вряд ли удастся.

К тому же, в конце года в Украине начнется избирательная кампания. А перед выборами будет очень трудно проголосовать за любой закон по Донбассу. Возникнут как минимум две проблемы. Первая – так называемые выборы в так называемых ДНР и ЛНР. Украина их не признает, и сам факт проведения выборов – это срыв Минских соглашений. Так был разрушен Минск-1 и ситуация повторится.

Вторая проблема – это необходимость продлить срок действия закона об особом порядке местного самоуправления отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Сейчас этот закон продлен до октября. Вряд ли в начале избирательной кампании Верховной Раде удастся еще раз проголосовать за этот закон.

В свою очередь президентские выборы в России никак не влияют на переговоры и ситуацию на Донбассе. В определенной степени положительное влияние будет иметь проведение летнего Чемпионата мира по футболу. До и во время этого события Россия скорее будет демонстрировать миротворчество и конструктивность, а вот после могут возникнуть риски.

Поэтому в ближайшие месяцы вряд ли удастся достичь какого-то продвижения переговоров. Я сомневаюсь, что Россия пойдет на конструктивный компромисс. Она не будет делать подарков Порошенко во время президентских выборов. В Кремле скорее ждать более конструктивного для них победителя.

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