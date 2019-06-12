Экономический рывок для Украины Сегодня, 10:52 Цей матеріал також доступний українською

Не нужно бояться слова «капитализм». Только интегрируя страну в мировые рынки капитала, мы сможем добиться результата

Очень обнадеживает то, что сейчас происходит у нас в стране. Много талантливых, порядочных профессионалов готовятся к выборам в Верховную Раду. Конечно, люди с иными навыками и ценностями тоже активизируются, но вполне возможно, что они окажутся в меньшинстве — впервые в современной истории Украины.

Это дает уникальный шанс сфокусироваться на идеях, а не на личностях, и подумать о том, как нам заняться главным — создать страну, которой мы могли бы гордиться, в которой люди могли бы чувствовать себя достойно. Это невозможно без признания того, что мы живем в капиталистическом мире, и только интегрируя Украину в мировые рынки капитала, мы сможем добиться результата.

К сожалению, у нас в стране за постсоветские годы слово «капитализм» стало ругательством — это не источник возможности добиться успеха, как на это смотрю я, а олигархи, которые разворовали страну.

Карл Маркс говорил, что капитализм неизбежно рухнет, потому что владельцы капитала будут всячески защищать свои интересы и максимально эксплуатировать рабочий класс, платя им минимальные зарплаты и всячески ущемляя их права. Те люди, которые завладели ресурсами страны в 90-е, учились именно по этим учебникам — и именно такой капитализм они и построили. Жестокий и бесчеловечный. Самое грустное, что они винят в этом не себя, а капитализм! Как результат, большинство населения готово голосовать за псевдосоциалистические партии, которыми владеют те же самые олигархи — политика которых загоняет страну в еще большую нищету.

В первую очередь важна свободная торговля гривной

На самом деле на Западе капитализм изменился, и этот процесс начался в 1920-е и продолжается до сих пор. Генри Форд был одним из первых, кто начал достойно платить своим работникам. Он сказал знаменитую фразу: «Я хочу, чтобы каждый рабочий мог позволить себе купить автомобиль, который он производит». Это был прорыв. Оказалось, что рабочие — это не только ресурс, который можно эксплуатировать, как думал Карл Маркс. Это также потребители товаров и услуг, и чем больше у них будет свободных средств, тем больше будет потребления в стране и больше возможности заработать на производстве.

К сожалению, эта мудрость до нас не дошла. Модель, построенная у нас, была проста — максимально закрыть страну, получить контроль над всеми ресурсами и цементировать статус-кво подконтрольными политиками. Не удивительно, что мы — самая бедная страна в Европе, и самое продуктивное население не видит для себя тут возможности обеспечить своим семьям достойный уровень жизни и массово уезжает на заработки или эмигрирует.

Можно ли прервать этот порочный круг? Для меня ответ однозначен — да.

Единственный способ — создать конкуренцию олигархическому капиталу. Только вступая в борьбу с другими развивающимися странами за капитал и создавая ему комфортные условия у нас в стране, мы сможем изменить ситуацию. Любой капитал, зашедший в страну извне, будет ее менять, создавая рабочие места, спрос на политические изменения, а также увеличивая стоимость всех национальных активов и способствуя росту благосостояния людей.

Рецепт достаточно прост — нужно последовательно убирать барьеры на пути капитала в страну, и создавать комфортные условия, когда он уже сюда попал. Комфортные условия — это и защита прав собственности, и создание таких возможностей для инвестирования как открытие рынка земли. Депутатам предстоит много интересной работы.

Будучи профессионалом финансового рынка, меня волнует главная часть этой проблемы — как убрать барьеры на пути капитала в страну. Я хочу, чтобы работать с гривной стало так же удобно, как с польским злотым или турецкой лирой. Я хочу, чтобы в 2025 году мы могли вести дискуссию о том, необходимо ли нам в стране вводить евро. Я хочу, чтобы у нас в стране были представительства практически всех больших европейских и мировых банков, и чтобы они создавали конкуренцию нашим финансовым институтам. Мы добились многого в создании своей банковской системы, но, к сожалению, к ее «заслугам» можно отнести и создание финансовой дыры в 400 миллиардов гривен, которая легла на плечи налогоплательщиков. Здоровая конкуренция может помочь избежать повторения подобного сценария.

В первую очередь важна свободная торговля гривной.

Тут есть два пути. Либо мы просто разрешаем иностранным банкам открывать гривневые счета в НБУ — но тогда вся торговля моментально переместится в Нью-Йорк, Лондон и Франкфурт, что само по себе неплохо — либо, что лучше, создаем у нас финансовый центр, который будет торговать украинскими активами. В первую очередь это гривна, государственный долг и акции — потом уже можно будет торговать и газом, и зерном.

Это почти не требует инвестиций со стороны государства — частный капитал легко профинансирует такой проект. Необходимо просто принять закон, регулирующий такую торговлю, и, если НБУ будет делать свои интервенции через этот финансовый центр — это поможет оставить ликвидность в стране и не дать ей перетечь в иностранные финансовые центры.

Как украинцу мне очень обидно, что я помог создать и продать подобный финансовый центр в России за 4 миллиарда долларов, а вся финансовая инфраструктура Украины стоит ровно ноль. Это позор, и это нужно менять.

Если мы будем успешны в создании такого финансового центра, мы легко сможем сделать его региональным, добавив в него грузинские, армянские, и даже турецкие и польские активы — в этих странах отсутствуют централизованные точки торговли валютой. Санкции, наложенные Западом на Россию, дают нам уникальную возможность составить ей конкуренцию как региональному финансовому центру.

Второй рецепт, который лежит на поверхности — «безвиз» для иностранных банков.

По такому принципу работают все банки в ЕС — имея лицензию в одной стране, можно обслуживать клиентов любого другого страны-члена. Мы обязались ввести у себя подобный режим в наших договоренностях об ассоциации с ЕС, и теперь необходимо ускорить этот процесс. Это качественно изменит доступ бизнеса к кредитованию в лучшую сторону, и заставит НБУ улучшить качество своей регуляции — оно должно будет стать не хуже, а возможно и лучше того, что существует у наших соседей.

Работать с капиталом непросто, и на этом пути будут ошибки, взлеты и падения. Весь капиталистический мир построен на этом. Но игнорировать реальность и придумывать некий свой, особенный путь — это верная дорога к дальнейшему обнищанию. Нужно уметь ставить перед собой сложные, но выполнимые цели, и упорно идти к ним.

Рецепт богатства страны — ум, упорный труд, и немножко везения. Я очень надеюсь, что перезагрузка власти и парламента позволит нашей стране взять новый экономический курс, направленный на открытость, интеграцию в мировую финансовую систему и процветание. Это длинный и непростой путь, но первые шаги нужно делать уже сейчас, чтобы через 5 лет снова не жалеть об упущенных возможностях.

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