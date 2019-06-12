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Роман Сульжик

экс-банкир JP Morgan, Deutsche Bank

Экономический рывок для Украины

Сегодня, 10:52
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Не нужно бояться слова «капитализм». Только интегрируя страну в мировые рынки капитала, мы сможем добиться результата

Очень обнадеживает то, что сейчас происходит у нас в стране. Много талантливых, порядочных профессионалов готовятся к выборам в Верховную Раду. Конечно, люди с иными навыками и ценностями тоже активизируются, но вполне возможно, что они окажутся в меньшинстве — впервые в современной истории Украины.

Это дает уникальный шанс сфокусироваться на идеях, а не на личностях, и подумать о том, как нам заняться главным — создать страну, которой мы могли бы гордиться, в которой люди могли бы чувствовать себя достойно. Это невозможно без признания того, что мы живем в капиталистическом мире, и только интегрируя Украину в мировые рынки капитала, мы сможем добиться результата.

К сожалению, у нас в стране за постсоветские годы слово «капитализм» стало ругательством — это не источник возможности добиться успеха, как на это смотрю я, а олигархи, которые разворовали страну.

Карл Маркс говорил, что капитализм неизбежно рухнет, потому что владельцы капитала будут всячески защищать свои интересы и максимально эксплуатировать рабочий класс, платя им минимальные зарплаты и всячески ущемляя их права. Те люди, которые завладели ресурсами страны в 90-е, учились именно по этим учебникам — и именно такой капитализм они и построили. Жестокий и бесчеловечный. Самое грустное, что они винят в этом не себя, а капитализм! Как результат, большинство населения готово голосовать за псевдосоциалистические партии, которыми владеют те же самые олигархи — политика которых загоняет страну в еще большую нищету.

В первую очередь важна свободная торговля гривной

На самом деле на Западе капитализм изменился, и этот процесс начался в 1920-е и продолжается до сих пор. Генри Форд был одним из первых, кто начал достойно платить своим работникам. Он сказал знаменитую фразу: «Я хочу, чтобы каждый рабочий мог позволить себе купить автомобиль, который он производит». Это был прорыв. Оказалось, что рабочие — это не только ресурс, который можно эксплуатировать, как думал Карл Маркс. Это также потребители товаров и услуг, и чем больше у них будет свободных средств, тем больше будет потребления в стране и больше возможности заработать на производстве.

К сожалению, эта мудрость до нас не дошла. Модель, построенная у нас, была проста — максимально закрыть страну, получить контроль над всеми ресурсами и цементировать статус-кво подконтрольными политиками. Не удивительно, что мы — самая бедная страна в Европе, и самое продуктивное население не видит для себя тут возможности обеспечить своим семьям достойный уровень жизни и массово уезжает на заработки или эмигрирует.

Можно ли прервать этот порочный круг? Для меня ответ однозначен — да.

Единственный способ — создать конкуренцию олигархическому капиталу. Только вступая в борьбу с другими развивающимися странами за капитал и создавая ему комфортные условия у нас в стране, мы сможем изменить ситуацию. Любой капитал, зашедший в страну извне, будет ее менять, создавая рабочие места, спрос на политические изменения, а также увеличивая стоимость всех национальных активов и способствуя росту благосостояния людей.

Рецепт достаточно прост — нужно последовательно убирать барьеры на пути капитала в страну, и создавать комфортные условия, когда он уже сюда попал. Комфортные условия — это и защита прав собственности, и создание таких возможностей для инвестирования как открытие рынка земли. Депутатам предстоит много интересной работы.

Будучи профессионалом финансового рынка, меня волнует главная часть этой проблемы — как убрать барьеры на пути капитала в страну. Я хочу, чтобы работать с гривной стало так же удобно, как с польским злотым или турецкой лирой. Я хочу, чтобы в 2025 году мы могли вести дискуссию о том, необходимо ли нам в стране вводить евро. Я хочу, чтобы у нас в стране были представительства практически всех больших европейских и мировых банков, и чтобы они создавали конкуренцию нашим финансовым институтам. Мы добились многого в создании своей банковской системы, но, к сожалению, к ее «заслугам» можно отнести и создание финансовой дыры в 400 миллиардов гривен, которая легла на плечи налогоплательщиков. Здоровая конкуренция может помочь избежать повторения подобного сценария.

В первую очередь важна свободная торговля гривной.

Тут есть два пути. Либо мы просто разрешаем иностранным банкам открывать гривневые счета в НБУ — но тогда вся торговля моментально переместится в Нью-Йорк, Лондон и Франкфурт, что само по себе неплохо — либо, что лучше, создаем у нас финансовый центр, который будет торговать украинскими активами. В первую очередь это гривна, государственный долг и акции — потом уже можно будет торговать и газом, и зерном.

Это почти не требует инвестиций со стороны государства — частный капитал легко профинансирует такой проект. Необходимо просто принять закон, регулирующий такую торговлю, и, если НБУ будет делать свои интервенции через этот финансовый центр — это поможет оставить ликвидность в стране и не дать ей перетечь в иностранные финансовые центры.

Как украинцу мне очень обидно, что я помог создать и продать подобный финансовый центр в России за 4 миллиарда долларов, а вся финансовая инфраструктура Украины стоит ровно ноль. Это позор, и это нужно менять.

Если мы будем успешны в создании такого финансового центра, мы легко сможем сделать его региональным, добавив в него грузинские, армянские, и даже турецкие и польские активы — в этих странах отсутствуют централизованные точки торговли валютой. Санкции, наложенные Западом на Россию, дают нам уникальную возможность составить ей конкуренцию как региональному финансовому центру.

Второй рецепт, который лежит на поверхности «безвиз» для иностранных банков.

По такому принципу работают все банки в ЕС — имея лицензию в одной стране, можно обслуживать клиентов любого другого страны-члена. Мы обязались ввести у себя подобный режим в наших договоренностях об ассоциации с ЕС, и теперь необходимо ускорить этот процесс. Это качественно изменит доступ бизнеса к кредитованию в лучшую сторону, и заставит НБУ улучшить качество своей регуляции — оно должно будет стать не хуже, а возможно и лучше того, что существует у наших соседей.

Работать с капиталом непросто, и на этом пути будут ошибки, взлеты и падения. Весь капиталистический мир построен на этом. Но игнорировать реальность и придумывать некий свой, особенный путь — это верная дорога к дальнейшему обнищанию. Нужно уметь ставить перед собой сложные, но выполнимые цели, и упорно идти к ним.

Рецепт богатства страны — ум, упорный труд, и немножко везения. Я очень надеюсь, что перезагрузка власти и парламента позволит нашей стране взять новый экономический курс, направленный на открытость, интеграцию в мировую финансовую систему и процветание. Это длинный и непростой путь, но первые шаги нужно делать уже сейчас, чтобы через 5 лет снова не жалеть об упущенных возможностях.

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Теги:   Евросоюз Экономика

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