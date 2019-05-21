Досрочные выборы. Хорошо или плохо? Сегодня, 12:21 531 Цей матеріал також доступний українською

То, что провозглашает Зеленский, — не что иное, как революция. Типичная, как при Горбачёве

Итак, досрочные парламентские выборы. Согласимся даже с тем, что нарушения Конституции де-факто не было, поскольку парламентской коалиции де-факто не существует уже более двух лет. Даже в самом квалифицированном и непредубеждённом суде этот факт будет совсем не трудно доказать. Проехали.

То, что провозглашает Зеленский, — не что иное, как революция. Тихая, бескровная, но революция. Типичная революция сверху, как при Горбачёве. Хотя можно посмотреть и немного по-иному: актом революции было само голосование на выборах под девизом «Лучше дорога непонятно куда, чем дорога в никуда». И, кстати, Зеленскому хорошо бы постоянно иметь это ввиду: многие голосовавшие за него чётко осознавали, что голосуют за «непонятно куда», а поэтому их настоящую поддержку ему нужно ещё заслужить.

А революция, в идеале, требует как можно скорейшей полной перезагрузки органов власти — всех органов власти. Не случайно требования немедленных новых парламентских выборов очень громко звучали и после победы Майдана-2005, и после победы Майдана-2014. И поражения обоих Майданов — относительные, но всё же — среди прочих причин произошли и благодаря отсутствию немедленных парламентских выборов, на революционной волне и революционном подъёме.

Судя по всему, политсила Зеленского существует пока что больше в проекте

Иное дело, что если революции на Майданах были понятными и однозначными, то что на самом деле скрывается под революционной риторикой Зеленского — не ясно до сих пор. В частности, вызывает тревогу тот факт, что подняли головы, а то и вернулись в Украину некоторые видные сподвижники Януковича. А они — люди не наивные и не безоглядные, чтобы считать, что сам по себе уход Петра Порошенко с президентского поста снимает все претензии к ним украинского государства, и можно, сломя голову, броситься в Украину просто на удачу. Скорее всего, перед возвращением они тщательно разведали обстановку и прозондировали почву.

Но вынесем за скобки сомнения — мы сейчас о другом. Революции только тогда чего-нибудь добиваются, если их вектор подхватывает постреволюционная эволюция. Главной причиной относительного поражения революций на Майданах было именно то, что последовавшая за ними эволюция их вектор в достаточной степени не подхватила. Как можно скорейшее избрание нового парламента — это одно из необходимых средств добиться того, что эволюция будет двигаться в том же направлении, в каком и революция.

Но дело в том, что у революции и эволюции — принципиально разные способы достижения поставленных целей. Принципиально разные способы действий и принятия решений. И то, что хорошо для революции, часто оказывается губительным для эволюции — равно как и наоборот.

Противоречие нынешней ситуации состоит как раз в том, что созыв нового парламента — это задача революционная, тогда как вся последующая деятельность этого парламента — уже эволюционная.

И для революции необходимы немедленные парламентские выборы — чтобы они прошли под тем же самым революционным девизом «Лучше дорога непонятно куда, чем дорога в никуда». В нашем случае с одной, правда, оговоркой: даже революционная целесообразность вряд ли оправдывает проведение выборов в сезон массовых отпусков. Потому что даже самые политически сознательные граждане далеко не обязательно предпочтут ломать свои планы на отпуск. Таким образом, выборы в разгар лета — это максимально низкая явка избирателей и, соответственно, максимально искажённая итоговая картина. В выигрыше будут разве что те партии, значительным электоральным ядром которых являются пенсионеры. А мы хорошо знаем эти партии — революционными и реформаторскими их никак не назовёшь, и видеть их в новом парламенте в слишком большом количестве очень не хотелось бы. Ещё в некотором выигрыше будут политсилы, ориентирующиеся на маломобильные группы населения, либо тех, кто работает летом на огородах. И их политсилы мы тоже хорошо знаем.

И вот новый парламент избран. Вступает в силу эволюционная ситуация. И что получается? Украина — парламентско-президентская республика. А значит, парламент и президент — два равновеликих, равнополномочных органа власти, независимых друг от друга. Самодостаточных и функционирующих по собственным закономерностям.

Возможно ли такое, если парламент избран фактически на волне президентских выборов, если его избрание — это фактически второй акт этих же выборов? Да, уходящий парламент тоже избирался на излёте президентских выборов, но промежуток был хотя бы чуть-чуть больше! Что и дало возможность победить «Народному фронту» — в восприятии граждан тесному союзнику президентского БПП, но не самому БПП. Вполне вероятно, тогдашнюю победу «НФ», помимо других причин, обеспечило и желание не отдавать всю власть в одни руки, хоть немного рассредоточив её.

А потом проведение парламентских выборов в тени президентских, всего на полгода позже, было закреплено законодательно. Да, недавно мы наблюдали, как в Индонезии президентские и парламентские выборы проходили вообще одновременно. Но развитые демократические страны этого обычно не делают. Там выборы обычно разнесены во времени. В том числе и для того, чтобы ослабить вероятность концентрации власти в одних руках: да, ситуация, когда в парламенте главенствует не президентская политическая сила, считаются вполне нормальными и приемлемыми. А ещё для того, чтобы граждане чаще, чем один раз в каденцию, имели возможность менять свои предпочтения. И, главное, для того, чтобы на каждых выборах избиратели руководствовались мотивацией именно этих выборов, а не «соседних».

Пять лет назад Порошенко неоднократно заявлял, что в Украине пять лет не будет общенациональных выборов. Мол, вместо отвлекаться, страна будет успешно развиваться. Слышать такое из уст Порошенко было, честно говоря, странно: демократические политики, как правило, не считают выборы злом, пусть и неизбежным. Не считают их помехой для развития страны. А в результате? Разгромный счёт, с которым проиграл Порошенко, во многом был расплатой именно за целых пять лет без выборов: пар, который накапливался в обществе, впервые за пять лет получил возможность выплеснуться. Да и сам Порошенко, целых пять лет не получая от общества электоральных сигналов, оторвался от реальности, и, похоже, искренне верил, что его «армії, віри та мови» будет вполне достаточно для победы.

В итоге, с революционной точки зрения немедленные парламентские выборы необходимы, но с эволюционной — крайне нежелательны.

Есть и сугубо практический аспект. Судя по всему, политсила Зеленского существует пока что больше в проекте. Чем меньше у президента времени на её формирование, тем больше вероятность, что в ней окажутся «всякой твари по паре». А ведь его политсила, скорее всего, получит очень много мандатов и будет лицом нового парламента!

Есть ли выход из этого противоречия? Вероятно, да. Пять лет назад люди на Майдане требовали, чтобы новый парламент был избран на два, два с половиной, либо три года. Чтобы он официально был объявлен переходным. Сейчас, вероятнее всего — такая же необходимость. И не только для разнесения во времени президентских и парламентских выборов. За прошедшие пять лет всевозможные, даже самые успешные и тщательно проведённые люстрации, переаттестации и подобное, показали: с одного раза, с наскока кадрового очищения не добиться. Оно произойдет, но только до некоторой степени: существенное количество «старых» всё равно прорвётся. Процедуры очищения нужно повторять время от времени, чтобы с каждым разом недостойных оставалось всё меньше и меньше. С парламентскими выборами, похоже, то же самое. Тем более, если примут новый избирательный кодекс.

А кроме всего прочего, после Майдана Украина — чрезвычайно динамичная страна с чрезвычайно динамичным обществом. Новый президент обещает эту динамичность усилить. А значит, совсем не факт, что даже избранный под аплодисменты парламент будет нас устраивать через два или три года.

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