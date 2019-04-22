Что означают выборы в Украине для России и Беларуси Сегодня, 17:22 1238

Завершившиеся президентские выборы в Украине имеют, естественно, огромное значение для Украины. И исключительное значение – для России и Беларуси

Их результаты позволяют сформулировать несколько существенных наблюдений.

1. Владимир Зеленский на этих выборах разгромил Петра Порошенко. Никогда ранее – в ходе шести предыдущих президентских выборов в Украине – победитель не получал такого высокого результата (73,2% голосов избирателей). Никогда ранее разница между числом голосов, поданных за победителя, и числом голосов, поданных за проигравшего, не составляла такой огромной величины – почти 49 процентных пунктов.



2. За три недели между первым и вторым турами голосования Зеленский существенно увеличил свой отрыв от Порошенко. Если Порошенко к своим 15,95% голосов, полученным в первом туре, сумел добавить лишь 8,5 процентного пункта и получил 24,48% голосов (прирост числа голосов наполовину), то Зеленский к своим 30,24% добавил почти 43 процентных пункта и получил 73,19% голосов избирателей (прирост числа голосов почти в два с половиной раза).

3. Зеленский победил во всех макрорегионах Украины – на Западе, Юге, Востоке, в Центре. Поэтому представлять его победу в качестве победы одной части страны против другой, как это было на пяти первых президентских выборах в Украине, невозможно. При этом оказалось, что важнейшим фактором, способствовавшим преодолению традиционного раскола страны и ее политическому «сшиванию» в единое целое, стала – в отличие от выборов 2014 года – не столько путинская агрессия, сколько деятельность уходящего президента. Неприятие коррупции, лжи, личной непорядочности президента и других представителей власти оказалось мощнейшим электоральным ресурсом, способным объединить всю страну.

Зеленский провел самую длительную предвыборную кампанию в истории страны

4. Судя по данным социологических опросов и экзит-полов, за Зеленского голосовали избиратели всех возрастов. Однако уровень его поддержки повышается со снижением возраста избирателей. Зеленский выступает прежде всего президентом молодежи.



5. Победная кампания Зеленского несомненно будет тщательно изучаться со всех сторон. Но уже сейчас можно сказать, что она была не просто нетрадиционной, а одной из самых инновационных. Достаточно сказать, что среди всех украинских политиков Зеленский провел самую длительную предвыборную кампанию в истории страны – в течение как минимум четырех лет. Премьера первого сезона телесериала «Слуга народа» (слоган сериала: «История следующего президента») состоялась 16 ноября 2015 г., его съемки проходили летом 2015 г., а начало подготовки сценария приходится, очевидно, на конец весны 2015 г.

6. Президентские дебаты, проведенные на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля, беспрецедентны не только в истории Украины и постсоветских стран, но и, возможно, всего мира. Они задают новые стандарты политической борьбы, игнорировать которые в будущем будет очень непросто.



7. Одно из самых сильных заявлений, сделанных Зеленским в выборную ночь, это «Пострадянські країни, дивіться на нас — усе можливо». Эти слова, наряду с рядом других комментариев (например, многократное подтверждение новым президентом европейского выбора Украины), являются весьма ясным индикатором как эмоциональных настроений, так и политических намерений Владимира Зеленского и его команды.

8. Неоднократные заявления Зеленского о том, что он собирается занимать президентский пост только один срок, наряду с аналогичными заявлениями других кандидатов в президенты Гриценко и Богословской, – в случае исполнения этого обещания – задают новую, исключительно важную, политическую моду, способную со временем трансформироваться в важнейший политический институт в Украине и за ее пределами – ограничение пребывания лица на президентском посту лишь одним сроком.

9. Среди первых анонсированных законопроектов Зеленского – об импичменте президента и о снятии депутатской неприкосновенности – в случае их принятия – создадут новую политическую ситуацию и в Украине и в качестве притягательного примера – в других странах постсоветского пространства.

10. Седьмые президентские выборы в Украине в очередной раз продемонстрировали, что Украина в целом – это свободная страна. Украинское общество, естественно, это знало и ранее. Но это напоминание исключительно ценно и особенно весомо для ее восточно-славянских соседей – России и Беларуси. Для кремлевской пропаганды, распространяющей небылицы про «националистическую», «нацистскую, «антисемитскую» Украину, совершенно нокаутирующим является избрание на пост президента страны тремя четвертями голосов избирателей Владимира Зеленского при действующем премьер-министре Владимире Гройсмане.

11. Важнейшей предпосылкой нового успеха Украины стало заметно выросшее за последние годы качество украинских государственных политических институтов. Среди них следует отметить следующие:

- относительно свободные, честные, конкурентные выборы, с минимальными (по постсоветским меркам) масштабами фальсификаций;

- формирование по результатам парламентских выборов реальной парламентской коалиции;

- формирование правительства в основном парламентской коалицией;

- децентрализация подчинения силовых структур, неподчинение МВД президенту;

- свободные политические дебаты;

- наличие ключевого политического института свободного общества – регулярного прихода оппозиции к власти. В Украине это происходило уже четырежды: дважды – мирно (в 1994, 2010 гг.), дважды – в условиях революций, причем один раз в условиях бархатной (мирной, бескровной) революции (в 2004 г.), второй раз – в условиях революции с жертвами (в 2014 г.). Сейчас Украина передает высшую государственную власть оппозиционному политику в пятый раз. (В России этого не было ни разу).



12. Ключевым политико-силовым фактором, создавшим условия для обеспечения качественного проведения обоих туров президентских выборов и свободного волеизъявления на них граждан, стала подчеркнуто нейтральная позиция, занятая министром внутренних дел Аваковым. Во второй раз в недавней истории Украины (в первый раз – во время Оранжевой революции 2004 года) децентрализация подчинения ударных силовых органов (соответственно СБУ и МВД, президенту и парламенту) сыграла важнейшую роль в сохранении основ демократической политической системы, в обеспечении порядка и неприменения насилия в ходе президентских выборов.



13. Одним из важнейших условий, обеспечивающих свободное развитие страны, является децентрализация собственности на важнейшие СМИ, свободная конкуренция между ними. Сегодня в Украине действуют 8 крупных телеканалов, большая часть которых принадлежит группам крупного бизнеса, часто называемым олигархами. Без распределенной собственности на СМИ, включая крупнейшие телеканалы, не смогли бы состояться ни победа Оранжевой революции в 2004 г., ни победа Революции достоинства в 2014 г., ни победа Зеленского на президентских выборах 2019 г.



14. Для долгосрочного успеха в создании политической системы свободного общества важную роль играют особенности социальной структуры посткоммунистического общества. Наиболее серьезные препятствия созданию политической системы свободного общества представляют унаследованные от коммунистического режима нереформированные государственные и силовые структуры, в особенности спецслужбы и политическая полиция, а также олигархические структуры, появляющиеся во многих посткоммунистических странах с переходом их к рыночной экономике. Наиболее благоприятные условия для формирования политических институтов свободного общества складываются в обществах, где ликвидированы бывшие коммунистические спецслужбы и не появилась новая олигархия. В таких странах уже созданы устойчивые политические институты свободного общества (страны Балтии). Наихудшие условия складываются в обществах, в которых унаследованным от тоталитарного режима спецслужбам удается не допустить появления (или же подавить деятельность появившихся) новых олигархических структур (Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Средняя Азия). В таких странах укрепились жесткие авторитарные режимы. Промежуточное положение занимают общества, в которых на фоне ослабленных (ликвидированных) спецслужб значительную роль играют новые олигархические структуры (Украина, Молдова, Грузия). При этом условия для развития демократии оказываются более благоприятными в странах со значительным числом конкурирующих олигархических групп (Украина) и менее благоприятными – в странах с одной крупной олигархической группой, монополизировавшей ключевые позиции в экономике, СМИ, общественных институтах (Молдова, Грузия).



15. Шестой шанс, предоставленный 21 апреля украинскими избирателями новому президенту и его команде (пять предыдущих – в 1991, 1994, 2004, 2010, 2014 гг.), не гарантирует им автоматически успеха. В случае неудачи Зеленского и его команды украинцы, можно не сомневаться, заменят его и ее на следующих президентских выборах (или же через процедуру импичмента, или же через процедуру Майдана) и предоставят властные полномочия другой команде. Так работает демократия. Принципиальное отличие авторитарных режимов в России и Беларуси от свободной Украины заключается в том, что российским и белорусским гражданам возможность выбора пути развития собственной страны была предоставлена лишь однажды – в России 1991 г., в Беларуси – в 1994 г., при отсутствии сейчас в обеих странах каких-либо работающих механизмов (выборы, импичмент, Майдан) по замене во власти не справившихся президента и его команды.



Текст опубликован с разрешения автора

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