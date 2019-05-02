Что не так с украинской экономикой? Сегодня, 20:13 1750 Цей матеріал також доступний українською

Обычно в такой дискуссии сосредотачиваются на том, что делает государство. Но есть лучший способ

Строительство в Киеве переживает бум - но не остальная экономика. И это главная причина, почему украинцы не несут деньги в банк, а покупают дополнительные апартаменты. Другие держат сбережения наличными. Украинские депутаты в среднем хранят дома $700 тыс. Те, кто имеет больше богатства, переводят их в оффшорные раи.

Сейчас Украина - самая бедная страна Европы. Согласно МВФ, Украина обошла Молдову среди беднейших стран Европы, поскольку ее ВВП на душу населения в 2018 году составил $ 2,963, что на 8% меньше молдавского. Эти цифры можно поднять многими способами. Возможно, о половине украинской экономики не отчитываются в официальной статистике: цены в Украине настолько низкие, что за один доллар здесь можно получить гораздо больше, чем в любом другом месте. И все же, экономический рост достигал около 3% последние три года, и МВФ предусматривает подобные темпы даже в долгосрочной перспективе. Бедная страна с макроэкономической стабильностью и открытым доступом к большому европейскому рынку должна была стабильно расти на 7% ежегодно.

Что не так? Обычно в такой дискуссии сосредотачиваются на том, что делает государство, и лучший способ понять, как на самом деле функционирует экономика: следите за деньгами.

Люди должны присоединяться к парламенту, чтобы становиться политиками, а не бизнесменами

Украина имеет стабильный чистый отток капитала около 4% ВВП в год. Иностранцы видят, что происходит, и реальные прямые инвестиции держатся на уровне 1% ВВП последние пять лет. Конечно, война напугала многих, но это вряд ли главная причина того, что прямые иностранные инвестиции не увеличиваются. Украине их следует иметь на уровне 4-5% ВВП. И тогда коэффициент инвестирования будет не 20% ВВП, а 28-30%, что и является разницей между 3% и 7% роста.

Здесь доступно минимальное, или никакое финансирование для бизнеса. В основном бизнес-инвестиции базируются на нераспределенной прибыли. Начиная с 2014 года, Национальный банк Украины (НБУ) закрыл 100 из 180 коммерческих банков. Во многих случаях владельцы банков брали большинство кредитов, и крупные вкладчики теряли свои деньги. В других случаях банки специализировались на отмывании денег, а некоторые функционировали так же, как холдинговые компании.

И банковая система не исцелилась. Из-за многочисленных банкротства пока государственные банки насчитывают 58% всех банковских активов. Процентные ставки неизмеримо высоки. НБУ только что урезал процентные ставки до 17,5% в год, в то время как инфляция достигает лишь более 8%. Самые низкие коммерческие заимствования в гривне составляют 22%, то есть реальная процентная ставка - это минимум 14% в год. И это слишком много для инвестирования, поэтому банковые займы не финансируют инвестиции. Несмотря на очень высокие процентные ставки, банки так же и не привлекают вкладчиков.

Ключевая проблема банков в том, что их крупнейшие клиенты не платят. В сумме недействующих кредитов в банковой системе Украины более 50%. Причина в том, что в Украине есть несколько сотен людей, которые считают себя слишком высокопоставленными, чтобы платить, и к сожалению, украинское судейство с ними соглашается. Особенно этим правовым иммунитетом наслаждаются 427 членов парламента (и где-то две четверти из них являются бизнесменами). Другие просто имеют слишком хорошие отношения с соответствующими составляющими правоохранительного аппарата. Европейские элиты вели себя подобным образом в XVIII веке. Лишь в XIX веке, когда игровое поле выровняли, Европа начала расти.

Ниже представлены критические недостатки украинской власти. Во-первых, парламентский иммунитет должен быть снят. Люди должны присоединяться к парламенту, чтобы становиться политиками, а не бизнесменами.

Во-вторых, Украине нужно переделать проваленную судебную реформу так, чтобы судей Верховного суда можно было считать честными людьми. То же самое касается офиса генпрокурора. Служба безопасности Украины больше не должна иметь дело с экономическими преступлениями. 8000 или даже больше чиновников, которые выполняют эту работу в соответствующем департаменте, должны быть уволены. Большинство из них уже заработали больше, чем нуждаться на пенсии.

В-третьих, лучший задаток для ссуды в банке - это земля или недвижимость. Впрочем, сегодня сельскохозяйственные земли нельзя использовать как задаток, поскольку существует мораторий на частную продажу земли. Если его наконец снимут, банки смогут давать куда больше кредитов сельскому хозяйству, что могло бы удвоить его прибыли.

Так банки смогут начать нормально функционировать, и привлекать как капиталы, так и депозиты. Рынок снизит процентные ставки. Государственные банки смогут привлечь инвесторов, и быть приватизированными. Если собственность в Украине признают безопасной, отток капитала сократится и пойдет инвестициями в украинскую экономику. Иностранцы увидят эти преобразования и захотят присоединиться к украинской партии роста.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Андерса Аслунда. Републикация полной версии текста запрещена

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