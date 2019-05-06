Что не так с инаугурацией Зеленского? Сегодня, 19:43 4186 Цей матеріал також доступний українською

Затягивание очевидно, но это неправильно, особенно учитывая ситуацию в стране и конфликт с Россией

Желание Зеленского понятно, и оно такое же, как у предшественников - скорее стать президентом. Вокруг его инаугурации не столько реальных проблем, сколько психологии, взаимных опасений, подозрений и конфликтов интересов.

Поскольку в парламенте у Зеленского сторонников немного, существует риск того, что там могут не согласиться на кадровые назначения нового президента, заблокировать его первые законопроекты. Плюс есть риск потерять рейтинг до парламентских выборов. Поэтому возникла идея пойти на досрочные выборы.

Как по мне, этот сценарий является достаточно рискованным. При желании и парламент, и правительство могут не признать указ президента о роспуске Верховной Рады, а затем заблокировать досрочные выборы, как это у нас уже было в 2007-2008 годах. Тогда возникает риск политического кризиса.

Возникает риск политического кризиса

Но пока это инструмент давления на парламент. И надо не только давить, но и договариваться. Мол, ладно, мы не будем распускать парламент, но давайте договоримся, что мы достаточно быстро - в первую же неделю после инаугурации - утвердим кадровые инициативы президента. Кто знает, может так уже договариваются, но пока мы еще не знаем результатов переговоров.

Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая, парламентарии в свою очередь не говорят ни да, ни нет. Опасаясь роспуска Верховной Рады, они затягивают инаугурацию. Логика проста, и большинство экспертов считают, что предельная дата, когда еще можно будет распустить парламент - это 27 мая. Позже это уже будет нелегитимным. Поэтому если инаугурация состоится 28-го, то распустить Раду Зеленский уже не сможет. Чем завершится эта тактическая борьба, и кто какую роль в ней играет - мы узнаем уже в начале следующей недели, когда соберутся все лидеры парламентских фракций и групп.

Каковы рычаги влияния у Зеленского? Скорее это всего здесь главным является статус и аура нового президента, а дальше - искусство переговорщиков. Сейчас многие депутаты готовы понравиться новому президенту: у многих нет шансов попасть в Верховную Раду, а тут хотя бы место в списке в случае поддержки. Или благодарность в той или иной форме. В этой игре на лояльность команда Зеленского вряд ли будет что-то обещать, но по разным причинам представители фракций и групп будут готовы поддержать нового президента, и этот спектр достаточно широк: от «Батькивщины» и части «Народного фронда» до депутатов Оппблока.

Решение вопроса инаугурации будет зависеть от многих факторов: как ситуации в парламенте, так и позиции Парубия - в случае, если не найдется 260-ти депутатов, которые поддержат назначение процедуры на 19 мая. Команда Зеленского может выбрать и более гибкую тактику: публично или в иной форме пообещать, что вопрос о роспуске Рады не будет поднят.

Если инаугурация таки пройдет 19 мая, то это будет почти через месяц после выборов - не так, как это было с тремя предыдущими президентами, которых инаугурировали где-то через две недели. Затягивание очевидно, и это некорректно и неправильно, особенно учитывая ситуацию в стране и конфликт с Россией. Такие переходные периоды довольно рискованны: снижается стабильность институтов. Достаточно взглянуть лишь на то, как сейчас работают суды.

Затягивание работает вопреки государственным интересам. О катастрофе речь не идет, но дополнительные проблемы возникают. Как и психологическая нестабильность из-за подковерных игр и интриг. Так закладывается противостояние между Зеленским и парламентом - и это тоже нехорошо.

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