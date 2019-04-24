Что Кремль готовит для Зеленского Сегодня, 21:03 2603 Цей матеріал також доступний українською

Москва не может мириться с Украиной, не поддающейся логике, а потому попытается навязать ее неопытным лидерам свои приоритеты

Второй тур украинских президентских выборов, состоявшихся 21 апреля, стал несколько нетрадиционно демократичным. Для миллионов усердных наблюдателей в России, рассматривавших этот процесс через искаженные стекла своих популярных медиа, это стало, как ни странно, разочарованием. С одной стороны, для действующего президента Петра Порошенко – которого избрали в разгар острого военного кризиса в 2014-м и который показал себя лучше, чем ожидалось – это было убедительное поражение. Но с другой, его соперник Владимир Зеленский – слегка знакомый россиянам благодаря главной роли в популярном телешоу – доказал, что человек без политического опыта может быстро получить ошеломительную поддержку общественности. Российская пропаганда обычно стремится представить политические процессы в Украине – как и на Балканах – как неким хитрым образом сконструированные США. Впрочем, в этом случае убедительно донести какую-либо конспирологическую теорию о спонсорстве Запада было невозможно. Как бы это не совсем сложно, но многим россиянам пришлось вынести некомфортные выводы: украинцы действительно могли сделать свободный и взвешенный выбор, завершившийся сменой их лидера, от которого они все немного подустали.

Очевидно, кандидаты на украинских президентских выборах не симпатизировали намерениям заключить мир с Россией. И хотя Зеленский избегал агрессивной риторики в своей предвыборной кампании, Москва не видела смысла поддерживать его против жесткого, хотя и более предсказуемого Порошенко.

На самом деле новый украинский президент с его мощными возможностями пробовать новые средства и методы ведения политики, может обернуться для Кремля более сложным партнером в маневрировании вокруг застоявшегося конфликта на Донбассе. Москва продемонстрировала готовность усиливать экономическое давление на Украину и в основном воздерживалась от многоэтапного «гибридного» вмешательства, направленного на подрыв целостности выборов. Украина может хронически отставать в делах экономических, но она совершила шаг вперед в развитии демократии и снова показала свою идентичность как плюралистического европейского государства, где большое количество внутренних разногласий лежат в основе прочного национального единства.

Команду Зеленского протестируют раньше, чем они приготовятся

Победа Зеленского – это очевидное проявление разочарования и недовольства традиционными политическими элитами, и этот тренд Украина разделяет со многими европейскими странами. Популисты разных убеждений пытаются использовать это разочарование, и недавнее избрание Зузаны Капутовой президентом Словакии демонстрирует рост поддержки младших антикоррупционеров, чем пронационалистических политиков.

Кремль пытается делать вид, что стремление к свежим идеям и лидерам не существует в России, но постоянные попытки фальсифицировать экономические данные и рисовать картину оживления роста выдают нарастание сомнений в настроениях общественности. На прошлой неделе президент Владимир Путин столкнулся с новой генерацией европейских лидеров, поздравив в Москве президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Он выглядел неудобно, отвечая на ее прямое и уверенное противодействие сложностям в двусторонних отношениях.

Российскому руководству на самом деле было куда легче объявить о полном прекращении отношений с НАТО, вместо того чтобы продолжать отрицать грубое нарушение международных норм и симулировать готовность сотрудничать ради снижения напряжения. То, что прокремлевские комментаторы называют «жестким реализмом», в действительности является старым сочетанием блефа, конфронтации и травли, направленной на усиление каждого недоразумения в трансатлантических и внутриевропейских отношениях, и для Москвы это вполне приемлемо в использовании.

Ключевой частью стратегии «разделять и выживать» является размахивание новыми системами вооружения и фантазиями Путина о «чудо-ракетах». Как результат, предложения о потенциальной приемлемости и целесообразности лимитированной ядерной войны занимают все больше места в российских дебатах по внешней политике. Этому далекому от невинного восхваления со стороны Кремля типично присущи некоторые грубые преувеличения. И масштаб проблем в российском военно-промышленном корпусе можно вывести из неохотного официального признания неудач и пробелов в российском космическом секторе.

Неправильное управление, усиленное коррупцией, стало неотъемлемой особенностью лидерства Путина, и определяет потребность передислоцировать большую часть ресурсов на наращивание военной мощи, что усиливает социальные проблемы, которые нельзя затушевать бухгалтерским креативом. Динамика деградации порождает гнев и недовольство в российском обществе, которые все же остаются скрытыми, но проявляют себя во внезапных вспышках протестов и призывах наказать коррупционных чиновников. Последнее может, по крайней мере частично, проявлять себя в росте народного уважения к диктаторскому правлению бывшего советского лидера Иосифа Сталина. Многие либеральные комментаторы глубоко разочарованы таким сдвигом в настроениях общественности, в то время как другие полагают, что такое «уважение» – это прежде всего отражение глубокого недовольства бесстыдным самообогащением путинской элиты.

Общественное мнение в Украине сталкивается с различными проблемами, однако не страдает типичной российской ностальгией по своему прошлому, где глубоко ценят свой статус «суперсилы». Что показало сокрушительное поражение Порошенко, так это готовность общества выйти за пределы мобилизации, вызванной тлеющей войны на Донбассе, сосредоточившись на проблемах реконструкции и развития. Эта тяга к новым перспективам нарастает и в российском обществе, и грубое преувеличение официальной пропагандой трудностей Украины не может подавить желания россиян сбежать от болота стагнации.

Российскому истеблишменту ненавистно трактовать победу Зеленского как свидетельство о выборе Украины в пользу оживления внутренних реформ, и там даже не знают, чего ожидать от этого немыслимого изменения управления. Замкнув себя в грубом и глубоко несправедливом конфликте с «братским» соседом пять лет назад, Россия куда больше регрессировала к коррупционной автократии, оправдывающей свое существование разжиганием конфронтации с Западом.

Кремль не может мириться с Украиной, не поддающейся логике и отвергающей каноны этого конфликта, а потому Москва попытается навязать неискушенному украинскому руководству приоритеты управления заранее проигрышной войны.

Команду Зеленского протестируют раньше, чем они приготовятся к серьезным вызовам. И каждая победа, которую Кремль попытается добыть, вероятнее всего, будет бить по России сильнее, чем по Украине. Милитаризм – это проклятие российской политики и экономики. И даже в условиях, когда общество все больше изматывается от этого, элиты озабочены стремлением строить и проектировать военную мощь, какими бы последствиями это не грозило расшатанному государству.

Перевод НВ

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Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена

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