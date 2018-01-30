Мракобесие в Польше. Будем мудрее

В Польше такой проблемы не существует в природе. И из Украины подобные настроения никоим образом не импортируются. Более того, в Польше действуют определенные нормы, ограничивающие возможность применения той же символики, связанной с ОУН-УПА. И поляки этим достаточно хорошо умеют жонглировать.

Вот пока закон еще не введен, попробуйте ради эксперимента въехать в Польшу, имея в салоне красно-черный флаг. Я часто езжу в Варшаву автомобилем с сине-желтым флагом – все нормально, красиво и очень вежливо. Отношение к украинцам прекрасное. Но стоит тут же появиться водителю с красно-черным флагом – и все меняется на глазах, машину сразу на разворот. И даже когда водитель уже снимает и прячет тот флажок, он попадает под полную проверку – машину чуть ли не раскручивают. То есть там и так есть свои определенные меры предосторожности.

Каким образом в Польше собираются регулировать применение пропаганды, которая может быть реализована в другой суверенной стране? В Польше ее по сути даже некому реализовать. Украинские заробитчане, ограниченные там в своих правах, а не будут рисковать. Более того, я свято убежден, что этот закон даже не направлен напрямую против Украины. Он призван создать проблемы и дополнительный конфликт, но основная его цель реализуется в самой Польше – это то, что я назвал бы старческим маразмом одного из польских лидеров. Это человек, который в определенный период решил, что может вернуть назад советские времена с генеральными секретарями. Это Ярослав Качиньский – такой себе престарелый генсек образца брежневской эпохи. Это человек, о чьем уровень политического такта, интеллекта и поведения можно судить хотя бы по тому факту, что он жив сегодня только потому, что в свое время его брат-близнец и президент Лех Качиньский, чтобы не иметь лишней компрометации, не позволил ему лететь на том же самолете в Смоленск. Это известная в Польше вещь. Там много пишут о том, почему на борту была вся элита, близкая к партии «Право и справедливость», кроме мэра Варшавы, брата-близнеца тогдашнего президента Ярослава Качиньского. Этот человек действительно хочет возродить определенные советские традиции управления, и, не будучи легитимным президентом или кем-либо еще, фактически управлять страной.

Польша не может больше выполнять роль адвоката Украины – ей уже самой нужны адвокаты

У Ярослава Качиньского является колоссальная ревность ко всем, кто каким-либо образом оказывается достаточно успешным в его и других политических силах. Обратите внимание, что мы видим только то, что касается «польско-украинских конфликтов» – хотя я бы это так не называл. Мы видим позицию президента Польши, премьер-министра, министра МИД и даже бывшего министра МИД Витольда Ващиковского, который действительно был лично настроен против Украины. Но когда речь идет о русско-украинском конфликте, они во всех без исключения случаях очень четко высказываются в нашу поддержку. Здесь их не в чем упрекнуть.

Но речь идет о том, что нарастание напряжения и откровенные подставы происходят достаточно часто. Вот были переговоры президента Польши Анджея Дуды с Ангелой Меркель. И в тот же день в Польше вышел документ с предложениями, что Германия должна заплатить Польше миллиардные компенсации за Вторую мировую войну. Понятно, что дальнейший ход переговоров в Берлине пошел очень криво.

Далее Дуда вознамерился нормализовать отношения с органами ЕС, ведь против Польши собираются применить санкции. И если страну не спасет, то есть не наложит вето Виктор Орбан (кстати, друг юности нынешнего министра МИД Польши), то страну отстранят от принятия решений в ЕС. Впервые в истории организации какую-то страну могут лишить голоса. И в то же время, когда Дуда пытается уладить эту ситуацию в Брюсселе, Ярослав Качиньский делает заявление, что Польша никоим образом не будет уступать. Мол, позиция касательно судебной власти и свободы слова останется неизменной, мы своего добьемся и т.д. Все переговоры президента в Брюсселе сразу же закончились. Качиньский во второй раз сделал такое заявление, когда Дуда пробовал немного снять польские проблемы во времяДавоского саммита.

Поэтому мне кажется, что здесь на самом деле действует маразматический фактор ревности, злобы и желания подставить всех вокруг за счет своей собственной страны. Но не нам на это жаловаться – у нас тоже достаточно политиков, которые за счет своей страны делают себе политическую карьеру или свое реноме.

Что-то подобное я вижу сегодня в Польше. Потому что, повторюсь, никто из польских политиков сегодня против Украины в болезненных для нас вещах не воюет. Там, используя имя Украины. только создают дополнительный скандальный имидж.

В конце концов, этот закон затронул не только нас. Он предусматривает изменения по ряду законодательных актов, и Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, уже заявил, что они будут жестко воевать против этого закона. Ведь польский сейм решил одним махом еще и снять с себя совместную ответственность за преследование евреев во время Второй мировой войны и, надо напомнить, и после нее.

Период антисемитизма в Польше проходил очень жестоко. И если в Советском Союзе это происходило довольно смазано и не так демонстративно, то в Польше продолжались жесткие преследования. Очень много евреев попало и в тюрьмы, в местные концлагеря. Именно поэтому это законодательное изменение уже вызвало возмущение в Израиле, и, частично, из-за разговора Порошенко с Дудой в Давосе. А надо понимать, что там, где пошли заявления Израиля, там вскоре последуют и заявления США. Тем более, что Дональд Трамп, в отличие от Барака Обамы, является достаточно последовательным союзником Израиля.

Анджей Дуда уже сказал, что будет очень внимательно изучать этот закон. В польском Сенате, возможно, появилась мысль, что этот закон можно и заблокировать. Поэтому первый момент – вступит ли это закон реально в силу. И второй момент – нам еще надо изучить, нет ли там каких-то прямых угроз для украинских граждан. Насколько я понимаю, то нет. К тому же, польский МИД в своем комментарии фактически оправдывается и будто извиняется перед Украиной. Этот закон не применяется ни к тому, ни к этому и вообще неизвестно, будет ли это когда-то законом. Мол, вот такой маразм и что поделаешь. Именно так на человеческий язык можно перевести заявление польского МИД.

В этой ситуации нам надо быть мудрее, по крайней мере, не отвечать на том же языке. Мол, вы нам закон, а мы вам повторяем два старых принципа, которые, кстати, впервые прозвучали в Польше. Первый от Ежи Гедройца, польского гуманиста, воспоминания о котором очень не хотят видеть в нынешней правящей партии. Гедройц, который фактически построил основу нынешней польской демократии, говорил: «Без независимой Украины независимая демократическая Польша невозможна». И второй – это принцип «прощаем и просим прощения». Польская власть хочет обвинятьвсех, но только не себя. И мы им повторяем – просим прощения и вас прощаем. И за то, что вы делали во время Второй мировой войны, и за пацификацию к ней, и после – мы вас за все прощаем и просим прощения, если что было не так с нашей стороны. Эти принципы очень сильно бьют по самолюбию некоторых польских политиков реваншистов. Но это мудрый способ – не отвечать тем методом, которым бросаются на тебя.

Тем более, что Польша на сегодняшний день очень хорошо выполняет роль союзника Украины в Европе. Да, она не может больше выполнять роль адвоката Украины – ей уже самой нужны адвокаты. Нынешнее руководство Польши как раз привело к тому, что страна уже не имеет ни никакого влияния, ни каких-либо возможностей за кого-то серьезно заступиться. И у нас уже есть другие адвокаты в ЕС. Впрочем, ссориться с Польшей из-за того, что там в отдельные головы пришло затмение и мракобесие, было бы неправильно и неразумно.

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