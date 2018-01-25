Украина и МВФ. Уйти нельзя остаться

Переговоры Петра Порошенко с Кристин Лагард, как и любой контакт между президентом страны, высшими руководителями нашего государства с руководителями ведущих международных финансовых организаций, такими как МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и так далее, являются крайне важными.

На таких неформальных встречах можно обсудить некоторые вопросы более эффективно, чем если бы эти вопросы рассматривались по традиционной процедуре. Личные контакты – всегда хорошо, особенно на такой уникальной площадке как Всемирный экономический форум, где все вопросы проговариваются несколько по-другому, чем в рабочих кабинетах и на официальных переговорах.

С моей точки зрения, деньги МВФ и сотрудничество с фондом нужны Украине. У нас на сегодняшний день экономическая ситуация не настолько блестящая, чтобы мы могли позволить себе отказаться от этого сотрудничества. Также следует понимать, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны программы помощи со стороны Всемирного банка, Европейского союза и других крупных доноров. Поэтому мы не можем потерять такого союзника как МВФ.

Но возобновится ли это сотрудничество и когда это произойдет? Мы, конечно, можем гадать на кофейной гуще. Но результат переговоров будет понятен, когда мы увидим следующую миссию МВФ в Киеве, которая будет готовить материалы по продолжению нашего сотрудничестве и выдаче нового транша в том или ином объеме. Пока что эта миссия не приехала.

Думаю, что МВФ понимает многие наши проблемы, но при этом имеет свою точку зрения и высказывает ее. И это тоже важно для нас. Мы несколько потеряли чувство остроты, поэтому жёсткая критика международных организаций может казаться нам справедливой или же наоборот несправедливой. Но нам следует ее учитывать.

МВФ не дает деньги просто так, а реформы нельзя пойти и купить в магазине

Ведь, в конечно итоге, все будет зависеть только от Украины. МВФ не дает деньги просто так, а реформы нельзя пойти и купить в магазине. Их нужно проводить самостоятельно. Для МВФ имеет значение, чтобы страна и наша система управления работали над реформами. Нельзя сказать, что их нет. Но процесс реформирования у нас объективно замедлился. И это факт. Как и то, что у нас есть проблемы в борьбе с коррупцией.

Украине следует вести более профессиональный диалог с МВФ, возможно, какие-то вещи объяснять им. Но нельзя вести себя с МВФ так, как это делает Украина: когда мы подписываем соглашение, в котором обязуемся сделать что-то, в чем нам помогут, а потом начинаем объяснять нашим партнёром, почему мы не можем это сделать, но нам, тем не менее, все равно нужно помогать. Никто не хочет, чтобы с ним так поступали.

Помощь МВФ для Украины состоит не только в финансовых средствах, но и в проведении экспертами миссии определенной технической экспертизы. Мы решаем задачи, которые есть достаточно нетривиальными, – как для Украины, так и для МВФ. И поэтому, повторюсь, мы не можем сейчас взять и потерять такого партнера.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени