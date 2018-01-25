Виртуозные игры Порошенко в Давосе

Оригинал текста опубликован на Bloomberg View. Другие колонки Bloomberg View по ссылке

У либерального мирового порядка, если он все еще существует, существуют определенные правила и условия: если ты на правильном пути, мы тебе поможем. Во вторник экс-вице-президент США Джо Байден объяснил, как это действовало для Украины, когда он работал в администрации Обамы. Его воспоминания должны были послужить предостережением для Кристин Лагард, главы МВФ. Вчера в Давосе она встречалась с Петром Порошенко, чтобы обсудить приостановленную работу фонда с Украиной.

Выступая на Совете по международным отношениям в Вашингтоне, Байден в расслабленной манере рассказывал о том, как во время своего 12 или 13-го визита в Киев он уговаривал Порошенко и тогдашнего премьер-министра Арсения Яценюка уволить Генерального прокурора Виктора Шокина, при котором в стране процветала коррупция. Это стало условием получения кредитной гарантии в $1 млрд. Вот как об этом рассказывал сам Байден: «Я сказал, ну что ж, я не собираюсь, то есть, мы не собираемся давать вам миллиард. Они ответили – у вас нет на это полномочий, вы — не президент. И Порошенко добавил — да, позвони президенту. Я ответил — послушайте, вы не получите миллиард. Я улетаю через шесть часов. Если ваш прокурор (Шокин — ред.) не будет уволен, вы не получите денег. — Ладно, держи. Он уволен». Его место занял тот, кто был самым надежным кандидатом на тот момент».

Порошенко снова и снова доказывает: за ним нужен глаз да глаз

Аудитория засмеялась. «Самым надежным» был Юрий Луценко, близкий соратник Порошенко и человек, продемонстрировавший себя как жесткий преследователь политических оппонентов президента.

В конце 2017 года Луценко был одним из тех, кто активно атаковал НАБУ — ключевую организацию по борьбе с коррупцией, на которую возлагают большие надежды МВФ и другие международные доноры. С тех пор заключен некий акт «общественного примирения», хотя Луценко и сейчас обвиняет представителей НАБУ в том, что те нарушают закон.

Что ж, если Байден не ошибается, тогда что стояло за увольнением Шокина? Американцы уверены, будто это их заслуга.

Но что США получили взамен за этот миллиард, или фактически за все $3 млрд кредитных гарантий, предоставленных Обамой? На самом деле, Порошенко активно сопротивляется попыткам Запада бороться с коррупцией в Украине. Даже Байден сейчас не так уверен в своем успехе.

«Я отчаянно обеспокоен откатом Киева в борьбе с коррупцией», — сказал он на Совете по международным отношениям. И Байден такой не один. МВФ, Всемирный Банк и Европейский Союз стараются заставить Порошенко и украинских законодателей создать Антикоррупционный суд. Но президент неохотно поддерживает эту идею, в свою очередь МВФ и Всемирный банк не спешат с финансированием. Европейский Союз намекал, что может отменить для украинцев безвиз — одно из самых больших достижений президента Порошенко.

Цель Порошенко — сделать Антикоррупционный суд настолько неэффективным, насколько это возможно. Но в то же время — удовлетворить требования Запада, которые принесут ему международные дивиденды. Порошенко не может отрицать, что отношения Украины и Запада переживают кризис, а это способно привести к тому, что Украина останется один на один с Кремлем. Наиболее вероятно, что Порошенко все-таки согласится на суд, но затем найдет способ обойти его. Так, как он уже не раз делал с другими западными антикоррупционными инициативами.

Порошенко, у которого, по версии Bloomberg Billionaires, состояние в $914 млн, совсем не дурак: он получил $1 млрд кредитных гарантий и заменил Шокина верным ему человеком. Поэтому, вероятно, на форуме в Давосе Порошенко убеждал Лагард в искренности своих намерений — короче говоря, извивался перед Лагард так, как она хотела, чтобы он извивался. За более чем два года игр с Байденом и другими западными партнерами Порошенко уже стал виртуозом в этом деле.

Пусть США и ЕС не тешат себе иллюзиями: они ничего не купят у Порошенко за свои миллиарды. Украина — до сих пор олигархическая клептократия, которая все больше напоминает Россию, а не европейскую страну. Порошенко снова и снова доказывает: за ним нужен глаз да глаз.

Но если исключить его из этой игры, Украина будет открыта для кремлевской агрессии. Именно такой сценарий Байден красочно описал во время своего выступления: «Россия не пойдет с танками на остальную часть украинской территории. То, что она действительно собирается сделать, так это разрушить вашу экономику, вас похоронят. И тогда все пойдет крахом».

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Леонида Бершидского. Републикация полной версии запрещена.

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